Пóнтий Пилáт

Пóнтий Пилáт ( лат. Pontius Pilatus, древнегреч. Πόντιος Πιλάτος) (ум. после 37 н. э.) — в 26–36 н. э. префект Иудеи (этот ранг подтверждается надписью из Кесарии Палестинской). Известен тем, что осудил Иисуса Христа, приговорив его к распятию под давлением толпы, хотя сам не считал его виновным, что подчеркнул символическим жестом: «умыл руки перед народом» — это, по иудейскому обычаю, символизировало невиновность в пролитии крови. Как судья Иисуса П. П. упомянут в Никейском символе веры.

При нем среди местного населения неоднократно вспыхивали беспорядки, в том числе вызванные его действиями (строительство акведука на деньги, взятые из священной казны иудеев). После жестокого подавления очередного бунта самаритяне обратились к легату провинции Сирия Вителлию (ему подчинялся П. П.), тот передал жалобу императору, который вызвал П. П. в Рим, куда он прибыл уже после смерти Тиберия . Дальнейшая его судьба неизвестна.

Лит .: Ельницкий Л. А. Понтий Пилат в истории и в христианской легенде. М., 1972; Bond H. K. Pontius Pilate in History and Interpretation. Cambridge, 1998; Lémonon J.-P. Ponce Pilate. Paris, 2007. А. В. Махлаюк .