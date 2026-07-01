ПОЛЯКОВ САМУИЛ СОЛОМОНОВИЧ

ПОЛЯКОВ САМУИЛ СОЛОМОНОВИЧ - российский предприниматель, благотворитель, меценат, общественный деятель, коммерции советник, тайный советник.

Брат Л.С. Полякова . По­томственный почетный гра­ж­да­нин. По­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние. За­ни­мал­ся от­ку­па­ми, стро­ительными под­ря­да­ми. В 1866-1867 годы Поляков по­лу­чил от земств Во­ро­неж­ской губернии и Елец­ко­го уезда Ор­лов­ской губернии пра­во на реа­ли­за­цию пре­дос­тав­лен­ных этим зем­ст­вам кон­цес­сий на строи­тель­ст­во двух же­лез­ных до­рог, воз­гла­вил ак­цио­нер­ные об­ще­ст­ва Коз­ло­во-Во­ро­неж­ской (1866) и Ор­лов­ско-Гряз­ской (1867) же­лез­ных до­рог. По­стро­ил од­ну из важ­ней­ших ма­ги­ст­ра­лей - Кур­ско-Харь­ков­ско-Азов­скую железную дорогу (1868 год; про­ло­жил её в ре­корд­но ко­рот­кие сро­ки, дви­же­ние от­кры­то в декабре 1869 года), а так­же ли­нию Во­ро­неж - Рос­тов (1871). Один из уч­ре­ди­те­лей и основных вла­дель­цев ак­ций об­ществ Фас­тов­ской (1873 год, до­ро­га от­кры­та в 1876 году), Орен­бург­ской (1874 год, от­кры­та в 1877 году) и Ураль­ской гор­но­за­вод­ской (1874, от­кры­та в 1878) же­лез­ных до­рог. Поль­зо­вал­ся ав­то­ри­те­том в пра­ви­тельственных кру­гах. В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов в ре­корд­ные сро­ки со­ору­дил во­ен­но-стра­те­ги­че­ские Бен­де­ро-Га­лац­кую (дли­на 304 км, от­кры­та че­рез 3,5 месяца по­сле за­клю­че­ния кон­трак­та, что вы­зва­ло ми­ро­вую сен­са­цию) и Фра­теш­ты-Зим­ниц­кую же­лез­ные до­ро­ги, ко­то­рые обес­пе­чи­ли бес­пе­ре­бой­ное снаб­же­ние российской ар­мии на ев­ропейском ТВД. За­ни­мал­ся так­же по­строй­кой приф­рон­то­вых Болгарских же­лез­ных до­рог, уст­рой­ст­вом па­ром­ной пе­ре­пра­вы для российских войск на Ду­нае, а так­же ор­га­ни­зо­вы­вал железно-дорожные ла­за­ре­ты. Все­го при не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Полякова по­строе­но 9 круп­ных железно-дорожных ли­ний об­щей про­тя­жён­но­стью около 4 тысяч км (1/6 часть дли­ны всех же­лез­ных до­рог Рос­сии, вы­стро­ен­ных к 1880 году). В 1880 году при­об­рёл Цар­ско­сель­скую же­лез­ную до­ро­гу, ко­рен­ным об­ра­зом ре­кон­ст­руи­ро­вал её.

Поляков свя­зы­вал во­еди­но различные час­ти фи­нан­со­во-про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го де­ла братьев По­ля­ко­вых (участвовали также Л.С. и Я.С. По­ля­ко­вы), вме­сте с ни­ми уч­ре­дил Азов­ско-Дон­ской ком­мер­че­ский (1871), Московский и Дон­ской зе­мель­ные (1872), Санкт-Пе­тер­бург­ско-Мо­с­ков­ский ком­мер­че­ский (1883) и другие бан­ки. Ос­но­вал (совместно с Л.С. По­ля­ко­вым) Южно-Русское общество ка­мен­но­уголь­ной промышленности (1872), ко­то­рое вла­де­ло круп­ной вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ной Кор­сун­ской ко­пью близ станции Кор­сунь (ны­не города Гор­лов­ка). Стал од­ним из круп­ней­ших пред­при­ни­ма­те­лей в Рос­сии (его иму­ще­ст­во по­сле смер­ти оце­ни­ва­лось в 31,4 миллионов рублей).

В 1867 году ос­но­вал в Ель­це пер­вое в Рос­сии железно-дорожное тех­ническое училище (име­ни императора Алек­сан­д­ра II ), по­слу­жив­шее об­раз­цом для других по­доб­ных учеб­ных за­ве­де­ний, в 1877 году - пер­вое на Юге Рос­сии ча­ст­ное гор­ное училище при Кор­сун­ской ка­мен­но­уголь­ной ко­пи. Сде­лал щед­рые по­жерт­во­ва­ния на соз­да­ние Кат­ков­ско­го ли­цея (1867) и железно-дорожного училища ба­ро­на А.И. Дель­ви­га (1870) в Мо­ск­ве, Елец­кой муж­ской клас­сической гим­на­зии (1871 год; её почётный по­пе­чи­тель), об­раз­цо­во­го сту­денческого об­ще­жи­тия («Кол­ле­гии императора Алек­сан­д­ра II») при Санкт-Пе­тербургском университете (1882) и другие. По его ини­циа­ти­ве еже­год­но около 23 рублей из до­хо­да на ка­ж­дую ми­лю про­тя­жён­но­сти же­лез­ных до­рог, дей­ст­во­вав­ших под его управ­ле­ни­ем, пе­ре­чис­ля­лось в уч­ре­ж­дён­ный им школь­ный фонд. Круп­ные сред­ст­ва Поляков пе­ре­да­вал Русскому тех­ническому обществу, Российскому обществу Крас­но­го Кре­ста, дет­ским при­ютам и другим. Ак­тив­ный дея­тель Общества для рас­про­стра­не­ния про­све­ще­ния ме­ж­ду ев­рея­ми, ини­циа­тор соз­да­ния (1880) и председатель Общества ре­мес­лен­но­го и зем­ле­дельческого тру­да сре­ди ев­ре­ев Рос­сии. По­жерт­во­вал свыше 500 тысяч рублей на строи­тель­ст­во но­вых зда­ний Санкт-Пе­тер­бург­ской и Мо­с­ков­ской хо­раль­ных си­на­гог, 200 тысяч рублей на уст­рой­ст­во об­раз­цо­вой еврейской бо­га­дель­ни в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Вла­ди­ми­ра 3-й сте­пе­ни (1871) и другими.