ПОЛЮДЬЕ
ПОЛЮДЬЕ - у восточных славян, а затем в Древнерусском государстве объезд князьями подчинённой территории со взиманием различных поборов с населения; в XII - начале XVI веков определённый налог с населения в русских землях и княжествах, Русском государстве.
О полюдье сообщается в рассказах арабских географов X-XI веков, использовавших информацию, восходившую ко 2-й половине IX века. Подробно полюдье описано в главе 9 трактата «Об управлении империей» (середина X века) византийского императора Константина VII Багрянородного. Император употребляет славянский термин в греческой транскрипции (pol9udia), переводит слово как «кружение». Согласно его рассказу, суть полюдья состояла в том, что «архонты» (князья) и «все росы» (военно-дружинная верхушка Древнерусского государства) объезжали земли подчинённых Киеву восточно-славянских союзов племён и «кормились» (то есть, очевидно, собирали и потребляли продовольствие) там с ноября до апреля. Фактически о полюдье (хотя без употребления этого термина) говорится в летописном рассказе о гибели в земле древлян киевского князя Игоря (по условной хронологии «Повести временных лет» событие отнесено к 945 году, однако сам рассказ был написан не ранее начала XI века). Из рассказа следует, что в полюдье «дружина» собирала не только продукты для пропитания, но и дань (налог по определённой ставке) с подчинённого населения. Упоминания полюдья в источниках XII века позволяют предполагать, что во время этих объездов князья решали также судебные, административные и хозяйственные вопросы.
Вероятно, уже в X веке и сборы, и процедура их взимания (маршруты объезда, места остановки и тому подобное) начали регламентироваться, а князья могли передавать право на эти сборы своим чиновникам и агентам на местах. Эта практика привела к тому, что полюдье превратилось в налог. В таком значении полюдье в источниках XII - начала XVI веков называется также «дар» или «даровное». Этот налог восходил к исконному праву князя на натуральные сборы с населения, но в XII-XVI века собирался нередко в коммутированной форме (мехами или деньгами). Упоминания о полюдье имеются в источниках, отражающих историю практически всех русских земель и княжеств, в том числе Новгородской республики.
Близкие аналогии полюдья обнаруживаются в соседних регионах: например, польский стан (stan) и скандинавская вейцла (veizla). Распространены также представления о полюдье как о всемирно-историческом явлении (Ю.М. Кобищанов и другие).
Исторические источники:
Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарий. 2-е изд. М., 1991;
Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1;
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М., 2009. Т. 3: Восточные источники.