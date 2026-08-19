ПОНОМАРЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН КОНДРАТЬЕВИЧ

Советский партийный и государственный деятель, один из организаторов и руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Родился на хуторе Щелковском Кубанской области (ныне Краснодарский край) в крестьянской семье выходцев из Харьковской губернии. В 12 лет начал трудиться. Работал подмастерьем в шапочной мастерской, кузнецом. В 1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны. С 1922 г. на комсомольской работе. В 1925 г. вступил в ВКП(б). В 1927 г. окончил рабочий факультет и поступил в Московский институт инженеров транспорта (окончил в 1932 г.). В 1932-1936 гг. служил в Красной Армии, командовал батальоном. С 1938 по 1947 гг.— первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. В период репрессий не позволил НКВД арестовать народных поэтов Белорусской ССР Я. Купалу и Я. Коласа. С этой целью добился приема у И. В. Сталина, после которого поэты были даже награждены орденами Ленина. В сентябре 1939 г. как член Военного совета Западного фронта принял участие в походе советских войск в Западную Белоруссию. В 1941-1943 гг.— член Военных советов Западного, Центрального и Брянского фронтов и 3-й Ударной армии Калининского фронта. В мае 1942 г. П. К. Пономаренко был назначен начальником Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке ВГК и возглавлял его (с некоторым перерывом) до января 1944 г. В октябре 1942 г. ЦШПД состоял из четырех управлений (оперативного, разведывательно-операционного, политического и снабжения) и семи отделов (связи, диверсионной деятельности и тактики, кадров, шифровального, финансового, секретного и административно-хозяйственного). ЦШПД подчинялись республиканские и областные ШПД (кроме Украинского, который непосредственно подчинялся Ставке ВГК). В компетенцию П. К. Пономаренко входили следующие вопросы: установление связи с партизанскими отрядами, руководство их деятельностью, координация с боевыми действиями Красной Армии, обобщение и распространение опыта партизанской борьбы, подготовка кадров, снабжение партизан оружием, боеприпасами, средствами связи и медикаментами. Под руководством ЦШПД были разработаны и осуществлены такие крупные операции партизанских формирований, как «Рельсовая война» (3 августа-15 сентября 1943 г.) и «Концерт» (19 сентября конец октября 1943 г.), которые затруднили переброску войск противника в период наступления Красной Армии и способствовали его успеху. Деятельность Пономаренко на посту начальника штаба ЦШПД способствовала повышению эффективности партизанского движения, превращению его в стратегический фактор войны. После войны Пономаренко находился на партийной и государственной работе. В 1948-1953 гг. был секретарем ЦК ВКП(б)/КПСС. В 19411951 и 1954-1958 гг. — член Президиума Верховного Совета СССР. В 1954-1955 гг. — первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 19551962 гг. — на дипломатической работе. С 1962 г.— персональный пенсионер союзного значения. До 1974 г. занимался преподавательской деятельностью. Автор нескольких книг по истории партизанского движения. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.