Помо́рье

Помо́рье — в XV–XVII вв. название территории вдоль западного побережья Онежской губы Белого моря, жители которой именовались поморцами (поморянами). Аборигенное финно-­угорское население П. — саамы (лопари), карелы — постепенно смешивалось со славянами, прибывавшими преимущественно из Новгородской земли. Основным занятием жителей было мореходство и морские промыслы.

Термин П. также имеет расширительное толкование. В отечественной историографии конца XIX — XX в. П. принято называть обширную территорию северной части России, занимающую пространство от Кольского п-ова до Уральского хребта и от южной оконечности Онежского оз. до Вятской и Пермской земли. В приказном делопроизводстве с начала XVII в. эта территория обозначалась собирательным термином «Поморские города». По подсчетам М. М. Богословского П. («Поморские города») включало земли 22 смежных уездов.

Освоение славянами пространств «большого» П. началось не позднее XII в. и заняло несколько столетий. Колонизационные потоки шли из Новгородской и Ростово-­Суздальской земель, определив владельческую принадлежность той или иной части П. В XII–XV вв. над основной частью земель региона установилась власть Новгородской республики (за исключением уезда Устюга Великого, подчиненного ростовским князьям). С упразднением независимости Новгорода Великого верховные права над бывшими новгородскими колониями в П. перешли к великому князю.

В церковном отношении отдельные территории П. в разное время находились в юрисдикции Новгородской, Вологодско-­Пермской, Ростово-­Ярославской епархий.

Значительная часть земель и промысловых угодий в П. принадлежала местным и пришлым монастырям (Соловецкий, Кирилло-­Белозерский , Троице-­Сергиев и др.) и промышленникам Строгановым .

Отличительной чертой П. стало почти полное отсутствие частновладельческого (служилого) элемента в структуре землевладения региона, что, в свою очередь, определило сословный состав населения, формы его общежития и организации местной власти. Для управления в уездах П. было характерно сочетание власти назначаемого из центра воеводы (представителя верховного правителя в том или ином уезде) с более-­менее широкими властными полномочиями выборных органов местных самоуправляющихся сообществ (миров).

Основная масса жителей П. принадлежала к числу государственных (черносошных) крестьян, главными занятиями которых были сельское хозяйство, а также различные промыслы (соледобыча, рыбная ловля, охота на морского и пушного зверя, металлургия), обусловленные природными особенностями региона, и торговля.

Лит. : Богословский М. [М.] Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. В 2 т. М., 1909–1912; Колесников П. А. Северная деревня в XV — первой половине XIX века. Вологда, 1976; Швейковская Е. Н. Государство и крестьяне России. Поморье в XVII веке. М., 1997; Семушин Д. [Л.] «Поморский вопрос» и Русская Арктика. М., 2013. Д. Е. Гневашев.