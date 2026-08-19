ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский военный деятель, кораблестроитель, адмирал.
Сын А.А. Попова (1788-1859), управляющего Охтинской верфью в Санкт-Петербурге (с 1821), генерал-майор (1837). Окончил Морской кадетский корпус (1837). Служил на кораблях Балтийского (1837-1838) и Черноморского (1838-1855) флотов, участник Кавказской войны 1817-1864 годы. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов командир пароходов «Эльборус», «Андия», «Турок» (1853-1854), потопивших несколько турецких торговых парусных судов, «Тамань» (1854-1855), на котором в сентябре 1854 года прорвался из Севастополя в Одессу и вернулся в осаждённый город с грузом; в ходе Севастопольской обороны 1854-1855 годы состоял при вице-адмиралах В.А. Корнилове и П.С. Нахимове, от Морского ведомства заведовал артилерийным снабжением всей оборонительной линии, устроил боновое заграждение рейда Севастополя (в 1856 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»). В 1855-1856 годы руководил постройкой в Архангельске 14 винтовых корветов, а также первых российских клиперов «Разбойник», «Стрелок», «Джигит», «Пластун», «Опричник», «Наездник». С 1856 года начальник штаба отряда корветов и клиперов контр-адмиралского барона П.К. фон Розена. Командовал морским отрядом (1858-1860) и эскадрой (1861-1862), отправленными из Кронштадта к берегам Тихого океана. Командующий эскадрой Тихого океана (1862-1864), во время Экспедиции русского флота в США 1863-1864 годов вместе с эскадрой находился в Сан-Франциско, в 1863 году оказал помощь в тушении огромного пожара в городе. Младший флагман практической эскадры броненосных судов Балтийского флота (с 1867). Член Совета торговли и мануфактур (с 1868). Генерал-адъютант (1872). Член Адмиралтейств-совета (с 1876). Вице-председатель Общества для содействия русской промышленности и торговле (с 1888).
Один из ближайших сотрудников великого князя Константина Николаевича. Член Морского учёного и Кораблестроительного технического комитетов (1861-1867), после их объединения - член Морского технического комитета (в 1880-1881 годы председатель его Кораблестроительного отделения). Совершил несколько зарубежных командировок для изучения новшеств в военном кораблестроении и артиллерии. Руководил испытаниями подводной лодки И.Ф. Александровского (1866). Сыграл важную роль в создании российского броненосного флота. В 1867 году выиграл конкурс Морского министерства с проектом, по которому был построен башенно-брустверный броненосец «Пётр Великий». Спроектировал броненосные фрегаты (крейсеры) «Адмирал Чичагов», «Адмирал Спиридов» (1868), «Генерал-адмирал» (1873), «Герцог Эдинбургский» (1875) (два последних совместно с И.С. Дмитриевым и Н.Е. Кутейниковым), «Владимир Мономах» (1882), «Дмитрий Донской» (1883). Руководил завершением строительства броненосного фрегата «Минин» (1874-1878), постройкой первых российских миноносцев (1877). По его проектам для Черноморского флота построены броненосцы «Новгород» (1873) и «Вице-адмирал Попов» (1875 год, заложен как «Киев»), корпуса которых имели в плане форму эллипса, что дало возможность увеличить бронирование и установить артилерийское вооружение наибольшего калибра при небольшой осадке, однако снижало скорость, мореходность и управляемость кораблей. По предложению Попова построена императорская яхта «Ливадия» с овальным нижним корпусом (1880 год, проект Э.Е. Гуляева, мало использовалась).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1879), Святого Владимира 1-й степени (1892) и другими.
Сочинения: Еще подробности о смерти генерал-адъютанта Корнилова // Морской сборник. 1854. № 12.