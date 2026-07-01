ПОПУЛИСТЫ

ПОПУЛИСТЫ - представители Популистской партии в США .

Пар­тия соз­да­на 19.5.1891 году на съез­де в городе Цин­цин­на­ти уча­ст­ни­ка­ми фер­мер­ских аль­ян­сов (круп­ней­шие из них - Се­вер­ный (ос­но­ван в 1880) и Юж­ный (1887)), «Ор­де­на ры­ца­рей тру­да», бывшими чле­на­ми грин­бе­ке­ров пар­тии, по­сле­до­ва­те­ля­ми Г. Джорд­жа и Э. Бел­ла­ми (все­го свыше 1400 де­ле­га­тов из 33 шта­тов и тер­ри­то­рий). В ию­ле 1892 года Национальным кон­вен­том по­пу­ли­стов в городе Ома­ха ут­вер­жде­на партийная про­грам­ма. Тре­бо­ва­ния популистов бы­ли тес­но свя­за­ны с ин­те­ре­са­ми ма­лого и среднего фер­мер­ст­ва. Они вклю­ча­ли: вве­дение (на­ря­ду с зо­ло­тым) се­реб­ря­но­го ва­лют­но­го стан­дар­та в рас­чё­те на вы­пуск боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва «де­шё­вых» де­нег (бы­ли не­об­хо­ди­мы для кре­ди­то­ва­ния фер­ме­ров и об­лег­че­ния их дол­го­вых вы­плат); ли­к­ви­да­цию ча­ст­ных бан­ков (рас­смат­ри­ва­лись популистами как ор­га­ни­за­ции, не­за­кон­но при­сво­ив­шие пра­во на эмис­сию национальной ва­лю­ты); сни­же­ние дей­ст­вую­щих на­ло­гов и вве­де­ние про­грес­сив­ной шка­лы на­ло­го­об­ло­же­ния; изъ­я­тие из­лиш­ков зем­ли у кор­по­ра­ций и её пе­ре­рас­пре­де­ле­ние в поль­зу ма­ло­иму­щих по­се­лен­цев; на­цио­на­ли­за­цию же­лез­ных до­рог, те­ле­гра­фа и те­ле­фо­на; пря­мые вы­бо­ры се­на­то­ров в Кон­гресс США; 8-ча­со­вой ра­бо­чий день. Дж. Уи­вер, вы­дви­ну­тый популистским кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та США, на вы­бо­рах 1892 года на­брал свыше 1 миллиона го­ло­сов, одер­жав по­бе­ду в шта­тах Ко­ло­ра­до, Кан­зас, Ай­да­хо, Не­ва­да. Хо­тя он не со­ста­вил серь­ёз­ной кон­ку­рен­ции Б. Гар­ри­со­ну (Рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия США) и по­бе­див­ше­му в ито­ге С.Г. Клив­лен­ду (Де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия США), это был наи­луч­ший ре­зуль­тат в ис­то­рии По­пу­ли­ст­ской пар­тии. К 1894 году популисты по­лу­чи­ли 7 мест в Па­ла­те пред­ста­ви­те­лей, 6 мест в Се­на­те США и несколько со­тен мест в за­ко­но­дательных со­б­ра­ни­ях южных и западных шта­тов. На­ка­ну­не пре­зи­дент­ских вы­бо­ров 1896 года важ­ней­ший те­зис популистов (о вы­пус­ке «де­шё­вых» де­нег) был вклю­чён в пред­вы­бор­ную про­грам­му кан­ди­да­та от де­мо­кра­тов У.Дж. Брай­а­на, что при­нес­ло ему го­ло­са но­вых из­би­ра­те­лей, но ока­за­лось не­дос­та­точ­ным для по­бе­ды. Со­юз с де­мо­кра­та­ми зна­чи­тель­но ос­ла­бил по­ли­тическую са­мо­стоя­тель­ность популистов и ли­шил их под­держ­ки тем­но­ко­же­го на­се­ле­ния Юга США. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1900, 1904 и 1908 годов кан­ди­да­ты от популистов (У. Бар­кер и Т. Уот­сон) не смог­ли до­бить­ся зна­чительных ре­зуль­та­тов. К 1910 году По­пу­ли­ст­ская пар­тия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние.

Уз­кая со­ци­аль­ная ба­за популистов (ре­гио­наль­ные фер­мер­ские дви­же­ния), не­дос­та­точ­ное вни­ма­ние к ин­те­ре­сам ма­ло­го промышленного биз­не­са и про­ле­та­риа­та, не­спо­соб­ность мо­би­ли­зо­вать ши­ро­кие слои про­те­ст­но­го элек­то­ра­та не по­зво­ли­ли популистам за­кре­пить­ся на американской по­ли­тической аре­не. Вме­сте с тем идей­ное на­сле­дие популистов от­час­ти ока­за­лось вос­тре­бо­ван­ным. В 1890-1893 годы в США дей­ст­во­вал За­кон Шер­ма­на о по­куп­ке се­реб­ра, санк­цио­ни­ро­вав­ший вы­пуск банк­нот, ко­то­рые мог­ли об­ме­ни­вать­ся как на зо­ло­то, так и на се­реб­ро. Пе­рио­дические эмис­сии се­реб­ря­ных де­нег (в ви­де ма­лых ку­пюр и мо­нет) осу­ще­ст­в­ля­лись в США вплоть до 1963 года. Об­ще­де­мо­кра­тические тре­бо­ва­ния популистов по­лу­чи­ли пол­ное во­пло­ще­ние в 17-й по­прав­ке к Кон­сти­ту­ции США (1913 год; пре­ду­смат­ри­ва­ла пря­мые вы­бо­ры се­на­то­ров), а так­же в фе­де­раль­ном за­ко­не о 8-ча­со­вом ра­бо­чем дне для всех лиц на­ём­но­го тру­да (1938).

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