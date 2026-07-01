ПОП-АРТ

ПОП-АРТ - направление в искусстве 2-й половины XX века, включившее в свой образный строй мотивы массовой культуры, заимствованные из рекламы, уличных афиш, комиксов, журнальных фотографий и рисунков, предметов массового потребления и тому подобное.

Воз­ник­ло в 1950-х годах как ре­ак­ция на аб­ст­ракт­ный экс­прес­сио­низм поч­ти од­но­вре­мен­но в Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. В Ве­ли­ко­бри­та­нии на­ча­ло поп-аарт бы­ло по­ло­же­но лон­дон­ской «Не­за­ви­си­мой груп­пой», в ко­то­рой ар­хи­тек­то­ры, ди­зай­не­ры, ху­дож­ни­ки об­су­ж­да­ли различные ас­пек­ты современной куль­ту­ры. Вхо­див­шие в груп­пу жи­во­пи­сец Р. Га­миль­тон и скульп­тор Э. Пао­лоц­ци яви­лись за­чи­на­те­ля­ми но­во­го на­прав­ле­ния, а кри­тик Л. Ол­лоу­эй на­шёл для не­го на­зва­ние и в даль­ней­шем стал его ак­тив­ным про­па­ган­ди­стом. Дру­гое те­че­ние, пред­став­лен­ное име­на­ми П. Блей­ка, А. Джо­ун­са, П. Кол­фил­да, Р. Сми­та, Дж. Тиль­со­на, П. Фил­лип­са, Д. Хок­ни, об­ра­зо­ва­лось в Ко­ро­лев­ском кол­лед­же ис­кусств. Для английского поп-арта ха­рак­тер­ны чёт­ко про­ри­со­ван­ные, яр­ко ок­ра­шен­ные объ­ек­ты массме­диа, пред­став­лен­ные как главные сю­же­ты жи­во­пис­ных по­ло­тен.

Пер­вые мас­те­ра поп-арта в США - Р. Рау­шен­берг и Дж. Джонс . Рау­шен­берг, при­бе­гая к приё­мам кол­ла­жа и ас­самб­ла­жа, соз­давал так называемые ком­би­ни­ро­ван­ные кар­ти­ны (combine paintings). Джонс в сво­их изо­бра­зительных тав­то­ло­ги­ях по­вто­рял фор­мы американского фла­га, цифр и букв, пив­ных ба­нок и тому подобного. Другие ху­дож­ни­ки поп-арта так­же ра­бо­та­ли с имид­жа­ми массме­диа и объ­ек­та­ми ок­ру­жаю­щей сре­ды. Э. Уор­хол вос­про­из­во­дил жи­во­пис­ным спо­со­бом или приё­мом тра­фа­рет­ной пе­ча­ти фо­то­гра­фии зна­ме­ни­то­стей, упа­ков­ку то­ва­ров су­пер­мар­ке­та, ре­про­дук­ции из­вест­ных кар­тин. Дж. Ро­зен­квист ими­ти­ро­вал ком­по­зи­ции и жи­во­пис­ную тех­ни­ку рек­ламных щи­тов. Р. Лих­тен­стайн уве­ли­чи­вал кар­тин­ку ко­мик­са до раз­ме­ров боль­шо­го по­лот­на, вы­яв­ляя пе­чат­ный растр. Ог­ром­ные по­до­бия вит­рин­ных му­ля­жей про­дук­тов и бы­то­вых ве­щей соз­да­ва­лись К. Ол­ден­бур­гом в мяг­ких, про­ви­саю­щих ма­те­риа­лах. Ра­бо­ты Т. Вес­сель­ма­на вос­про­из­во­дят угол­ки ин­терь­е­ров (ван­ных и спаль­ных ком­нат), где си­лу­эты жен­ских фи­гур ок­ру­же­ны ре­аль­ны­ми пред­ме­та­ми. В поп-арте вы­ра­зи­лась ре­ак­ция на но­вую ур­ба­ни­стическую сре­ду, на­пол­нен­ную стан­дарт­ной и бро­ской ви­зу­аль­ной ин­фор­ма­ци­ей. Этот изо­бра­зительный мас­сив под­вер­гал­ся пе­ре­ос­мыс­ле­нию в кон­тек­сте собственных за­дач аван­гард­но­го искусства: ана­лиз язы­ка массме­диа, его иг­ро­вые пре­об­ра­зо­ва­ния, сколь­же­ния по раз­ным ре­ги­ст­рам зна­ко­вых сис­тем. В си­лу пе­ре­ра­бот­ки ис­ход­но­го об­раза (из­ме­не­ния мас­шта­ба, ма­те­риа­ла, об­на­же­ние при­ё­мов ис­пол­не­ния) он не­из­беж­но ут­ра­чи­ва­ет иден­тич­ность, об­на­ру­жи­ва­ет свою из­нан­ку, па­ра­док­саль­но транс­фор­ми­ру­ет­ся из сред­ст­ва в са­мо­цель. Ху­дож­ни­ки поп-арта, стре­мив­шие­ся к рас­ши­ре­нию сво­ей те­ма­ти­ки, бы­ли в чис­ле ини­циа­то­ров та­ких форм, как хеп­пе­нинг, ин­стал­ля­ция, эн­вай­рон­мент. Ана­ло­гич­ные тен­ден­ции про­яви­лись в поп-му­зы­ке и мас­со­вой ли­те­ра­ту­ре.

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