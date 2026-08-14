ПОЛЯНСКИЙ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

ПОЛЯНСКИЙ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ - российский государственный и церковный деятель.

Статский советник (1916 год); ми­тро­по­лит Кру­тиц­кий, пат­ри­ар­ший ме­сто­блю­сти­тель , свя­щен­но­му­че­ник.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил Мо­с­ков­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1892 год), ма­гистр бо­го­сло­вия (1897 год). Пре­по­да­ва­тель Зве­ни­го­род­ско­го ду­хов­но­го училища (1896 год), смот­ри­тель Жи­ро­виц­ко­го ду­хов­но­го училища (1896-1906 годы). В 1906-1918 годах слу­жил в учеб­ном комитете при Свя­тей­шем Си­но­де в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1918 году, по­сле за­кры­тия учеб­но­го комитета, со­сто­ял в сек­ре­та­риа­те Все­российского по­ме­ст­но­го со­бо­ра 1917-1918 годов. В 1918-1920 годах жил в Мо­ск­ве, ра­бо­тал главным бух­гал­те­ром в коо­пе­ра­тив­ной ар­те­ли.

По пред­ло­же­нию пат­ри­ар­ха Ти­хо­на при­нял мо­на­ше­ский по­стриг [ко­то­рый со­вер­шил митрополит Сер­гий (Стра­го­род­ский) ] и 8 октября 1920 года пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном и другими ар­хие­рея­ми ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом По­доль­ско­го, ви­ка­рия Московской епар­хии. В октябре 1920 года аре­сто­ван, со­слан в Ве­ли­кий Ус­тюг. Вер­нул­ся в Мо­ск­ву по­сле ос­во­бо­ж­де­ния из-под аре­ста в ию­не 1923 года пат­ри­ар­ха Ти­хо­на, став его бли­жай­шим по­мощ­ни­ком в де­лах управ­ле­ния Цер­ко­вью. На со­ве­ща­нии епи­ско­пов в московском Да­ни­ло­вом монастыре (сентябрь 1923 года) Полянский вы­сту­пил про­тив пе­ре­го­во­ров с об­нов­лен­ца­ми (смотрите Об­нов­лен­че­ст­во ). Ар­хи­епи­скоп (1923 год), митрополит Кру­тиц­кий (1924 год) с вклю­че­ни­ем в со­став Временного пат­ри­ар­ше­го Си­но­да. По­сле смер­ти пат­ри­ар­ха Ти­хо­на, упо­мя­нув­ше­го Полянского в за­ве­ща­тель­ном рас­по­ря­же­нии как од­но­го из кан­ди­да­тов в пат­ри­ар­шие ме­сто­блю­сти­те­ли, Полянский из­бран со­б­ра­ни­ем боль­шин­ст­ва российских ар­хие­ре­ев пат­ри­ар­шим ме­сто­блю­сти­те­лем (12 апреля 1925 года). Ре­ши­тель­но от­кло­нил пред­ло­же­ния об­нов­лен­цев об уча­стии с ни­ми во Вто­ром об­нов­ленческом «По­ме­ст­ном со­бо­ре» (октябрь 1925 года), вы­сту­пил с по­сла­ни­ем, в ко­то­ром на­звал все об­нов­ленческие ор­га­ни­за­ции не­за­кон­ны­ми. В от­вет на пред­ло­же­ние ОГПУ из­дать дек­ла­ра­цию, при­зы­вав­шую ве­рую­щих к ло­яль­но­сти советской вла­сти, и по­ста­вить Цер­ковь под кон­троль ОГПУ в об­мен на уре­гу­ли­ро­ва­ние её юри­дического по­ло­же­ния в СССР, со­ста­вил свой про­ект дек­ла­ра­ции, пред­ло­жив вла­стям пре­кра­тить административное дав­ле­ние на Цер­ковь, ос­ла­бить ре­прес­сии про­тив ду­хо­вен­ст­ва и со­блю­дать нор­мы за­кон­но­сти.

