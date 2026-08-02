ПОМПЕЙ ГНЕЙ
ПОМПЕЙ ГНЕЙ, по прозвищу Великий - римский полководец и государственный деятель.
Сын Гнея Помпея Страбона, занимавшего пост консула в 89 году до нашей эры. Участвовал вместе с отцом в Союзнической войне 90-88 годов до нашей эры, в 87 году до нашей эры - в обороне Рима от войск Луция Корнелия Цинны и Гая Мария. В 83-82 годы до нашей эры поддержал Луция Корнелия Суллу в борьбе со сторонниками Мария, за что тот позволил ему отпраздновать триумф (Помпей стал первым в римской истории триумфатором, не являвшимся сенатором) и дал прозвище Великий. В 77 году до нашей эры подавил мятеж Лепида, после чего добился назначения проконсулом в Испанию, где со своей армией принял участие в войне против Квинта Сертория, которую вёл Квинт Цецилий Метелл Пий (сын Метелла Нумидийского). После гибели Сертория Помпей в 72 году до нашей эры разгромил войско повстанцев и пленил командовавшего им Марка Перперну. В 71 году до нашей эры участвовал в подавлении восстания Спартака, за что получил право отпраздновать 2-й триумф. В 70 году до нашей эры вместе с Марком Лицинием Крассом стал консулом и добился отмены ряда законов Суллы. В 67 году до нашей эры получил чрезвычайные полномочия для борьбы с пиратами в Средиземноморье. В 66 году до нашей эры назначен командующим в войне с Понтийским царством. Добился в ней победы и организовал на завоёванных землях новые римские провинции - Вифиния и Понт, Сирия, создал органы управления ими. По возвращении отпраздновал 3-й триумф, но Сенат римский, не желая усиления влияния Помпея, отказался в полном объёме утвердить мероприятия Помпея на Востоке и наделить его солдат землёй. В ответ на это в 60 году до нашей эры Помпей заключил союз с Крассом и Гаем Юлием Цезарем (1-й триумвират). Цезарь, став в 59 году до нашей эры консулом, пересмотрел решения Сената и в целях укрепления союза с Помпеем выдал замуж за него свою единственную дочь Юлию (умерала 54). В 57 году до нашей эрыу Помпей избран проконсулом, в обязанности которого входило упорядочение снабжения Рима хлебом, в 55 году до нашей эры стал консулом во второй раз, затем приобрёл проконсульство в испанских провинциях, которыми управлял из Рима через легатов. С распадом триумвирата после гибели в 53 году до нашей эры Красса Помпей сблизился с оптиматами и вступил в соперничество с Цезарем, которого поддерживали популяры. В 52 году до нашей эры женился на Корнелии, дочери Цецилия Метелла, что ещё крепче связало его с нобилитетом. В том же году в чрезвычайном порядке избран единственным консулом («консул без товарища», латинское consul sine collega) для наведения порядка в охваченном смутой Риме. В 50 году до нашей эры выступил против претензии Цезаря на консульство, что положило начало гражданской войне. В 49 году до нашей эры получил от Сената полномочия для борьбы с Цезарем. В марте 48 года до нашей эры разбил его войско при Диррахии (Эпир), но в июне того же года потерпел поражение при Фарсале (Фессалия) и бежал в Египет, где был убит по приказу царя Птолемея XIII Диониса (смотреть Птолемеи), который тем самым хотел угодить Цезарю. В историографии утвердился взгляд на Помпея как на выдающегося полководца и администратора, но слабого политика.