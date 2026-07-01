ПОП-АРТ
ПОП-АРТ - направление в искусстве 2-й половины XX века, включившее в свой образный строй мотивы массовой культуры, заимствованные из рекламы, уличных афиш, комиксов, журнальных фотографий и рисунков, предметов массового потребления и тому подобное.
Возникло в 1950-х годах как реакция на абстрактный экспрессионизм почти одновременно в Великобритании и США. В Великобритании начало поп-аарт было положено лондонской «Независимой группой», в которой архитекторы, дизайнеры, художники обсуждали различные аспекты современной культуры. Входившие в группу живописец Р. Гамильтон и скульптор Э. Паолоцци явились зачинателями нового направления, а критик Л. Оллоуэй нашёл для него название и в дальнейшем стал его активным пропагандистом. Другое течение, представленное именами П. Блейка, А. Джоунса, П. Колфилда, Р. Смита, Дж. Тильсона, П. Филлипса, Д. Хокни, образовалось в Королевском колледже искусств. Для английского поп-арта характерны чётко прорисованные, ярко окрашенные объекты массмедиа, представленные как главные сюжеты живописных полотен.
Первые мастера поп-арта в США - Р. Раушенберг и Дж. Джонс. Раушенберг, прибегая к приёмам коллажа и ассамблажа, создавал так называемые комбинированные картины (combine paintings). Джонс в своих изобразительных тавтологиях повторял формы американского флага, цифр и букв, пивных банок и тому подобного. Другие художники поп-арта также работали с имиджами массмедиа и объектами окружающей среды. Э. Уорхол воспроизводил живописным способом или приёмом трафаретной печати фотографии знаменитостей, упаковку товаров супермаркета, репродукции известных картин. Дж. Розенквист имитировал композиции и живописную технику рекламных щитов. Р. Лихтенстайн увеличивал картинку комикса до размеров большого полотна, выявляя печатный растр. Огромные подобия витринных муляжей продуктов и бытовых вещей создавались К. Олденбургом в мягких, провисающих материалах. Работы Т. Вессельмана воспроизводят уголки интерьеров (ванных и спальных комнат), где силуэты женских фигур окружены реальными предметами. В поп-арте выразилась реакция на новую урбанистическую среду, наполненную стандартной и броской визуальной информацией. Этот изобразительный массив подвергался переосмыслению в контексте собственных задач авангардного искусства: анализ языка массмедиа, его игровые преобразования, скольжения по разным регистрам знаковых систем. В силу переработки исходного образа (изменения масштаба, материала, обнажение приёмов исполнения) он неизбежно утрачивает идентичность, обнаруживает свою изнанку, парадоксально трансформируется из средства в самоцель. Художники поп-арта, стремившиеся к расширению своей тематики, были в числе инициаторов таких форм, как хеппенинг, инсталляция, энвайронмент. Аналогичные тенденции проявились в поп-музыке и массовой литературе.