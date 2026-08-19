ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ

ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ - русский прозаик.

Сын диа­ко­на. Окон­чил Алек­сан­д­ро-Нев­ское ду­хов­ное училище (1851) и Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1857); был воль­но­слу­ша­те­лем Санкт-Пе­тербургского университета (1860-1861). В 1860-1862 годы пре­по­да­вал в вос­крес­ной шко­ле за Шлис­сель­бург­ской за­ста­вой, в Смоль­ном институте.

Пер­вое вы­сту­п­ле­ние в пе­ча­ти - «пси­хо­ло­ги­че­ский очерк» «Ву­кол» (1859 год; под псевдонимом), под­ни­маю­щий про­бле­му ро­ди­тель­ско­го и школь­но­го про­из­во­ла, ожес­то­чаю­ще­го ду­шу ре­бён­ка. К не­му жан­ро­во и те­ма­ти­че­ски при­мы­ка­ют очер­ки «Да­ни­луш­ка» (1859 год, опубликованы в 1867 году) и «Дол­б­ня. Вос­по­ми­на­ние из учи­лищ­ной жиз­ни» (1860 год; 1-я редакция очер­ка «Зим­ний ве­чер в бур­се», вклю­чён­но­го в даль­ней­шем в цикл «Очер­ки бур­сы»), где Помяловский впер­вые об­ра­тил­ся к изо­бра­же­нию нра­вов бур­сы (как на­зы­ва­ли обыч­но ду­хов­ные училища и се­ми­на­рии). Ми­ро­воз­зре­ние Помяловского эво­лю­цио­ни­ро­ва­ло от «боль­шой ре­ли­ги­оз­но­сти» к ду­хов­ным ис­ка­ни­ям без оче­вид­ной опо­ры на ре­ли­гию; ис­по­ве­до­вал де­мо­кра­тич. убе­ж­де­ния, сло­жив­шие­ся под влия­ни­ем Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва и Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го . В ди­ло­гии по­вес­тей «Ме­щан­ское сча­стье» и «Мо­ло­тов» (обе 1861) Помяловский вы­вел со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический тип про­ти­во­стоя­ще­го «бар­ст­ву» русского ин­тел­ли­ген­та-раз­но­чин­ца - «но­во­го че­ло­ве­ка», с по­зи­ти­ви­ст­ски­ми убе­ж­де­ния­ми и чув­ст­вом собств. дос­то­ин­ст­ва, ко­то­рый жа­ж­дет ре­аль­но­го де­ла и в то же вре­мя скло­нен к реф­лек­сии, ру­ко­вод­ству­ет­ся нравственным чув­ст­вом и вме­сте с тем го­тов к ком­про­мис­сам и бур­жу­азно­му при­спо­соб­лен­че­ст­ву. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нёс цикл «Очер­ки бур­сы» (1862-1863 годы; отдельное издание - 1865 года; не за­вер­шён), от­ра­зив­ший лич­ный опыт Помяловского, где он изо­бра­зил ка­ле­ча­щие лич­ность вос­пи­тан­ни­ков бур­сы фи­зического на­ка­за­ния и изо­щрён­ные фор­мы пси­хо­ло­гического на­си­лия. В по­след­ние го­ды ра­бо­тал над со­ци­аль­ным ро­ма­ном «Брат и се­ст­ра» (не за­вер­шён; фраг­мен­ты опуб­ли­ко­ва­ны в 1864 году), по­ве­стью «По­ре­ча­не» (не за­вер­ше­на; опубликован в 1863 году) и ро­ма­ном «Гра­ж­дан­ский брак» о псев­до­ни­ги­ли­стах. Про­зе Помяловского - од­но­го из пер­вых и наи­бо­лее зна­чительных пи­са­те­лей-раз­но­чин­цев, об­ра­щён­ной пре­имущественно к жиз­ни вы­ход­цев из со­ци­аль­ных ни­зов и раз­ви­вав­шей тра­ди­ции на­ту­раль­ной шко­лы, при­су­щи точ­ность бы­то­вых опи­са­ний, тон­кая пси­хо­ло­гическая про­ра­бот­ка ха­рак­те­ров и сдер­жан­ная вы­ра­зи­тель­ность язы­ка; она ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие русской ли­те­ра­ту­ры и пре­ж­де все­го - на твор­чест­во В.А. Слеп­цо­ва, Ф.М. Ре­шет­ни­ко­ва, А.И. Ле­ви­то­ва , Г.И. Ус­пен­ско­го и других.

Сочинения:

Полн. собр. соч. М.;

Л., 1935. Т. 1–2; Соч. М.;

Л., 1965. Т. 1–2; Из­бран­ное. М., 1980.