ПОМПЕЯНСКИЙ СТИЛЬ
ПОМПЕЯНСКИЙ СТИЛЬ (французское style pomp ́eien) - направление в архитектуре, оформлении интерьеров и декоративно-прикладном искусстве, основанное на использовании мотивов древнеримского зодчества и искусства.
Распространению помпеянского стиля в европейском искусстве способствовали первые публикации о результатах раскопок Геркуланума и Помпей (с 1740-х годов). Впервые эти мотивы использовали посетившие Италию Ш.Л. Клериссо (интерьеры особняка Л. Гримо де ла Реньера в Париже, 1773-1774 годы; 1779-1781 годы, совместно с Э. де Лавалле-Пуссеном; не сохранился) и Р. Адам (Этрусская комната в поместье Остерли-парк-хаус под Лондоном, 1773-1774 годы). Помимо знакомства с древнеримской архитектурой и помпеянскими стилями, они вдохновлялись также искусством этрусков (отсюда другое название в XVIII веке - «этрусский стиль»), гротесками и публикациями Дж.Б. Пиранези, посвящёнными античным вазам, канделябрам, саркофагам и так далее. Этот стиль нашёл отражение в дизайне мебели (в том числе изящные треножники, так называемое l’ath ́enienne) и живописно-скульптурной декорации интерьеров. Ч. Камерон также использовал «помпеянские мотивы» в оформлении ряда интерьеров Большого (Екатерининского) дворца в Царском Селе (1780-е годы). Помпеянский стиль сохраняет значение и в эпоху ампира (например, Ванная комната Наполеона I в замке Рамбуйе, архитекторы Ш. Персье и П. Фонтен, начало 1810-х годов), однако к середине XIX века он становится одним из проявлений историзма - у Л. фон Кленце, А.П. Брюллова («Помпейская столовая» в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, 1836-1839 годы; не сохранилась), В.П. Стасова («Помпейская галерея» в Зимнем дворце, 1838 год, не сохранилась), А.И. Штакеншнейдера (интерьеры Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, 1839-1844 годы; Царицын павильон в Верхнем Петергофе, стилизованный под помпейскую виллу, 1842-1844 годы) и других. Имитация знаменитых образцов древнеримских вилл встречается во Франции («Помпеянский дом» принца Наполеона Жерома Бонапарта в Париже, 1856-1860 годы, архитектор А.Н. Норман; разрушен), Великобритании, Германии («Помпеянум» короля Людовика I в Ашаффенбурге, 1842-1849 годы, архитектор Ф. фон Гертнер), в XX веке также в США. Помпейские мотивы встречаются в архитектуре советского неоклассицизма 1930-1950-х годов (архитекторы А.В. Власов, Г.П. Гольц, А.Н. Душкин, Б.Д. Хилькевич и другие).