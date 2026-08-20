ПОМПЕЯНСКИЙ СТИЛЬ

ПОМПЕЯНСКИЙ СТИЛЬ (французское style pomp ́eien) - направление в архитектуре, оформлении интерьеров и декоративно-прикладном искусстве, основанное на использовании мотивов древнеримского зодчества и искусства.

Рас­про­стра­не­нию помпеянского стиля в ев­ропейском искусстве спо­соб­ст­во­ва­ли пер­вые пуб­ли­ка­ции о ре­зуль­та­тах рас­ко­пок Гер­ку­ла­ну­ма и Пом­пей (с 1740-х годов). Впер­вые эти мо­ти­вы ис­поль­зо­ва­ли по­се­тив­шие Ита­лию Ш.Л. Кле­рис­со (ин­терь­е­ры особ­ня­ка Л. Гри­мо де ла Рень­е­ра в Па­ри­же, 1773-1774 годы; 1779-1781 годы, совместно с Э. де Ла­вал­ле-Пус­се­ном; не сохранился) и Р. Адам (Эт­рус­ская ком­на­та в по­ме­стье Ос­тер­ли-парк-ха­ус под Лон­до­ном, 1773-1774 годы). По­ми­мо зна­ком­ст­ва с древнеримской ар­хи­тек­ту­рой и пом­пе­ян­ски­ми сти­ля­ми , они вдох­нов­ля­лись так­же искусством эт­ру­сков (от­сю­да дру­гое название в XVIII веке - «эт­рус­ский стиль»), гро­те­ска­ми и пуб­ли­ка­ция­ми Дж.Б. Пи­ра­не­зи, по­свя­щён­ны­ми ан­тич­ным ва­зам, кан­де­ляб­рам, сар­ко­фа­гам и так далее. Этот стиль на­шёл от­ра­же­ние в ди­зай­не ме­бе­ли (в том числе изящ­ные тре­нож­ни­ки, так называемое l’ath ́enienne) и жи­во­пис­но-скульп­тур­ной де­ко­ра­ции ин­терь­е­ров. Ч. Ка­ме­рон так­же ис­поль­зо­вал «пом­пе­ян­ские мо­ти­вы» в оформ­ле­нии ря­да ин­терь­е­ров Боль­шо­го (Ека­те­ри­нин­ско­го) двор­ца в Цар­ском Се­ле (1780-е годы). Помпеянский стиль со­хра­ня­ет зна­че­ние и в эпо­ху ам­пи­ра (например, Ван­ная ком­на­та На­по­ле­о­на I в зам­ке Рам­буйе, ар­хи­тек­то­ры Ш. Пер­сье и П. Фон­тен, начало 1810-х годов), од­на­ко к середине XIX века он ста­но­вит­ся од­ним из про­яв­ле­ний ис­то­риз­ма - у Л. фон Клен­це, А.П. Брюл­ло­ва («Пом­пей­ская сто­ло­вая» в Зим­нем двор­це в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1836-1839 годы; не сохранилась), В.П. Ста­со­ва («Пом­пей­ская га­ле­рея» в Зим­нем двор­це, 1838 год, не сохранилась), А.И. Шта­кенш­ней­де­ра (ин­терь­е­ры Ма­ри­ин­ско­го двор­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1839-1844 годы; Ца­ри­цын па­виль­он в Верх­нем Пе­тер­го­фе, сти­ли­зо­ван­ный под пом­пей­скую вил­лу, 1842-1844 годы) и других. Ими­та­ция зна­ме­ни­тых об­раз­цов древнеримских вилл встре­ча­ет­ся во Фран­ции («Пом­пе­ян­ский дом» прин­ца На­по­ле­о­на Же­ро­ма Бо­на­пар­та в Па­ри­же, 1856-1860 годы, архитектор А.Н. Нор­ман; раз­ру­шен), Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии («Пом­пея­нум» ко­ро­ля Лю­до­ви­ка I в Ашаф­фен­бур­ге, 1842-1849 годы, архитектор Ф. фон Герт­нер), в XX веке так­же в США. Пом­пей­ские мо­ти­вы встре­ча­ют­ся в ар­хи­тек­ту­ре советского нео­клас­си­циз­ма 1930-1950-х годов (ар­хи­тек­то­ры А.В. Вла­сов, Г.П. Гольц, А.Н. Душ­кин, Б.Д. Хиль­ке­вич и другие).

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