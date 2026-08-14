ПОЛЯКОВЫ

В российской истории сохранились сведения о братьях Поляковых – финансистах, строителях железных дорог, меценатах. Их отец – купец 1-й гильдии Соломон Лазаревич Поляков, еврей по национальности. Известны три брата: концессионер Самуил, банкир Лазарь и финансист Яков. Они – выходцы из г. Дубровно Оршанского уезда Могилевской губернии.

Поляков Яков Соломонович

Родился в 1832 г. Работал на своего отца. С 1864 г. – купец 1-й гильдии в Орше, с 1868 г. – купец 1-й гильдии в Таганроге. Заработав капиталы, основал торговый дом, контору буксирного пароходства, Донской земельный банк. Соучредитель ряда банков. Занимался угольной промышленностью на Донбассе. Строил железные дороги. Из-за экономического кризиса материальное положение Якова в конце XIX в. резко ухудшилось.

С 1885 г. – потомственный дворянин, действительный статский советник. С 1900 г. – тайный советник. Активно занимался благотворительностью. В Таганроге был главой управления российского общества Красного креста, гласным городской думы, главой Комитета торговли и мануфактуры городской управы. Получил звание почетного гражданина города.

Умер Яков в 1909 г. во французской Биаррице.

Поляков Самуил Соломонович

Родился 24 декабря 1837 г. Трудовая деятельность началась с должности управляющего винокуренным заводом, который располагался в усадьбе министра почт и телеграфа графа И.М. Толстого. В дальнейшем Самуил возглавлял в этом имении почтовые станции. Сколотив небольшое состояние, Самуил занялся железнодорожным строительством. Его стараниями были сооружены Курско-Харьковская, Харьково-Азовская, Козлово-Воронежско-Ростовская, Орловско-Грязская, Фастовская и Бендеро-Галацкая железные дороги.

Соучредитель Московского земельного, Донского земельного, Азовско-Донского банков.

Многое сделал для образования. В 1867 г. открыл Ельцевское железнодорожное училище, позднее – частное горное училище при Корсунской каменноугольной копи. В 1870 г. дал средства на открытие Харьковского железнодорожного училища. В 1875 г. благодаря деньгам Самуила в Ельце открылась классическая мужская гимназия.

Выделял большие средства на поддержку молодежи. Передал средства на учреждение стипендии им. князя В.А. Долгорукова в 3-й московской гимназии, на строительство общежития Санкт-Петербургского университета.

За свои заслуги удостоен дворянского звания и чина тайного советника.

Скончался Самуил 7 апреля 1888 г. в столице Российской империи во время похорон своего партнера А.М. Варшавского.

Поляков Лазарь Соломонович

Родился в 1842 г. Трудовая жизнь Лазаря началась с должности приказчика у брата Самуила. В середине 1860-х гг. братья занялись железнодорожным строительством, позднее – банковским делом.

Лазарь быстро добился успеха, став банкиром. Возглавлял правление Московских международного торгового и земельного банков, Орловского коммерческого, Петербургско-Московского коммерческого банков, Коммерческого страхового общества. Организовал Русский торгово-промышленный банк.

Лазаря интересовала Центральная Азия. Его стараниями состоялось открытие Персидского и Центрально-Азиатского промышленного и коммерческого обществ. В 1890 г. Лазарь стал генеральным консулом Персии в Москве.

Экономический кризис сказался плачевно на делах Лазаря. Он потерял место управляющего многих акционерных банков и предприятий. Капиталы Лазаря были объединены в Соединенный банк.

С 1897 г. – потомственный дворянин. Возглавлял московскую еврейскую общину. Много занимался благотворительностью. Помогал Императорскому Человеколюбивому обществу. Выделил средства на открытие Новочеркасского атаманского технического училища.

Умер Лазарь в январе 1914 г. в Париже.