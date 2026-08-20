ПОПУГАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОПУГАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, публицист.

Из раз­но­чин­цев; сын ху­дож­ни­ка на шпа­лер­ной фаб­ри­ке. С 1785 года учил­ся в гим­на­зии при Пе­тербургской АН , в 1795 году про­из­ве­дён в сту­ден­ты, в январе 1797 года уво­лен для оп­ре­де­ле­ния на служ­бу. За­ни­мал долж­ность чте­ца в пе­тербургской цен­зу­ре, пре­по­да­вал русский язык и ли­те­ра­ту­ру в немецкой гим­на­зии Святого Пет­ра; в 1802-1811 годы слу­жил в Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов, с 1812 года - по ве­дом­ст­ву пу­тей со­об­ще­ния. Пер­вое вы­сту­п­ле­ние Попугаева в пе­ча­ти - сен­ти­мен­таль­ная по­весть «Ап­те­кар­ский ост­ров, или Бед­ст­вия люб­ви» (1800); в 1801 году вы­шел сборник сти­хов «Ми­ну­ты муз». В ли­ри­ке Попугаева пре­об­ла­да­ют сти­хи в ду­хе «лёг­кой по­эзии», в ко­торых вос­пе­ва­ют­ся лю­бовь и лич­ная не­за­ви­си­мость как ос­но­ва «ис­тин­но­го сча­стья» (в про­ти­во­по­лож­ность бо­гат­ст­ву и чи­нам). В 1801 году Попугаев вме­сте с И.М. Бор­ном стал ини­циа­то­ром соз­да­ния Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств (ВОЛСНХ), ак­тив­но уча­ст­во­вал в его дея­тель­но­сти (в 1801-1806 годы сек­ре­тарь общества). В 1804 году ре­дак­ти­ро­вал «Пе­рио­ди­че­ское из­да­ние ВОЛСНХ» (вы­шел один но­мер), где опуб­ли­ко­вал свои ста­тьи о вос­пи­та­нии («Дос­то­ин­ст­во ста­ро­го вос­пи­та­ния в Рос­сии», «О по­ли­ти­че­ском про­све­ще­нии во­об­ще», «О пуб­лич­ном об­ще­ст­вен­ном вос­пи­та­нии и влия­нии оно­го на по­ли­ти­че­ское про­све­ще­ние» и другие) и на­пи­сан­ный в 1801 году очерк «Негр» с мис­ти­фи­ци­рую­щим под­за­го­лов­ком «с ис­пан­ско­го» и про­зрач­ным ино­ска­за­ни­ем по по­во­ду кре­по­ст­но­го пра­ва в Рос­сии. В 1807 году Попугаев ано­ним­но из­дал трак­тат «О бла­го­ден­ст­вии на­род­ных об­ществ», в ос­но­ве ко­то­ро­го - мыс­ли, из­ло­жен­ные им ра­нее в двух под­не­сён­ных в 1802 году императору Алек­сан­д­ру I со­чи­не­ни­ях: «О влия­нии про­све­ще­ния на прав­ле­ние» и «О твер­до­сти кон­сти­ту­ции и за­ко­нов» (оба опубликованы в 1960). На­хо­дясь под влия­ни­ем идей Про­све­ще­ния и, в осо­бен­но­сти, Ж.Ж. Рус­со, Попугаев до­ка­зы­вал пре­иму­ще­ст­ва кон­сти­туционного уст­рой­ст­ва пе­ред мо­нар­хи­ей, об­щественного вос­пи­та­ния - пе­ред се­мей­ным, от­стаи­вал сво­бо­ду пе­ча­ти и так далее; по­ли­тическим идеа­лом Попугаева бы­ло со­об­ще­ст­во сво­бод­ных, но вос­пи­тан­ных в стро­гой доб­ро­де­те­ли гра­ж­дан, го­то­вых доб­ро­воль­но жерт­во­вать лич­ны­ми ин­те­ре­са­ми ра­ди об­ще­го бла­га. В мар­те 1811 года из-за по­ли­тических и литературных раз­но­гла­сий с со­труд­ни­ка­ми Попугаев вы­шел из ВОЛСНХ, по­сле че­го в пе­ча­ти уже не вы­сту­пал.

Сочинения:

[В кн.:] Рус­ские про­све­ти­те­ли (от Ра­ди­ще­ва до де­каб­ри­стов): Собр. про­из­ве­де­ний. М., 1966. Т. 1;

[В кн.:] По­эты-ра­ди­щев­цы. Л., 1979.