ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

Московский купец 1-й гильдии, владелец известного крупного фарфорового завода. Также являлся Московским городским головой, коммерции советником, поверенным московского первостатейного купечества.

Алексей Гаврилович Попов родился в 1760, по некоторым данным, 1770 году. Он женился на дочери московского купца первой гильдии В.С. Просвирнина Александре. Супруги некоторое время жили в доме купца в Москве в Рогожской части. В церкви Мартина Исповедника сначала венчались Алексей и Александра, а потом крестили их детей - Дмитрия, Анну, Прасковью и Татьяну. Положение и богатство Просвирнина сильно повлияло на процветание дела Попова.

Фарфоровую фабрику в деревне Горбуново Дмитровского уезда Московской губернии А.Г. Попов приобрел в 1806 году. Под его руководством предприятие процветало и уже через десять лет стала одним из крупнейших в России.

Изначально эта фабрика была основана в 1801 году комиссионером фабриканта Ф.Ф. Гарднера К. Милли. Попов очень скоро стал серьезным конкурентом Гарднера. В 1814 году на его предприятии работало 283 вольнонаемных рабочих, было 6 горнов. Продукция завода Попова характеризовалась высочайшим качеством, огромным разнообразием и красочностью. В 1815 году в “Северной почте” писали: “Фабрика купца Попова хотя существует не так давно, но достигла большого совершенства в своих изделиях. Как состав массы, так равно и живопись и позолота делают честь вкусу фабриканта”.

Действительно, палитра используемых красок была необычайно разнообразна, детали прорабатывались максимально тщательно. Поэтому продукция фарфорового завода Алексея Попова получила признания на различных выставках, ее качества оценивались весьма высоко. Так, например, выставка 1831 года принесла ей золотую медаль. Сам А.Г. Попов в 1833 году получил орден Св. Станислава 4-й степени.

С 1822-го по 1825 год А.Г. Попов занимал должность Московского городского головы. Этот период совпал с процессом восстановления Москвы после пожара 1812 года. Восстанавливался Гостиный двор и Торговые ряды. Попов в немалой степени способствовал успешной борьбе с незаконной торговлей иностранцев и инородцев, подрывавшей торговлю московских купцов. После службы городским головой купечество вынесло Попову благодарность за то, что он нес ее «с отличным усердием». Также Попов был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени, что давало право на дворянский титул.

Кроме того, Попов был поверенным от первой гильдии московского купечества, а в 1830 году его выбрали в состав членов московского отделения Коммерческого совета. В 1834 году Алексей Гаврилович являлся депутатом от купечества в комитете о рассмотрении доходов и расходов Городской думы.

А.Г. Попов умер в 1860 (1856?) году. Похоронен в с. Горбуново Дмитровского уезда Московской губернии под Алексеевской церковью, построенной на его средства.