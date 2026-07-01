ПОПУЛИСТЫ
ПОПУЛИСТЫ - представители Популистской партии в США.
Партия создана 19.5.1891 году на съезде в городе Цинциннати участниками фермерских альянсов (крупнейшие из них - Северный (основан в 1880) и Южный (1887)), «Ордена рыцарей труда», бывшими членами гринбекеров партии, последователями Г. Джорджа и Э. Беллами (всего свыше 1400 делегатов из 33 штатов и территорий). В июле 1892 года Национальным конвентом популистов в городе Омаха утверждена партийная программа. Требования популистов были тесно связаны с интересами малого и среднего фермерства. Они включали: введение (наряду с золотым) серебряного валютного стандарта в расчёте на выпуск большого количества «дешёвых» денег (были необходимы для кредитования фермеров и облегчения их долговых выплат); ликвидацию частных банков (рассматривались популистами как организации, незаконно присвоившие право на эмиссию национальной валюты); снижение действующих налогов и введение прогрессивной шкалы налогообложения; изъятие излишков земли у корпораций и её перераспределение в пользу малоимущих поселенцев; национализацию железных дорог, телеграфа и телефона; прямые выборы сенаторов в Конгресс США; 8-часовой рабочий день. Дж. Уивер, выдвинутый популистским кандидатом на пост президента США, на выборах 1892 года набрал свыше 1 миллиона голосов, одержав победу в штатах Колорадо, Канзас, Айдахо, Невада. Хотя он не составил серьёзной конкуренции Б. Гаррисону (Республиканская партия США) и победившему в итоге С.Г. Кливленду (Демократическая партия США), это был наилучший результат в истории Популистской партии. К 1894 году популисты получили 7 мест в Палате представителей, 6 мест в Сенате США и несколько сотен мест в законодательных собраниях южных и западных штатов. Накануне президентских выборов 1896 года важнейший тезис популистов (о выпуске «дешёвых» денег) был включён в предвыборную программу кандидата от демократов У.Дж. Брайана, что принесло ему голоса новых избирателей, но оказалось недостаточным для победы. Союз с демократами значительно ослабил политическую самостоятельность популистов и лишил их поддержки темнокожего населения Юга США. На президентских выборах 1900, 1904 и 1908 годов кандидаты от популистов (У. Баркер и Т. Уотсон) не смогли добиться значительных результатов. К 1910 году Популистская партия прекратила существование.
Узкая социальная база популистов (региональные фермерские движения), недостаточное внимание к интересам малого промышленного бизнеса и пролетариата, неспособность мобилизовать широкие слои протестного электората не позволили популистам закрепиться на американской политической арене. Вместе с тем идейное наследие популистов отчасти оказалось востребованным. В 1890-1893 годы в США действовал Закон Шермана о покупке серебра, санкционировавший выпуск банкнот, которые могли обмениваться как на золото, так и на серебро. Периодические эмиссии серебряных денег (в виде малых купюр и монет) осуществлялись в США вплоть до 1963 года. Общедемократические требования популистов получили полное воплощение в 17-й поправке к Конституции США (1913 год; предусматривала прямые выборы сенаторов), а также в федеральном законе о 8-часовом рабочем дне для всех лиц наёмного труда (1938).