Аре­сто­ван 9 декабря 1925 года. Ка­те­го­ри­че­ски от­верг пред­ло­же­ния об от­ка­зе от слу­же­ния в об­мен на сво­бо­ду. 5 ноября 1926 года при­го­во­рён к 3 го­дам ссыл­ки. С февраля 1927 года со­дер­жал­ся в Аба­лак­ском монастырепод То­боль­ском, за­тем, по по­ста­нов­ле­нию ВЦИК от 9 июля 1927 года, вы­слан за По­ляр­ный круг, на бе­рег Об­ской гу­бы в зи­мо­вье Хэ, в 200 км от города Об­дорск (ны­не Са­ле­хард), где был ли­шён медицинской по­мо­щи, за­бо­лел аст­мой и цин­гой. 11 мая 1928 года по­ста­нов­ле­ни­ем Осо­бо­го со­ве­ща­ния ОГПУ срок ссыл­ки про­длён на два го­да. Не имев­ший дос­то­вер­ной ин­фор­ма­ции, вво­ди­мый в за­блу­ж­де­ние ОГПУ, стре­мив­шим­ся к рас­ко­лу РПЦ, Полянский ино­гда де­лал не­вер­ные рас­по­ря­же­ния в от­но­ше­нии цер­ков­но­го управ­ле­ния, ко­то­рые по­том сам при­зна­вал оши­боч­ны­ми и ис­прав­лял. Так, 19 января 1926 года он со­гла­сил­ся пе­ре­дать пол­но­мо­чия ме­сто­блю­сти­те­ля кол­ле­гии из трёх ар­хие­ре­ев во гла­ве с ар­хи­епископом Сверд­лов­ским Гри­го­ри­ем (Яц­ков­ским) (1866-1932 годы), ли­де­ром ин­спи­ри­ро­ван­но­го вла­стя­ми, так называемого гри­го­ри­ан­ско­го рас­ко­ла, но за­тем от­ме­нил это ре­ше­ние, осу­дил рас­кол и за­пре­тил ис­пол­нять свя­щен­но­слу­же­ние его ак­тив­ным дея­те­лям. В ию­не 1926 года Полянский зая­вил о го­тов­но­сти пе­ре­дать управ­ле­ние РПЦ митрополиту Яро­слав­ско­му Ага­фан­ге­лу (Пре­об­ра­жен­ско­му) (1854-1928 год), но тот от­ка­зал­ся, не встре­тив под­держ­ки других епи­ско­пов. Уз­нав о вы­хо­де в 1927 году «Дек­ла­ра­ции» заместителя ме­сто­блю­сти­те­ля митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го) о ло­яль­но­сти к советской вла­сти, Полянский в пись­мах 1929 и 1930 годов уко­рял его за пре­вы­ше­ние пол­но­мо­чий и про­сил ис­пра­вить эту ошиб­ку. По­сле­до­ва­тель­но вы­ра­жал от­ри­ца­тель­ное от­но­ше­ние к ком­про­мис­сам и ус­туп­кам вла­сти.

В августе 1930 года Полянский в ссыл­ке был аре­сто­ван, со­дер­жал­ся в оди­ноч­ном за­клю­че­нии в тюрь­мах То­боль­ска и Ека­те­рин­бур­га. Не­смот­ря на уг­ро­зы про­дле­ния тю­рем­но­го за­клю­че­ния, он от­ка­зал­ся от сня­тия с се­бя долж­но­сти пат­ри­ар­ше­го ме­сто­блю­сти­те­ля, со­хра­нив этим ка­но­ническое воз­глав­ле­ние РПЦ. В но­ябре 1930 года про­тив Полянского воз­бу­ж­де­но уго­лов­ное де­ло по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции; ви­нов­ным се­бя не при­знал. 23 июля 1931 года Осо­бым со­ве­ща­ни­ем ОГПУ при­го­во­рён к 5 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды в ис­пра­витель­но-тру­до­вом ла­ге­ре, но ос­тав­лен во внутреннем изо­ля­то­ре ека­те­рин­бург­ской тюрь­мы. Стра­дал от тяжёлых бо­лез­ней. В 1935 году пе­ре­ве­дён с уже­сто­че­ни­ем ре­жи­ма в оди­ноч­ную ка­ме­ру тюрь­мы осо­бо­го на­зна­че­ния города Верх­не­уральск. В августе 1936 года при­го­во­рён ещё к 3 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В конце 1936 года вла­сти объ­я­ви­ли здрав­ст­во­вав­ше­го Полянский умер­шим, о чём со­об­щи­ли митрополиту Сер­гию, ко­то­рым в декабре 1936 года был ус­во­ен ти­тул пат­ри­ар­ше­го ме­сто­блю­сти­те­ля. В ию­ле 1937 года ад­ми­ни­ст­ра­ция верх­не­ураль­ской тюрь­мы со­ста­ви­ла про­тив Полянского об­ви­не­ние в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти и кле­ве­те «на су­ще­ст­вую­щий го­су­дар­ст­вен­ный строй». По при­го­во­ру трой­ки НКВД по Че­ля­бин­ской области Полянский был рас­стре­лян, по раз­ным вер­си­ям, в тюрь­ме НКВД Маг­ни­то­гор­ска или на железнодорожной станции Куй­бас, близ го­ро­да (ны­не вхо­дит в со­став Маг­ни­то­гор­ска). Ме­сто за­хо­ро­не­ния не­из­вест­но.

Ка­но­ни­зи­ро­ван Ар­хие­рей­ским со­бо­ром 1997 году. Па­мять по ка­лен­да­рю РПЦ - 27 сентября (10 октября), а так­же в Со­бо­ре но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских и в Со­бо­ре мо­с­ков­ских свя­ти­те­лей. В 2003 году в Маг­ни­то­гор­ске в па­мять Полянского воз­двиг­нут по­клон­ный крест.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)