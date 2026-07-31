ПОНСЕ

ПОНСЕ Куэльяр Мануэль Мария - мексиканский композитор, пианист, дирижёр.

Ос­но­во­по­лож­ник совр. ком­по­зи­тор­ской шко­лы в Мек­си­ке . В 1900-1901 годы учил­ся в Ме­хи­ко, за­тем до конца 1905 года - в Музыкальном ли­цее Бо­ло­ньи у М.Э. Бос­си, Л. Тор­ки и Ч. Далль’Олио, в 1906 году со­вер­шен­ст­во­вал­ся как пиа­нист в Бер­ли­не у М. Крау­зе. С 1907 года в Ме­хи­ко, пре­по­да­вал в Национальной консерватории, вы­сту­пал как пиа­нист с ис­пол­не­ни­ем му­зы­ки французских ком­по­зи­то­ров ( К. Де­бюс­си и другие) и сво­ей соб­ст­вен­ной (в 1912 года со­стоя­лась пре­мье­ра его Фортепианного кон­цер­та). В 1915 году уе­хал на Ку­бу. С 1917 года вновь в Ме­хи­ко, до 1919 году главный ди­ри­жёр Национального сим­фонического ор­ке­ст­ра. В 1925-1933 годы жил в Па­ри­же, брал уро­ки ком­по­зи­ции у П. Дю­ка , из­да­вал журнал «Gaceta musical» (на испанском языке). В 1933-1935 годы ди­рек­тор Национальной консерватории в Ме­хи­ко, в 1934 году ос­но­вал ка­фед­ру музыкального фольк­ло­ра в Выс­шей шко­ле му­зы­ки при Национальном ав­то­ном­ном университете Мек­си­ки (Понсе пер­вым стал це­ле­на­прав­лен­но со­би­рать и об­ра­ба­ты­вать мексиканский фольк­лор), в 1936-1937 годы из­да­вал журнал «Cultura musical». В 1930-1940-е годы на­пи­са­но и ис­пол­не­но боль­шин­ст­во его важ­ней­ших круп­ных со­чи­не­ний: «Пе­ние и та­нец древ­них мек­си­кан­цев» (1933), сим­фо­нический трип­тих «Ча­пуль­те­пек» (1934), Эле­гическая по­эма и Сюи­та в ста­рин­ном сти­ле (обе 1935), «Мер­лин» (1938 года; все для ор­ке­ст­ра), Скри­пич­ный кон­церт (пер­вый ис­пол­ни­тель - Г. Ше­ринг, 1943 год, Ме­хи­ко) и многие другие. В 1941 году со­вер­шил га­ст­роль­ное тур­не по стра­нам Латинской Аме­ри­ки, где ди­ри­жи­ро­вал свои­ми ав­тор­ски­ми кон­цер­та­ми, в Мон­те­ви­део ги­та­рист А. Се­го­вия впер­вые ис­пол­нил по­свя­щён­ный ему «Юж­ный кон­церт». В на­зван­ных со­чи­не­ни­ях, а так­же в ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лях, со­чи­не­ни­ях для фортепиано, ги­та­ры, го­ло­са (осо­бен­но по­пу­ляр­на пес­ня «Эс­т­ре­ли­та») - син­тез ро­ман­тической сти­ли­сти­ки с ти­пич­ны­ми эле­мен­та­ми мексиканской национальной му­зы­ки, им­прес­сио­ни­ст­ская кра­соч­ность гар­мо­нии и фак­ту­ры.