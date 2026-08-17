Понт Эвкси́нский

Понт Эвкси́нский ( греч. Πόντος Εὔξεινος) — греческое название Черного моря (также Πόντος, Πόντος Ἄξεινος). Часто рассматривается как единый экономический и культурный регион с сетью возникших на его берегах в период Великой греческой колонизации греческих апойкий. Интересны взаимоотношения колонистов с не­греческим населением (например, перемещение товаров, погребальные обряды, другие археологические объекты, иллюстрирующие социальные процессы). Важным политическим образованием с центрами на Черном море было Боспорское царство . С I в. до н. э. постепенно усиливается римское влияние в регионе, в особенности после Митридатовых вой­н. Зенит римского влияния в регионе описан в Перипле Арриана (130 н. э.).

Лит .: Podossinov A. Ovids Dichtung als Quelle für die Geschichte des Schwarzmeergebiets. Konstanz, 1987; Vinogradov J. G. Pontische Studien. Mainz, 1997; The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-­Roman World (7th century BC — 5th century AD) / Ed. G. R. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave. Oxford, 2021. Л. Г. Елисеева.