ПОННЕЛЬ ЖАН ПЬЕР

ПОННЕЛЬ ЖАН ПЬЕР - французский режиссёр и сценограф.

Один из круп­ней­ших опер­ных ре­жис­сё­ров и те­ат­раль­ных ху­дож­ни­ков XX века. Учил­ся в Па­ри­же и других. По при­гла­ше­нию Х.В. Хен­це офор­мил его опе­ры «Буль­вар оди­но­че­ст­ва» (1952) и «Ко­роль-олень» (1956). Пер­вая са­мо­сто­ятельная опер­ная по­ста­нов­ка - «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра (1962 год, Дюс­сель­дорф; по­ста­нов­ка на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле в 1981 году счи­та­ет­ся од­ной из луч­ших в ис­то­рии этой опе­ры). Ра­бо­тал во мно­гих круп­ных те­ат­рах Ев­ро­пы и США, обыч­но объ­е­ди­няя функ­ции ре­жис­сё­ра и сце­но­гра­фа. В 1968 году де­бю­ти­ро­вал на Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле в опе­ре «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни (ди­ри­жёр К. Аб­ба­до) и до кон­ца жиз­ни был свя­зан с этим фес­ти­ва­лем: по­ста­вил здесь ряд опер В.А. Мо­цар­та , «Мои­сей и Аа­рон» А. Шён­бер­га (1987). В 1977 году на Глайнд­борн­ском фес­ти­ва­ле по­ста­вил опе­ру «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди. В конце 1970-х годов со­труд­ни­чал с ди­ри­жё­ром ау­тен­тич­но­го на­прав­ле­ния Н. Ар­нон­ку­ром: по­ста­нов­ки опер К. Мон­те­вер­ди и Мо­цар­та в Опер­ном те­ат­ре Цю­ри­ха во­шли в ис­то­рию ми­ро­во­го опер­но­го те­ат­ра (ши­ро­ко из­вест­ны в ви­де филь­мов-опер). На­ря­ду с клас­си­кой («Зо­луш­ка» Рос­си­ни, поставлена в 1973 году, «Ла Ска­ла», Ми­лан; «Дон Пас­куа­ле» Г. До­ни­цет­ти, 1973 год, «Аи­да» Вер­ди, 1984 год, «Италь­ян­ка в Ал­жи­ре» Рос­си­ни, 1988 год, все - «Ко­вент-Гар­ден», Лон­дон; «Ле­ту­чий Гол­лан­дец» Ваг­не­ра, 1979 год, «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» , Нью-Йорк; «Кар­мен» Ж. Би­зе, 1982 год, Цю­рих; «Пар­си­фаль» Ваг­не­ра, 1983 год, Кёльн; «Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи и «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло, обе - 1985 года, Вен­ская государственная опе­ра; и другие) по­ста­вил ряд опер XX века, в том числе «Лу­лу» А. Бер­га (1985, Мюн­хен).