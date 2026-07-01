ПОЛЫНОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1999), профессор кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился 25 февраля 1956 года в деревне Старая Потьма Рыбкинского района Мордовской АССР. В 1980 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1984 году под руководством профессора В.А. Овсянкина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рост культурно-технического уровня рабочего класса Мордовской АССР в 1959-1975 гг.».

В 1985–1995 годах преподавал историю в ЛМИ имени Д. Ф. Устинова (с 1991 года – Балтийский государственный технический университет).

В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Российские рабочие в 1985‒1995 годы: Основные тенденции социального развития; на материалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

С 1999 года – сотрудник Института истории СПбГУ (до 2014 года – исторический факультет СПбГУ), профессор кафедры новейшей истории России (в 1997–2003 годах – кафедра русской истории).

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят социально-экономическая история России второй половины ХХ века, внешняя политики периода перестройки.

Сочинения

Внешняя политика Горбачева. 1985‒1991 гг. СПб., 2014.

Исторические предпосылки перестройки в СССР: вторая половина 1940 ‒ первая половина 1980-х гг. СПб., 2010.

Промышленность в России в ХХ‒XXI в. СПб., 2015.

Российские рабочие во второй половине 80-х ‒ первой половине 90-х годов. Проблемы и тенденции социального развития (на материалах С.-Петербурга и Ленингр. обл.). СПб., 1998.

Внешняя политика СССР в период перестройки. СПб.: СПбГУ, 2001.

Гонка вооружений как метод изматывания СССР США в годы холодной войны. 1945‒1990 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2005. Сер. 2. История. Вып. 3. С. 92‒103.

Горбачев и объединение Германии // Новейшая история России. 2011. № 1. С. 201—215.

«Доктрина Горбачева и уход СССР из Восточной Европы // Новейшая история России. 2011. № 2.

Закрытая встреча с большими последствиями. Переговоры М. С. Горбачева и Дж. Буша на Мальте в 1989 году // Общество. Среда. Развитие. 2011. № 3. С. 40‒44.

М. С. Горбачев и новое политическое мышление: истоки, основные идеи, результаты // Новейшая история России. 2012. № 2. С. 136‒152.

Объективные и субъективные предпосылки перестройки в СССР // Парламентаризм в России. Проблемы и перспективы: Сб. ст. / Под ред. М. В. Ходякова. СПб., 2006. С. 239‒248.

Политические кредиты Запада и политические уступки М. С. Горбачева. 1990‒1991 гг. // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2015. Т. 21. С. 339‒352.

Предпосылки перестройки в СССР (1985‒1995 гг.): внешний фактор // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 2. История. Вып. 2. С. 50‒62.

Проблемы и противоречия в развитии национальных отношений в СССР в 1970‒ первой половине 1980-х годов // Общество. Среда. Развитие. 2008. № 2. С. 3‒26.

Рыночные реформы в 1990-е годы и их последствия для промышленности России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2005. № 1. С. 78‒90.

Советско-американские отношения во внешней политике М. С. Горбачева. 1985—1988 гг. // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 14. С. 307‒326.