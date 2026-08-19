ПОЛЮДЬЕ

ПОЛЮДЬЕ - у восточных сла­вян, а за­тем в Древнерусском го­су­дар­ст­ве объ­езд князь­я­ми под­чи­нён­ной тер­ри­то­рии со взи­ма­ни­ем различных по­бо­ров с на­се­ле­ния; в XII - начале XVI веков оп­ре­де­лён­ный на­лог с на­се­ле­ния в русских зем­лях и кня­же­ст­вах, Русском государстве.

О полюдье со­об­ща­ет­ся в рас­ска­зах арабских гео­гра­фов X-XI веков, ис­поль­зо­вавших ин­фор­ма­цию, вос­хо­див­шую ко 2-й половине IX века. Под­роб­но полюдье опи­са­но в главе 9 трак­та­та «Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей» (середина X века) ви­зантийского императора Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го. Им­пе­ра­тор упот­реб­ля­ет славянский тер­мин в греческой транс­крип­ции (pol9udia), пе­ре­во­дит сло­во как «кру­же­ние». Со­глас­но его рас­ска­зу, суть полюдья со­стоя­ла в том, что «ар­хон­ты» (кня­зья) и «все ро­сы» (во­ен­но-дру­жин­ная вер­хуш­ка Древнерусского государства) объ­ез­жа­ли зем­ли под­чи­нён­ных Кие­ву восточно-славянских сою­зов пле­мён и «кор­ми­лись» (то есть, оче­вид­но, со­би­ра­ли и по­треб­ля­ли про­до­воль­ст­вие) там с но­яб­ря до ап­ре­ля. Фак­ти­че­ски о полюдье (хо­тя без упот­реб­ле­ния это­го тер­ми­на) го­во­рит­ся в ле­то­пис­ном рас­ска­зе о ги­бе­ли в зем­ле древ­лян ки­ев­ско­го князя Иго­ря (по ус­лов­ной хро­но­ло­гии «По­вес­ти вре­мен­ных лет» со­бы­тие от­не­се­но к 945 году, од­на­ко сам рас­сказ был на­пи­сан не ра­нее начала XI века). Из рас­ска­за сле­ду­ет, что в полюдье «дру­жи­на» со­би­ра­ла не толь­ко про­дук­ты для про­пи­та­ния, но и дань (на­лог по оп­ре­де­лён­ной став­ке) с под­чи­нён­но­го на­се­ле­ния. Упо­ми­на­ния полюдья в ис­точ­ни­ках XII века по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать, что во вре­мя этих объ­ез­дов кня­зья ре­ша­ли так­же су­деб­ные, административные и хо­зяйственные во­про­сы.

Ве­ро­ят­но, уже в X веке и сбо­ры, и про­це­ду­ра их взи­ма­ния (мар­шру­ты объ­ез­да, мес­та ос­та­нов­ки и тому подобное) на­ча­ли рег­ла­мен­ти­ро­вать­ся, а кня­зья мог­ли пе­ре­да­вать пра­во на эти сбо­ры сво­им чи­нов­ни­кам и аген­там на мес­тах. Эта прак­ти­ка при­ве­ла к то­му, что полюдье пре­вра­ти­лось в на­лог. В та­ком зна­че­нии полюдье в ис­точ­ни­ках XII - начала XVI веков на­зы­ва­ет­ся так­же «дар» или «да­ров­ное». Этот на­лог вос­хо­дил к ис­кон­но­му пра­ву кня­зя на на­ту­раль­ные сбо­ры с на­се­ле­ния, но в XII-XVI века со­би­рал­ся не­ред­ко в ком­му­ти­ро­ван­ной фор­ме (ме­ха­ми или день­га­ми). Упо­ми­на­ния о полюдье име­ют­ся в ис­точ­ни­ках, от­ра­жаю­щих ис­то­рию прак­ти­че­ски всех русских зе­мель и кня­жеств, в том числе Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки .

Близ­кие ана­ло­гии полюдья об­на­ру­жи­ва­ют­ся в со­сед­них ре­гио­нах: например, поль­ский стан (stan) и скандинавская вейц­ла (veizla). Рас­про­стра­не­ны так­же пред­став­ле­ния о полюдье как о все­мир­но-ис­то­рическом яв­ле­нии (Ю.М. Ко­би­ща­нов и другие).

Исторические ис­точники:

Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный. Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей: Текст, пе­ре­вод, ком­мен­та­рий. 2-е изд. М., 1991;

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 1997. Т. 1;

Древ­няя Русь в све­те за­ру­беж­ных ис­точ­ни­ков: Хре­сто­ма­тия. М., 2009. Т. 3: Вос­точ­ные ис­точ­ни­ки.

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