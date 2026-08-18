ПОПЕЧИТЕЛЬНОЕ О ТЮРЬМАХ ОБЩЕСТВО

ПОПЕЧИТЕЛЬНОЕ О ТЮРЬМАХ ОБЩЕСТВО - благотворительная организация в России.

Об­ра­зо­ва­но 19(31).7.1819 года по ини­циа­ти­ве английского фи­лан­тро­па В. Вен­нин­га, чле­на Лон­дон­ско­го общества улуч­ше­ния мест за­клю­че­ния (ос­но­ва­но в 1816), ко­то­рый в 1817 году при­был в Санкт-Пе­тер­бург и с по­мо­щью пре­зи­ден­та Императорского че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества князя А.Н. Го­ли­цы­на до­бил­ся одоб­ре­ния императором Алек­сан­дром I пла­на пре­об­ра­зо­ва­ния тю­рем­но­го де­ла в Рос­сии.

Чле­на­ми общества бы­ли ли­ца, де­лав­шие еже­год­ные по­жерт­во­ва­ния день­га­ми, про­дук­та­ми, оде­ж­дой и тому подобного для за­клю­чён­ных. Его де­ла­ми управ­лял Санкт-Пе­тербургский комитет (ор­га­ни­зо­ван 11(23).9.1819). Соз­да­ва­лись гу­берн­ские ко­ми­те­ты, а позд­нее и их уезд­ные от­де­ле­ния (в круп­ных пор­то­вых го­ро­дах - Одес­се, Та­ган­ро­ге, Кер­чи-Ени­ка­ле, а так­же в Ека­те­рин­бур­ге от­де­ле­ния су­ще­ст­во­ва­ли на пра­вах ко­ми­те­тов); по­пе­че­ние о за­клю­чён­ных жен­щи­нах бра­ли на се­бя дам­ские ко­ми­те­ты и от­де­ле­ния.

К 1826 году соз­да­но 7, в 1826-1837 годы - ещё 38 гу­берн­ских ко­ми­те­тов. В 1834 году от­кры­ты пер­вые уезд­ные ко­ми­те­ты в Санкт-Пе­тербургских и Во­ло­год­ской гу­бер­ни­ях. В 1840 году дей­ст­во­ва­ли 42 гу­берн­ских ко­ми­те­та и 115 уезд­ных от­де­ле­ний, в 1844 году - 49 и 217 со­от­вет­ст­вен­но. К 1863 году су­ще­ст­во­ва­ли 64 ко­ми­те­та в гу­берн­ских, об­ла­ст­ных и пор­то­вых го­ро­дах, 431 от­де­ле­ние в уезд­ных го­ро­дах, а так­же 2 дам­ских ко­ми­те­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве и 25 жен­ских от­де­ле­ний в гу­берн­ских го­ро­дах.

Об­ще­ст­во воз­глав­лял пре­зи­дент, на­зна­чав­ший­ся им­пе­ра­то­ром: кня­зья А.Н. Го­ли­цын (1819-1824), В.С. Тру­бец­кой (1824-1841), главные на­чаль­ни­ки Третье­го от­де­ле­ния гра­фы А.Х. Бен­кен­дорф (1841-1844), А.Ф. Ор­лов (1844-1855); с 1855 года пре­зи­ден­та­ми общества яв­ля­лись по долж­но­сти ми­ни­ст­ры внутренних дел, по­сле пе­ре­да­чи тю­рем в ве­де­ние Министерства юс­ти­ции (1895) - ми­ни­ст­ры юс­ти­ции. Ко­ми­те­ты воз­глав­ля­лись ви­це-пре­зи­ден­та­ми (до 5 в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве и до 3 в гу­берн­ских и пор­то­вых го­ро­дах), жен­ские ко­ми­те­ты - пред­се­да­тель­ни­ца­ми, ко­то­рые на­зна­ча­лись пре­зи­ден­том общества. Им­пе­ра­тор ут­вер­ждал в долж­но­сти ви­це- пре­зи­ден­тов и чле­нов ко­ми­те­тов - ди­рек­то­ров (в жен­ских ко­ми­те­тах - ди­рек­трис) и сек­ре­та­рей. Со­глас­но ус­та­ву от 7(19).11.1851 года, ви­це-пре­зи­ден­та­ми по долж­но­сти ста­но­ви­лись ге­не­рал-гу­бер­на­то­ры, гу­бер­на­то­ры и епар­хи­аль­ные ар­хие­реи. Пер­во­на­чаль­но все чле­ны ко­ми­те­тов из­би­ра­лись, с 1841 года часть чле­нов вхо­ди­ла в со­став ко­ми­те­тов по долж­но­сти (пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва, на­чаль­ст­вую­щие ли­ца гу­бер­ний и уез­дов, епар­хи­аль­ные ар­хие­реи и другие), с 1851 года другая часть ко­оп­ти­ро­ва­лась ви­це-пре­зи­ден­та­ми и пред­се­да­тель­ни­ца­ми из чис­ла чле­нов общества. Ко­ми­те­ты и от­де­ле­ния со­стоя­ли из пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва, ку­пе­че­ст­ва и ду­хо­вен­ст­ва. Ви­це-пре­зи­ден­ты, на­хо­див­шие­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге, вхо­ди­ли в со­вет при пре­зи­ден­те общества. Чле­ны ко­ми­те­тов и от­де­ле­ний общества бы­ли обя­за­ны вы­пла­чи­вать еже­год­ные по­жерт­во­ва­ния не ме­нее 10 рублей и 5 рублей со­от­вет­ст­вен­но (в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве - не ме­нее 15 рублей). Куп­цы, быв­шие ди­рек­то­ра­ми ко­ми­те­тов общества, счи­та­лись со­стоя­щи­ми на служ­бе по вы­бо­рам, что да­ва­ло им пра­во на по­лу­че­ние государственных на­град.

