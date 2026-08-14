ПОЛЯНСКИЙ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ
ПОЛЯНСКИЙ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ - российский государственный и церковный деятель.
Статский советник (1916 год); митрополит Крутицкий, патриарший местоблюститель, священномученик.
Сын сельского священника. Окончил Московскую духовную академию (1892 год), магистр богословия (1897 год). Преподаватель Звенигородского духовного училища (1896 год), смотритель Жировицкого духовного училища (1896-1906 годы). В 1906-1918 годах служил в учебном комитете при Святейшем Синоде в Санкт-Петербурге. В 1918 году, после закрытия учебного комитета, состоял в секретариате Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. В 1918-1920 годах жил в Москве, работал главным бухгалтером в кооперативной артели.
По предложению патриарха Тихона принял монашеский постриг [который совершил митрополит Сергий (Страгородский)] и 8 октября 1920 года патриархом Тихоном и другими архиереями рукоположен в епископы с титулом Подольского, викария Московской епархии. В октябре 1920 года арестован, сослан в Великий Устюг. Вернулся в Москву после освобождения из-под ареста в июне 1923 года патриарха Тихона, став его ближайшим помощником в делах управления Церковью. На совещании епископов в московском Даниловом монастыре (сентябрь 1923 года) Полянский выступил против переговоров с обновленцами (смотрите Обновленчество). Архиепископ (1923 год), митрополит Крутицкий (1924 год) с включением в состав Временного патриаршего Синода. После смерти патриарха Тихона, упомянувшего Полянского в завещательном распоряжении как одного из кандидатов в патриаршие местоблюстители, Полянский избран собранием большинства российских архиереев патриаршим местоблюстителем (12 апреля 1925 года). Решительно отклонил предложения обновленцев об участии с ними во Втором обновленческом «Поместном соборе» (октябрь 1925 года), выступил с посланием, в котором назвал все обновленческие организации незаконными. В ответ на предложение ОГПУ издать декларацию, призывавшую верующих к лояльности советской власти, и поставить Церковь под контроль ОГПУ в обмен на урегулирование её юридического положения в СССР, составил свой проект декларации, предложив властям прекратить административное давление на Церковь, ослабить репрессии против духовенства и соблюдать нормы законности.
Арестован 9 декабря 1925 года. Категорически отверг предложения об отказе от служения в обмен на свободу. 5 ноября 1926 года приговорён к 3 годам ссылки. С февраля 1927 года содержался в Абалакском монастырепод Тобольском, затем, по постановлению ВЦИК от 9 июля 1927 года, выслан за Полярный круг, на берег Обской губы в зимовье Хэ, в 200 км от города Обдорск (ныне Салехард), где был лишён медицинской помощи, заболел астмой и цингой. 11 мая 1928 года постановлением Особого совещания ОГПУ срок ссылки продлён на два года. Не имевший достоверной информации, вводимый в заблуждение ОГПУ, стремившимся к расколу РПЦ, Полянский иногда делал неверные распоряжения в отношении церковного управления, которые потом сам признавал ошибочными и исправлял. Так, 19 января 1926 года он согласился передать полномочия местоблюстителя коллегии из трёх архиереев во главе с архиепископом Свердловским Григорием (Яцковским) (1866-1932 годы), лидером инспирированного властями, так называемого григорианского раскола, но затем отменил это решение, осудил раскол и запретил исполнять священнослужение его активным деятелям. В июне 1926 года Полянский заявил о готовности передать управление РПЦ митрополиту Ярославскому Агафангелу (Преображенскому) (1854-1928 год), но тот отказался, не встретив поддержки других епископов. Узнав о выходе в 1927 году «Декларации» заместителя местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности к советской власти, Полянский в письмах 1929 и 1930 годов укорял его за превышение полномочий и просил исправить эту ошибку. Последовательно выражал отрицательное отношение к компромиссам и уступкам власти.
В августе 1930 года Полянский в ссылке был арестован, содержался в одиночном заключении в тюрьмах Тобольска и Екатеринбурга. Несмотря на угрозы продления тюремного заключения, он отказался от снятия с себя должности патриаршего местоблюстителя, сохранив этим каноническое возглавление РПЦ. В ноябре 1930 года против Полянского возбуждено уголовное дело по обвинению в антисоветской агитации; виновным себя не признал. 23 июля 1931 года Особым совещанием ОГПУ приговорён к 5 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере, но оставлен во внутреннем изоляторе екатеринбургской тюрьмы. Страдал от тяжёлых болезней. В 1935 году переведён с ужесточением режима в одиночную камеру тюрьмы особого назначения города Верхнеуральск. В августе 1936 года приговорён ещё к 3 годам тюремного заключения. В конце 1936 года власти объявили здравствовавшего Полянский умершим, о чём сообщили митрополиту Сергию, которым в декабре 1936 года был усвоен титул патриаршего местоблюстителя. В июле 1937 года администрация верхнеуральской тюрьмы составила против Полянского обвинение в антисоветской деятельности и клевете «на существующий государственный строй». По приговору тройки НКВД по Челябинской области Полянский был расстрелян, по разным версиям, в тюрьме НКВД Магнитогорска или на железнодорожной станции Куйбас, близ города (ныне входит в состав Магнитогорска). Место захоронения неизвестно.
Канонизирован Архиерейским собором 1997 году. Память по календарю РПЦ - 27 сентября (10 октября), а также в Соборе новомучеников и исповедников Российских и в Соборе московских святителей. В 2003 году в Магнитогорске в память Полянского воздвигнут поклонный крест.