Понима́ние в истори́ческом иссле́­довании

Понима́ние в истори́ческом иссле́­довании — 1) специфический метод постижения духовного мира людей других эпох и культур; 2) раскрытие культурно-­исторического смысла явлений прошлого; 3) способ присвоения мира прошлого, состояние сознания человека, в котором окружающий его мир предстает «прозрачным и ясным»; 4) предложение о том, как нужно смотреть на прошлое.

Понимание представляет собой одну из форм интерпретации исторической действительности как когнитивной процедуры, включающей ее объяснение/понимание и презентацию в культуре и языке субъекта научно-­исследовательской деятельности. Существуют различные представления о сути, значении и месте П. в и. и. в классической и неклассической исторической науке.

В классической науке историческое исследование рассматривается как отношение между историком (субъектом научно-­исследовательской деятельности) и объектом (надиндивидуальной исторической действительностью). Поэтому П. в и. и. представляет собой, с одной стороны, когнитивную процедуру, направленную на «прояснение» исторической действительности как для самого субъекта научно-­исследовательской деятельности, так и для других потребителей его продукции. С другой стороны, П. в и. и. выступает результатом интерпретации субъектом научно-­исследовательской деятельности надындивидуальной исторической действительности. Предпосылкой и средством понимания надындивидуальной исторической действительности («для себя» и «для других») в этом случае является объяснение в историческом исследовании (понимание через объяснение).

В неклассической науке историческое исследование рассматривается как субъект-­субъектное отношение между историком-­субъектом и имеющей феноменальные основания индивидуальной исторической действительностью. Неклассическая наука, обретя человека в качестве предмета исторического познания, превратила историческое исследование в диалог культур — культуры историка и культуры изучаемых им людей прошлого. При этом считалось, что историку важно понять представления людей другого времени о себе и об окружающей действительности, их ценностные ориентации и установки, поскольку они вели себя в соответствии с тем образом реальной жизни, который сами себе составили, и теми ценностями и установками, которым люди прошлого отдавали предпочтения. П. в и. и. в неклассической науке как понимание индивидуальной исторической действительности представляет собой, с одной стороны, когнитивную процедуру, направленную на «прояснение» феноменологических оснований этой действительности через «вживание» в нее и истолкование этих оснований. С другой стороны, П. в и. и. выступает предпосылкой объяснения субъектом научно-­исследовательской деятельности индивидуальной исторической действительности (объяснение через понимание) как объяснения «других» в прошлом.

Существуют различные модели П. в и. и., выбор которых обусловлен методологическими позициями исследователей. Модели П. в и. и. представляют собой, с одной стороны, когнитивные аналоги понимающих процедур, применяемых в научно-­исследовательских практиках, а с другой — стандарты для оценки адекватности исторического понимания в рамках методологического позиционирования этих практик. Можно выделить следующие модели П. в и. и.: интенциональную, направленную на понимание феноменологических оснований индивидуальной исторической реальности как интенции жизнедеятельности людей прошлого; рефлектирующую, направленную на понимание феноменологических оснований индивидуальной исторической реальности как предпосылки целерациональных или ценностно-­рациональных исторических действий и взаимодействий. П. в и. и., наряду с объяснением и презентацией, является основной когнитивной процедурой, связанной с интерпретацией исторической действительности. При этом процедуры понимания и объяснения неразрывно связаны между собой. Однако в неклассической исторической науке, в которой понимание — это понимание «других», процедуры понимания предваряют процедуры объяснения. В то время как в классической науке, в которой понимание — это понимание «для других», процедуры объяснения, наоборот, предшествуют процедурам понимания.

П. в и. и. включает в себя не только процедуры понимания исторической действительности, но и процедуры понимания текстов как источников исторической информации. Понимание текстов выступает средством получения эмпирической информации из исторических источников как феноменов человеческой деятельности и как когнитивная процедура включает в себя понимание значений (классическая герменевтика) и понимание смыслов (неклассическая герменевтика).

Лит. : Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М., 1988; Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М., 2003; Кукарцева М. А. Понимание как проблема исторической эпистемологии // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М., 2011; Рикёр П . Память, история, забвение / Пер. с фр. М., 2004. А. В. Лубский.