ПОНСЕ
ПОНСЕ Куэльяр Мануэль Мария - мексиканский композитор, пианист, дирижёр.
Основоположник совр. композиторской школы в Мексике. В 1900-1901 годы учился в Мехико, затем до конца 1905 года - в Музыкальном лицее Болоньи у М.Э. Босси, Л. Торки и Ч. Далль’Олио, в 1906 году совершенствовался как пианист в Берлине у М. Краузе. С 1907 года в Мехико, преподавал в Национальной консерватории, выступал как пианист с исполнением музыки французских композиторов (К. Дебюсси и другие) и своей собственной (в 1912 года состоялась премьера его Фортепианного концерта). В 1915 году уехал на Кубу. С 1917 года вновь в Мехико, до 1919 году главный дирижёр Национального симфонического оркестра. В 1925-1933 годы жил в Париже, брал уроки композиции у П. Дюка, издавал журнал «Gaceta musical» (на испанском языке). В 1933-1935 годы директор Национальной консерватории в Мехико, в 1934 году основал кафедру музыкального фольклора в Высшей школе музыки при Национальном автономном университете Мексики (Понсе первым стал целенаправленно собирать и обрабатывать мексиканский фольклор), в 1936-1937 годы издавал журнал «Cultura musical». В 1930-1940-е годы написано и исполнено большинство его важнейших крупных сочинений: «Пение и танец древних мексиканцев» (1933), симфонический триптих «Чапультепек» (1934), Элегическая поэма и Сюита в старинном стиле (обе 1935), «Мерлин» (1938 года; все для оркестра), Скрипичный концерт (первый исполнитель - Г. Шеринг, 1943 год, Мехико) и многие другие. В 1941 году совершил гастрольное турне по странам Латинской Америки, где дирижировал своими авторскими концертами, в Монтевидео гитарист А. Сеговия впервые исполнил посвящённый ему «Южный концерт». В названных сочинениях, а также в камерно-инструментальных ансамблях, сочинениях для фортепиано, гитары, голоса (особенно популярна песня «Эстрелита») - синтез романтической стилистики с типичными элементами мексиканской национальной музыки, импрессионистская красочность гармонии и фактуры.