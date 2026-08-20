ПОНТИФИКИ
ПОНТИФИКИ (латинское pontifex, буквально - мостостроитель, от pons, род. п. pontis - мост и facio - делать) - коллегия жрецов в Древнем Риме, осуществлявшая надзор за всеми сторонами религиозной жизни римской общины.
В обязанности понтифика входило в том числе наблюдение за сохранностью священного моста (pons sublicius - мост на сваях) через Тибр. Традиция приписывает учреждение этой коллегии Нуме Помпилию. Первоначально она состояла из 5 членов, включая верховного понтифика (pontifex maximus), затем расширилась до 15 (при Луции Сулле) и 16 (при Гае Юлии Цезаре). В период империи число понтификов не регламентировалось, оно могло быть уменьшено или увеличено императором как верховным понтификом. К коллегии понтификов примыкали царь священнодействий (rex sacrorum), фламины (3 старших - flamines maiores, 12 младших - flamines minores) и весталки. Инсигниями понтификов были предметы священной утвари: жертвенный сосуд, секира, нож и специальный головной убор (apex). Деятельность коллегии понтификов не была связана с культом определённого божества. Понтифики контролировали соблюдение норм сакрального права (как жрецами, так и частными лицами), им было поручено ведение календаря, они выступали судьями при разбирательствах, касавшихся религиозных вопросов. В сфере семейного права понтифики следили за сохранением родовых и фамильных священнодействий, принимали участие в заключении брака по наиболее архаичному обряду (латинское confarreatio), надзирали за обрядами усыновления и оглашения завещаний и так далее.