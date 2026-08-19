ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО
ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО - конное дворянское ополчение, являвшееся основой русской армии XV–XVII вв. Зародилось в последней трети XV в. в период правления Ивана III Васильевича и окончательно сложилось к середине XVI в. при Иване IV Васильевиче.
По своему характеру поместное войско являлось временным войском (ополчением), созываемым только на период войны. По составу оно было национально однородным, чем выгодно отличалось от западно-европейских наёмных армий. В основу комплектования поместного войска легла феодальная поместная система. Каждый годный к ратному строю дворянин-помещик (служилый человек) с 15-летнего возраста обязан был нести военную службу, которая считалась обязательной и наследственной. За это полагались земельный надел (двор, поместье), размер которого определялся в зависимости от служебного положения, боевых заслуг и составлял от 150 до 3000 га, а также денежное жалованье - от 4 до 1200 рублей, которое выдавалось при выступлении в поход или через 2 года на 3-й. Служилое дворянство, за счёт которого комплектовалось поместное войско, с конца XV века и почти до конца XVII века являлось главной военной силой Русского государства. Порядок несения службы в поместном войске регламентировало Уложение о службе (1555), согласно которому владельцы дворов (поместий) обязывались по первому же приказу явиться на сборный пункт войска на коне и с полным вооружением для участия в походе, а в дальнем походе - с 2 конями. Но поместное войско не было чисто дворянским. Кроме личной службы, владелец поместья выставлял с каждых 100 четей (около 50 га) по 1 ратнику на коне. Обычно это были барские слуги (холопы) или крепостные крестьяне. Они составляли значительную часть поместного войска. Тем дворянам, которые выставляли ратников сверх «поверстанных» им, денежное жалованье увеличивалось. Со 2-й половины XVI века дворяне каждого уезда стали приписываться к одному из городов и составлять один уездный список, который назывался десятней. Число служилых людей в десятне было различным и колебалось от 100 до 500 человек. Уклонение от службы (таких называли «нетчики») строго каралось, вплоть до конфискации поместья. Организационной основой поместного войска являлась десятичная система, тактической - полковая. Поэтому термин «Поместное войско» в значительной мере условный, так как разбитая по полкам поместная конница никогда как единое целое или как самостоятельная (отдельная) часть армии не действовала, а решала боевые задачи в соответствии с тактическим предназначением тех полков, которые она образовывала или в состав которых включалась. В больших войнах (походах) численность поместного войска достигала 25-35 тысяч человек (по другим данным, до 80 тысяч человек). До конца XVI века на вооружении поместного войска состояло только холодное оружие, затем в ограниченном количестве - огнестрельное. К середине XVII века дворянская конница наряду с холодным имела довольно много огнестрельного оружия (пищали, пистолеты), а также свою артиллерию. В мирное время для учёта и проверки боеготовности служилых людей проводились строевые смотры, участие в которых являлось обязательным. Во время военной реформы 1679-1682 годов поместное войско разделили на 2 разряда. В 1-й разряд вошли московские дворяне и жильцы, во 2-й разряд - городовые дворяне, городовые казаки, а также «вольные охочие люди». Служилые люди 1-го разряда зачислялись в выборные полки, 2-го разряда - в городовые полки. Полки по-прежнему делились на сотни, полусотни, десятки. Командный состав на время военных действий назначался из дворян. Поскольку систематической военной подготовки поместное войско не имело, то и его боевые качества были невысокими. К тому же контингент, служивший базой для формирования поместного войска, к этому времени существенно сократился, так кака значительная часть дворян, особенно мелкопоместных и беспоместных, перешла в другие военные формирования, где регулярно платили жалованье и имелась перспектива продвижения по службе. В последней четверти XVII века поместное войско утратило роль основной боевой силы армии Русского государства. Его численность к этому времени не превышала 15 тысяч человек. С переходом России к строительству регулярной армии царь Пётр I в 1701 году упразднил поместное войско.