ПОПЕЧИТЕЛЬНОЕ О ТЮРЬМАХ ОБЩЕСТВО
ПОПЕЧИТЕЛЬНОЕ О ТЮРЬМАХ ОБЩЕСТВО - благотворительная организация в России.
Образовано 19(31).7.1819 года по инициативе английского филантропа В. Веннинга, члена Лондонского общества улучшения мест заключения (основано в 1816), который в 1817 году прибыл в Санкт-Петербург и с помощью президента Императорского человеколюбивого общества князя А.Н. Голицына добился одобрения императором Александром I плана преобразования тюремного дела в России.
Членами общества были лица, делавшие ежегодные пожертвования деньгами, продуктами, одеждой и тому подобного для заключённых. Его делами управлял Санкт-Петербургский комитет (организован 11(23).9.1819). Создавались губернские комитеты, а позднее и их уездные отделения (в крупных портовых городах - Одессе, Таганроге, Керчи-Еникале, а также в Екатеринбурге отделения существовали на правах комитетов); попечение о заключённых женщинах брали на себя дамские комитеты и отделения.
К 1826 году создано 7, в 1826-1837 годы - ещё 38 губернских комитетов. В 1834 году открыты первые уездные комитеты в Санкт-Петербургских и Вологодской губерниях. В 1840 году действовали 42 губернских комитета и 115 уездных отделений, в 1844 году - 49 и 217 соответственно. К 1863 году существовали 64 комитета в губернских, областных и портовых городах, 431 отделение в уездных городах, а также 2 дамских комитета в Санкт-Петербурге и Москве и 25 женских отделений в губернских городах.
Общество возглавлял президент, назначавшийся императором: князья А.Н. Голицын (1819-1824), В.С. Трубецкой (1824-1841), главные начальники Третьего отделения графы А.Х. Бенкендорф (1841-1844), А.Ф. Орлов (1844-1855); с 1855 года президентами общества являлись по должности министры внутренних дел, после передачи тюрем в ведение Министерства юстиции (1895) - министры юстиции. Комитеты возглавлялись вице-президентами (до 5 в Санкт-Петербурге и Москве и до 3 в губернских и портовых городах), женские комитеты - председательницами, которые назначались президентом общества. Император утверждал в должности вице- президентов и членов комитетов - директоров (в женских комитетах - директрис) и секретарей. Согласно уставу от 7(19).11.1851 года, вице-президентами по должности становились генерал-губернаторы, губернаторы и епархиальные архиереи. Первоначально все члены комитетов избирались, с 1841 года часть членов входила в состав комитетов по должности (предводители дворянства, начальствующие лица губерний и уездов, епархиальные архиереи и другие), с 1851 года другая часть кооптировалась вице-президентами и председательницами из числа членов общества. Комитеты и отделения состояли из представителей дворянства, купечества и духовенства. Вице-президенты, находившиеся в Санкт-Петербурге, входили в совет при президенте общества. Члены комитетов и отделений общества были обязаны выплачивать ежегодные пожертвования не менее 10 рублей и 5 рублей соответственно (в Санкт-Петербурге и Москве - не менее 15 рублей). Купцы, бывшие директорами комитетов общества, считались состоящими на службе по выборам, что давало им право на получение государственных наград.
Попечение общества распространялось на все тюрьмы, рабочие и смирительные дома, съезжие дворы. Члены его комитетов имели право посещать места заключения и обращаться к властям с замечаниями и просьбами по улучшению содержания арестантов. Главной сферой деятельности комитетов общества в 1-й половине XIX века были строительство и ремонт тюремных зданий, совершенно не соответствовавших требованиям нормального содержания арестантов. Постепенно к обществу из ведения полиции перешло всё тюремное хозяйство. Ему переданы кружечные деньги (благотворительные сборы при местах заключения, 1820 год), суммы из городских и земских сборов на отопление и освещение тюрем (1825), казённые средства на продовольствие (1827), одежду (1829) и лечение (1837) арестантов. В Санкт-Петербурге с 1827 года, а с 1844 года и в других городах, где были созданы комитеты общества, ими осуществлялся контроль за питанием заключённых, включая покупку продуктов и приготовление еды. Обязанности общества по содействию благоустройству мест заключения, организации обеспечения арестантов пищей, одеждой, обувью и медицинской помощью закреплены в уставе 1851 года (возлагал также на общество обязанность попечения о скорейшем разрешении дел о тех арестантах, которые долго содержались в заключении, попечение о пересылаемых по этапу, выкуп заключённых за долги и другие). Тюремные комитеты и отделения давали свои отзывы тюремному начальству при назначении в тюрьмы смотрителей, их помощников и других лиц. Средства, которые общество получало из казны, преобладали над частными пожертвованиями (в 1862 году - 1,8 и 0,84 миллиона рублей соответственно).
Активность общества постепенно снижалась, оно утратило своё значение после создания Главного тюремного управления МВД, к которому перешли основные функции по заведованию тюрьмами (1879). Деятельность общества свелась главным образом к выдаче сумм на нужды тюрем полицейским властям, сооружению и содержанию тюремных церквей, составлению тюремных библиотек, организации чтений и бесед на духовно-нравственные темы для заключённых, попечению о тюремных больницах. В Санкт-Петербурге (1893) и Москве (1895) его комитеты преобразованы в самостоятельные мужские и дамские благотворительно-тюремные комитеты. Общество прекратило существование в 1917 году.