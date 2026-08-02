ПОМПЕЙ ГНЕЙ

ПОМПЕЙ ГНЕЙ, по прозвищу Великий - римский полководец и государственный деятель.

Сын Гнея Пом­пея Стра­бо­на, за­ни­мав­ше­го пост кон­су­ла в 89 году до нашей эры. Уча­ст­во­вал вме­сте с от­цом в Со­юз­ни­че­ской вой­не 90-88 годов до нашей эры, в 87 году до нашей эры - в обо­ро­не Ри­ма от войск Лу­ция Кор­не­лия Цин­ны и Гая Ма­рия. В 83-82 годы до нашей эры под­дер­жал Лу­ция Кор­не­лия Сул­лу в борь­бе со сто­рон­ни­ка­ми Ма­рия, за что тот по­зво­лил ему от­празд­но­вать три­умф (Помпей стал пер­вым в римской ис­то­рии три­ум­фа­то­ром, не яв­ляв­шим­ся се­на­то­ром) и дал про­зви­ще Ве­ли­кий. В 77 году до нашей эры по­да­вил мя­теж Ле­пи­да, по­сле че­го до­бил­ся на­зна­че­ния про­кон­су­лом в Ис­па­нию, где со сво­ей ар­ми­ей при­нял уча­стие в вой­не про­тив Квин­та Сер­то­рия, ко­то­рую вёл Квинт Це­ци­лий Ме­телл Пий (сын Ме­тел­ла Ну­ми­дий­ско­го). По­сле ги­бе­ли Сер­то­рия Помпей в 72 году до нашей эры раз­гро­мил вой­ско пов­стан­цев и пле­нил ко­ман­до­вав­ше­го им Мар­ка Пер­пер­ну. В 71 году до нашей эры уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Спар­та­ка, за что по­лу­чил пра­во от­празд­но­вать 2-й три­умф. В 70 году до нашей эры вме­сте с Мар­ком Ли­ци­ни­ем Крас­сом стал кон­су­лом и до­бил­ся от­ме­ны ря­да за­ко­нов Сул­лы. В 67 году до нашей эры по­лу­чил чрез­вы­чай­ные пол­но­мо­чия для борь­бы с пи­ра­та­ми в Сре­ди­зем­но­мо­рье. В 66 году до нашей эры на­зна­чен ко­ман­дую­щим в вой­не с Пон­тий­ским цар­ст­вом. До­бил­ся в ней по­бе­ды и ор­га­ни­зо­вал на за­воё­ван­ных зем­лях но­вые римские про­вин­ции - Ви­фи­ния и Понт, Си­рия, соз­дал ор­га­ны управ­ле­ния ими. По воз­вра­ще­нии от­празд­но­вал 3-й три­умф, но Се­нат рим­ский, не же­лая уси­ле­ния влия­ния Помпея, от­ка­зал­ся в пол­ном объ­ё­ме ут­вер­дить ме­ро­прия­тия Помпея на Вос­то­ке и на­де­лить его сол­дат зем­лёй. В от­вет на это в 60 году до нашей эры Помпей за­клю­чил со­юз с Крас­сом и Га­ем Юли­ем Це­за­рем (1-й три­ум­ви­рат). Це­зарь, став в 59 году до нашей эры кон­су­лом, пе­ре­смот­рел ре­ше­ния Се­на­та и в це­лях ук­ре­п­ле­ния сою­за с Помпеем вы­дал за­муж за не­го свою един­ст­вен­ную дочь Юлию (умерала 54). В 57 году до нашей эрыу Помпей из­бран про­кон­су­лом, в обя­зан­но­сти ко­то­ро­го вхо­ди­ло упо­ря­до­че­ние снаб­же­ния Ри­ма хле­бом, в 55 году до нашей эры стал кон­су­лом во вто­рой раз, за­тем при­об­рёл про­кон­суль­ст­во в испанских про­вин­ци­ях, ко­то­ры­ми управ­лял из Ри­ма че­рез ле­га­тов . С рас­па­дом три­ум­ви­ра­та по­сле ги­бе­ли в 53 году до нашей эры Крас­са Помпей сбли­зил­ся с оп­ти­ма­та­ми и всту­пил в со­пер­ни­че­ст­во с Це­за­рем, ко­то­ро­го под­дер­жи­ва­ли по­пу­ля­ры. В 52 году до нашей эры же­нил­ся на Кор­не­лии, до­че­ри Це­ци­лия Ме­тел­ла, что ещё креп­че свя­за­ло его с но­би­ли­те­том. В том же го­ду в чрез­вы­чай­ном по­ряд­ке из­бран един­ст­вен­ным кон­су­лом («кон­сул без то­ва­ри­ща», латинское consul sine collega) для на­ве­де­ния по­ряд­ка в ох­ва­чен­ном сму­той Ри­ме. В 50 году до нашей эры вы­сту­пил про­тив пре­тен­зии Це­за­ря на кон­суль­ст­во, что по­ло­жи­ло на­ча­ло гражданской вой­не. В 49 году до нашей эры по­лу­чил от Се­на­та пол­но­мо­чия для борь­бы с Це­за­рем. В мар­те 48 года до нашей эры раз­бил его вой­ско при Дир­ра­хии (Эпир), но в ию­не то­го же го­да по­тер­пел по­ра­же­ние при Фар­са­ле (Фес­са­лия) и бе­жал в Еги­пет, где был убит по при­ка­зу ца­ря Пто­ле­мея XIII Дио­ни­са (смотреть Пто­ле­меи), ко­то­рый тем са­мым хо­тел уго­дить Це­за­рю. В ис­то­рио­гра­фии ут­вер­дил­ся взгляд на Помпея как на вы­даю­ще­го­ся пол­ко­вод­ца и ад­ми­ни­ст­ра­то­ра, но сла­бо­го по­ли­ти­ка.