ПОПКОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ
ПОПКОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ - российский живописец.
Учился в Московском художественно-графическом педагогическом училище (1948-1952), МХИ (1952-1958) у Е.А. Кибрика. Совершал поездки на строительство Иркутской (1956) и Братской (1960) ГЭС, железной дороги Абакан - Тайшет (1959), по целинным землям Казахстана (1961). Впечатления от них отразились во многих произведениях, в том числе в картине «Строители Братской ГЭС» (1961, ГТГ) - одном из центральных произведений сурового стиля, в котором без всякой патетики и официозности изображены мужественные образы простых людей. Искусство Попкова близко литературному творчеству Ф.А. Абрамова, Ю.В. Трифонова, В.И. Белова, В.М. Шукшина, оно посвящено проблемам человеческого бытия, нравственным и психологическим поискам современников, которые Попкова ассоциировал со своей жизнью, наполняя произведения скрытым смыслом, придавая простым бытовым сюжетам символическое звучание. Попков сочетал лаконизм и внутреннюю экспрессию в духе неореализма с элементами народного примитива, иконописи, точный выверенный, немного «ломанный» рисунок - с декоративностью тоновой живописи.
Попков часто выезжал летом на север, в деревню Велегож. Скупая красота природы, особый колорит и вместе с тем послевоенная обездоленность северных деревень, сопереживание художника судьбам одиноких матерей и вдов советских воинов, восхищение силой духа простых людей придают особый философский смысл циклу его картин «Мезенские вдовы» (1960-е годы). Жанр автопортрета занимает особое место в творчестве Попкова - он делает акцент на личной сопричастности миру и людям («Воскресенье», 1967 год, «Мой день», 1968 год, обе - ГТГ; «Работа окончена», 1972 год, ГРМ). Синтезом художественных и нравственных поисков мастера стала картина «Шинель отца» (1972, ГТГ), объединившая тему автопортрета и «Мезенских вдов». «Хороший человек была бабка Анисья» (1971-1973, ГТГ) - последняя из завершённых картин Попкова, в которой есть своеобразная перекличка с «Похоронами в Орнане» Г. Курбе, это произведение словно ознаменовало трагический финал жизни художника. Неоконченная картина «Осенние дожди (Пушкин)» (1974, ГТГ) - прощальное произведение Попкова, где на фоне тоскливого дождливого пейзажа предстаёт фигура одинокого поэта, ассоциирующаяся с автопортретами художника. Трагически погиб. В Мытищинском историко-художественном музее создана мемориальная комната художника. Государственная премия РФ (1975, посмертно).