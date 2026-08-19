ПОЛЯНОВСКИЙ МИР 1634
ПОЛЯНОВСКИЙ МИР 1634 года - договор между Русским государством и Речью Посполитой, завершивший Смоленскую войну 1632-1634 годов. Заключён 4 июня примерно в 20 км от Вязьмы на берегу реки Поляновка при её пересечении со старой Смоленской дорогой.
(сведения о подписании Поляновского мира в селе Семлёво, распространённые в историографии, ошибочны). Подписан с русской стороны боярином Ф.И. Шереметевым, окольничим князем А.М. Львовым, думным дворянином С.М. Проестевым и другими, с польско-литовской - великим коронным канцлером Я. Жадзиком, гетманом польным литовским князем К. Радзивиллом, гетманом польным коронным М. Казановским, А.К. Гонсевским и другими. Провозглашал «вечный» мир между государствами. Содержал отказ польского короля Владислава IV (с мая 1634 года участвовал в переговорах, проходивших с 20(30) апреля) за себя, своих потомков и будущих королей польских и великих князей литовских от притязаний на русский престол (подлинник договора об условиях избрания на русский престол королевича Владислава 1610 года подлежал возвращению в Россию; до сих пор не обнаружен польской стороной). Поляновский мир определял правильное написание титулов правителей Русского государства и Речи Посполитой. Включал обязательства обоих государств не поддерживать врагов друг друга, не пропускать через свою территорию войска третьей стороны. Согласно Поляновскому миру, Русское государство уступало Речи Посполитой Велижские волости, а также ряд городов с их уездами и волостями, в частности Себеж, Смоленск, Дорогобуж, Почеп, Трубчевск, Стародуб, Чернигов, Новгород Северский, отказывалось от претензий на Ливонию, Курляндское герцогство, города Полоцк, Велиж, Витебск, Мстиславль и другие. В свою очередь, Речь Посполита брала на себя обязательства не претендовать на ряд русских городов с их уездами и волостями - Новгород, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Брянск, Орёл, Севск, Курск, Путивль, Воронеж, Белгород, Валуйки и другие. Поляновский мир предусматривал возможность обмена территориями в пограничных районах (русско-польская граница установлена в 1634-1648 годы специальными межевыми комиссиями). Были определены сроки для обмена пленными (1634-1635) и для вывода русских войск и выезда православного духовенства из передаваемых Речи Посполитой городов (2-4 недели после подписания договора; купечество и посадское население могли остаться или уехать, самостоятельно выбрав подданство). Поляновский мир восстанавливал торговые отношения между странами, вводил одинаковые пошлины для русских и польско-литовских купцов, разрешал им вести торговлю везде, кроме замосковных городов и столиц (Москвы, Кракова и Вильно; исключение делалось для купцов, входивших в состав посольских делегаций). Поляновский мир скорректирован рядом протоколов, в частности в 1645 году в состав Русского государства возвращён городу Трубчевск (протокол о передаче подписан в Варшаве в 1644 году). Прекратил действовать в связи с началом русско-польской войны 1654-1667 годов. Текст Поляновского мира не опубликован (подлинник хранится в Архиве внешней политики Российской империи, копии XVII-XVIII веков - в РГАДА).
Было также подписано 17(27).5.1634 года русско-польское тайное соглашение об уплате русской стороной 20 тысяч рублей за возвращение ей города Серпейск (ныне село Мещовского района Калужской области) с уездом (деньги переданы Я. Жадзику на следующий день после заключения Поляновского мира), входивших в состав Речи Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 года.