ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ
ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ - русский прозаик.
Сын диакона. Окончил Александро-Невское духовное училище (1851) и Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1857); был вольнослушателем Санкт-Петербургского университета (1860-1861). В 1860-1862 годы преподавал в воскресной школе за Шлиссельбургской заставой, в Смольном институте.
Первое выступление в печати - «психологический очерк» «Вукол» (1859 год; под псевдонимом), поднимающий проблему родительского и школьного произвола, ожесточающего душу ребёнка. К нему жанрово и тематически примыкают очерки «Данилушка» (1859 год, опубликованы в 1867 году) и «Долбня. Воспоминание из училищной жизни» (1860 год; 1-я редакция очерка «Зимний вечер в бурсе», включённого в дальнейшем в цикл «Очерки бурсы»), где Помяловский впервые обратился к изображению нравов бурсы (как называли обычно духовные училища и семинарии). Мировоззрение Помяловского эволюционировало от «большой религиозности» к духовным исканиям без очевидной опоры на религию; исповедовал демократич. убеждения, сложившиеся под влиянием Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. В дилогии повестей «Мещанское счастье» и «Молотов» (обе 1861) Помяловский вывел социально-психологический тип противостоящего «барству» русского интеллигента-разночинца - «нового человека», с позитивистскими убеждениями и чувством собств. достоинства, который жаждет реального дела и в то же время склонен к рефлексии, руководствуется нравственным чувством и вместе с тем готов к компромиссам и буржуазному приспособленчеству. Широкую известность принёс цикл «Очерки бурсы» (1862-1863 годы; отдельное издание - 1865 года; не завершён), отразивший личный опыт Помяловского, где он изобразил калечащие личность воспитанников бурсы физического наказания и изощрённые формы психологического насилия. В последние годы работал над социальным романом «Брат и сестра» (не завершён; фрагменты опубликованы в 1864 году), повестью «Поречане» (не завершена; опубликован в 1863 году) и романом «Гражданский брак» о псевдонигилистах. Прозе Помяловского - одного из первых и наиболее значительных писателей-разночинцев, обращённой преимущественно к жизни выходцев из социальных низов и развивавшей традиции натуральной школы, присущи точность бытовых описаний, тонкая психологическая проработка характеров и сдержанная выразительность языка; она оказала заметное влияние на дальнейшее развитие русской литературы и прежде всего - на творчество В.А. Слепцова, Ф.М. Решетникова, А.И. Левитова, Г.И. Успенского и других.
Сочинения:
Полн. собр. соч. М.;
Л., 1935. Т. 1–2; Соч. М.;
Л., 1965. Т. 1–2; Избранное. М., 1980.