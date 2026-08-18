ПОЛЯНСКИЙ АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ
ПОЛЯНСКИЙ АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ - российский архитектор, народный архитектор (1980), действительный член АХ СССР (1979).
В 1944-1950 годы учился в МАРХИ у З.С. Чернышёвой, Ю.Н. Емельянова и М.О. Барща. К ранним работам Полянского относится павильон Юных натуралистов на ВСХВ (1954 год; совместно с Н.П. Гришиным, Г.С. Витухиным и другими). После объявленного в декабре 1954 года Н.С. Хрущёвым перехода к индустриальному домостроению и отказа от «излишеств» в архитектуре Полянский включается в работу по выработке языка архитектуры советского модернизма. Сыграл главную роль в проектировании павильона СССР на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе (конкурсный проект, 1956 год; совместно с Ю.И. Абрамовым и другими): одно из первых сооружений в «новом стиле» сочетало традиционную композицию (параллелепипед с портиком) с новыми материалами и конструкциями (остеклённые фасады, лёгкий металлический каркас и другое). Будучи в 1958-1980 годы директором Центрального НИИ экспериментального проектирования курортно-туристских зданий и комплексов, Полянский создал многие санатории, пансионаты, дома творчества и тому подобное. Важнейшим вкладом Полянского в архитектуру стала многолетняя работа над комплексом пионерского лагеря «Артек» в Гурзуфе (1960-1970). Взяв за основу выдвинутую в 1914 году Ле Корбюзье концепцию «Дом-ино», Полянский разработал экономичную систему строительства, использующую всего 6 стандартных железо-бетонных элементов, для создания согласованных с живописным рельефом местности пространственных композиций. В решении многоэтажной гостиницы «Интурист» (в дальнейшем «Ялта»; 1964-1978 годы) в Ялте, как и лагеря «Артек», прослеживается влияние «жилой единицы» Ле Корбюзье. В более поздних гостиничных комплексах («Иссык-Куль» на озере Иссык-Куль, соавторы Ю.Н. Минаев, И. Мошкунова, Л. Куницина, 1977-1979 годы; «Машук» в Пятигорске, соавторы Н. Закс, М.А. Лифатов, 1976-1984 годы) предпочтение отдано более сложным пластическим композициям, вписывающимся в перепады рельефа. В 1969-1981 годы Полянский создал несколько конкурсных проектов Центрального музея В.И. Ленина в Москве, на основе которых спроектировал Мемориальный музей В.И. Ленина в Казани (соавторы Лифатов, Минаев, М.Ф. Синев, О.В. Кулишенко, А.П. Санин, 1981-1987 годы): стоящее на высоком берегу реки Казанки здание решено как ряд расставленных по дуге облицованных красным кирпичом корпусов, вместе напоминающих стилизов. знамя, горизонтальная композиция дополняется вертикалью кирпичной стелы. На протяжении 1960-1970-х годов по проектам Полянского построены посольства СССР в Каире (1965) и Стокгольме (1966), Дом молодёжи в Целинограде (1974 год; ныне Астана).
В 1982 году Полянский перешёл на работу в «Моспроект-2», где возглавил мастерскую № 7, занимавшуюся проектированием мемориала Победы на Поклонной горе в Москве, и придал окончательную форму этому комплексу, заложенному ещё в 1960 году. Лично Полянский спроектировал там храм Святого Георгия, в котором попытался соединить мотивы древнерусского зодчества с эстетикой модернизма. В 1989-1991 годы участвовал в конкурсе на проект храма в память 1000-летия Крещения Руси. Преподавал в МАРХИ в 1955-1960 и в 1973-1993 годы (профессор с 1975). Государственная премия СССР (1967), Государственная премия РФ (1996).
Сочинения:
Творчество архитектора и строительный стандарт. М., 1966;
Архитектурное творчество и стандартизация строительства. М., 1971;
Актуальные проблемы советской архитектуры. М., 1987.