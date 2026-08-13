ПОПКОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ

ПОПКОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ - российский живописец.

Учил­ся в Мо­с­ков­ском ху­дожественно-гра­фическом пе­да­го­гическом училище (1948-1952), МХИ (1952-1958) у Е.А. Киб­ри­ка. Со­вер­шал по­езд­ки на строи­тель­ст­во Ир­кут­ской (1956) и Брат­ской (1960) ГЭС, железной дороги Аба­кан - Тай­шет (1959), по це­лин­ным зем­лям Ка­зах­ста­на (1961). Впе­чат­ле­ния от них от­ра­зи­лись во мно­гих про­из­ве­де­ни­ях, в том числе в кар­ти­не «Строи­те­ли Брат­ской ГЭС» (1961, ГТГ) - од­ном из центральных про­из­ве­де­ний су­ро­во­го сти­ля, в ко­то­ром без вся­кой па­те­ти­ки и офи­ци­оз­но­сти изо­бра­же­ны му­же­ст­вен­ные об­ра­зы про­стых лю­дей. Искусство Попкова близ­ко литературному твор­че­ст­ву Ф.А. Аб­ра­мо­ва, Ю.В. Три­фо­но­ва, В.И. Бе­ло­ва, В.М. Шук­ши­на, оно по­свя­ще­но про­бле­мам че­ло­ве­че­ско­го бы­тия, нрав­ст­вен­ным и пси­хо­ло­гическим по­ис­кам со­вре­мен­ни­ков, ко­то­рые Попкова ас­со­ции­ро­вал со сво­ей жиз­нью, на­пол­няя про­из­ве­де­ния скры­тым смыс­лом, при­да­вая про­стым бы­то­вым сю­же­там сим­во­лическое зву­ча­ние. Попков со­че­тал ла­ко­низм и внутреннюю экс­прес­сию в ду­хе нео­реа­лиз­ма с эле­мен­та­ми народного при­ми­ти­ва, ико­но­пи­си, точ­ный вы­ве­рен­ный, не­мно­го «ло­ман­ный» ри­су­нок - с де­ко­ра­тив­но­стью то­но­вой жи­во­пи­си.

Попков час­то вы­ез­жал ле­том на се­вер, в деревню Ве­ле­гож. Ску­пая кра­со­та при­ро­ды, осо­бый ко­ло­рит и вме­сте с тем по­с­ле­во­ен­ная обез­до­лен­ность северных де­ре­вень, со­пе­ре­жи­ва­ние ху­дож­ни­ка судь­бам оди­но­ких ма­те­рей и вдов советских вои­нов, вос­хи­ще­ние си­лой ду­ха про­стых лю­дей при­да­ют осо­бый фи­лософский смысл цик­лу его кар­тин «Ме­зен­ские вдо­вы» (1960-е годы). Жанр ав­то­порт­ре­та за­ни­ма­ет осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Попкова - он де­ла­ет ак­цент на лич­ной со­при­ча­ст­но­сти ми­ру и лю­дям («Вос­кре­се­нье», 1967 год, «Мой день», 1968 год, обе - ГТГ; «Ра­бо­та окон­че­на», 1972 год, ГРМ). Син­те­зом ху­дожественных и нрав­ст­вен­ных по­ис­ков мас­те­ра ста­ла кар­ти­на «Ши­нель от­ца» (1972, ГТГ), объ­е­ди­нив­шая те­му ав­то­порт­ре­та и «Ме­зен­ских вдов». «Хо­ро­ший че­ло­век бы­ла баб­ка Ани­сья» (1971-1973, ГТГ) - по­след­няя из за­вер­шён­ных кар­тин Попкова, в которой есть свое­об­раз­ная пе­ре­клич­ка с «По­хо­ро­на­ми в Ор­на­не» Г. Кур­бе , это произведение слов­но оз­на­ме­но­ва­ло тра­гический фи­нал жиз­ни ху­дож­ни­ка. Не­окон­чен­ная кар­ти­на «Осен­ние до­ж­ди ( Пуш­кин )» (1974, ГТГ) - про­щаль­ное про­из­ве­де­ние Попкова, где на фо­не тоск­ли­во­го дожд­ли­во­го пей­за­жа пред­ста­ёт фи­гу­ра оди­но­ко­го по­эта, ас­со­ции­рую­щая­ся с ав­то­порт­ре­та­ми ху­дож­ни­ка. Тра­ги­че­ски по­гиб. В Мы­ти­щин­ском ис­то­ри­ко-ху­дожественном му­зее соз­да­на ме­мо­ри­аль­ная ком­на­та ху­дож­ни­ка. Государственная премия РФ (1975, по­смерт­но).