ПОПУГАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОПУГАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, публицист.
Из разночинцев; сын художника на шпалерной фабрике. С 1785 года учился в гимназии при Петербургской АН, в 1795 году произведён в студенты, в январе 1797 года уволен для определения на службу. Занимал должность чтеца в петербургской цензуре, преподавал русский язык и литературу в немецкой гимназии Святого Петра; в 1802-1811 годы служил в Комиссии составления законов, с 1812 года - по ведомству путей сообщения. Первое выступление Попугаева в печати - сентиментальная повесть «Аптекарский остров, или Бедствия любви» (1800); в 1801 году вышел сборник стихов «Минуты муз». В лирике Попугаева преобладают стихи в духе «лёгкой поэзии», в которых воспеваются любовь и личная независимость как основа «истинного счастья» (в противоположность богатству и чинам). В 1801 году Попугаев вместе с И.М. Борном стал инициатором создания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ), активно участвовал в его деятельности (в 1801-1806 годы секретарь общества). В 1804 году редактировал «Периодическое издание ВОЛСНХ» (вышел один номер), где опубликовал свои статьи о воспитании («Достоинство старого воспитания в России», «О политическом просвещении вообще», «О публичном общественном воспитании и влиянии оного на политическое просвещение» и другие) и написанный в 1801 году очерк «Негр» с мистифицирующим подзаголовком «с испанского» и прозрачным иносказанием по поводу крепостного права в России. В 1807 году Попугаев анонимно издал трактат «О благоденствии народных обществ», в основе которого - мысли, изложенные им ранее в двух поднесённых в 1802 году императору Александру I сочинениях: «О влиянии просвещения на правление» и «О твердости конституции и законов» (оба опубликованы в 1960). Находясь под влиянием идей Просвещения и, в особенности, Ж.Ж. Руссо, Попугаев доказывал преимущества конституционного устройства перед монархией, общественного воспитания - перед семейным, отстаивал свободу печати и так далее; политическим идеалом Попугаева было сообщество свободных, но воспитанных в строгой добродетели граждан, готовых добровольно жертвовать личными интересами ради общего блага. В марте 1811 года из-за политических и литературных разногласий с сотрудниками Попугаев вышел из ВОЛСНХ, после чего в печати уже не выступал.
Сочинения:
[В кн.:] Русские просветители (от Радищева до декабристов): Собр. произведений. М., 1966. Т. 1;
[В кн.:] Поэты-радищевцы. Л., 1979.