По­пе­че­ние общества рас­про­стра­ня­лось на все тюрь­мы, ра­бо­чие и сми­ри­тель­ные до­ма, съез­жие дво­ры. Чле­ны его ко­ми­те­тов име­ли пра­во по­се­щать мес­та за­клю­че­ния и об­ра­щать­ся к вла­стям с за­ме­ча­ния­ми и прось­ба­ми по улуч­ше­нию со­дер­жа­ния аре­стан­тов. Главной сфе­рой дея­тель­но­сти ко­ми­те­тов общества в 1-й половине XIX века бы­ли строи­тель­ст­во и ре­монт тю­рем­ных зда­ний, со­вер­шен­но не со­от­вет­ст­во­вав­ших тре­бо­ва­ни­ям нор­маль­но­го со­дер­жа­ния аре­стан­тов. По­сте­пен­но к обществу из ве­де­ния по­ли­ции пе­ре­шло всё тю­рем­ное хо­зяй­ст­во. Ему пе­ре­да­ны кру­жеч­ные день­ги (бла­го­тво­рительные сбо­ры при мес­тах за­клю­че­ния, 1820 год), сум­мы из го­род­ских и зем­ских сбо­ров на ото­пле­ние и ос­ве­ще­ние тю­рем (1825), ка­зён­ные сред­ст­ва на про­до­воль­ст­вие (1827), оде­ж­ду (1829) и ле­че­ние (1837) аре­стан­тов. В Санкт-Пе­тер­бур­ге с 1827 года, а с 1844 года и в других го­ро­дах, где бы­ли соз­да­ны ко­ми­те­ты общества, ими осу­ще­ст­в­лял­ся кон­троль за пи­та­ни­ем за­клю­чён­ных, вклю­чая по­куп­ку про­дук­тов и при­го­тов­ле­ние еды. Обя­зан­но­сти общества по со­дей­ст­вию бла­го­ус­т­рой­ст­ву мест за­клю­че­ния, ор­га­ни­за­ции обес­пе­че­ния аре­стан­тов пи­щей, оде­ж­дой, обу­вью и медицинской по­мо­щью за­кре­п­ле­ны в ус­та­ве 1851 года (воз­ла­гал так­же на общество обя­зан­ность по­пе­че­ния о ско­рей­шем раз­ре­ше­нии дел о тех аре­стан­тах, ко­то­рые дол­го со­дер­жа­лись в за­клю­че­нии, по­пе­че­ние о пе­ре­сы­лае­мых по эта­пу, вы­куп за­клю­чён­ных за дол­ги и другие). Тю­рем­ные ко­ми­те­ты и от­де­ле­ния да­ва­ли свои от­зы­вы тю­рем­но­му на­чаль­ст­ву при на­зна­че­нии в тюрь­мы смот­ри­те­лей, их по­мощ­ни­ков и других лиц. Сред­ст­ва, ко­то­рые общество по­лу­ча­ло из каз­ны, пре­об­ла­да­ли над ча­ст­ны­ми по­жерт­во­ва­ния­ми (в 1862 году - 1,8 и 0,84 миллиона рублей со­от­вет­ст­вен­но).

Ак­тив­ность общества по­сте­пен­но сни­жа­лась, оно ут­ра­ти­ло своё зна­че­ние по­сле соз­да­ния Главного тю­рем­но­го управ­ле­ния МВД , к ко­то­ро­му пе­ре­шли основные функ­ции по за­ве­до­ва­нию тюрь­ма­ми (1879). Дея­тель­ность общества све­лась главным образом к вы­да­че сумм на ну­ж­ды тю­рем по­ли­цей­ским вла­стям, со­ору­же­нию и со­дер­жа­нию тю­рем­ных церк­вей, со­став­ле­нию тю­рем­ных биб­лио­тек, ор­га­ни­за­ции чте­ний и бе­сед на ду­хов­но-нравственные те­мы для за­клю­чён­ных, по­пе­че­нию о тю­рем­ных боль­ни­цах. В Санкт-Пе­тер­бур­ге (1893) и Мо­ск­ве (1895) его ко­ми­те­ты пре­об­ра­зо­ва­ны в са­мо­стоя­тель­ные муж­ские и дам­ские бла­го­тво­ри­тель­но-тю­рем­ные ко­ми­те­ты. Общество пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние в 1917 году.

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