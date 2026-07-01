ПОЛЯКОВ САМУИЛ СОЛОМОНОВИЧ
ПОЛЯКОВ САМУИЛ СОЛОМОНОВИЧ - российский предприниматель, благотворитель, меценат, общественный деятель, коммерции советник, тайный советник.
Брат Л.С. Полякова. Потомственный почетный гражданин. Получил начальное образование. Занимался откупами, строительными подрядами. В 1866-1867 годы Поляков получил от земств Воронежской губернии и Елецкого уезда Орловской губернии право на реализацию предоставленных этим земствам концессий на строительство двух железных дорог, возглавил акционерные общества Козлово-Воронежской (1866) и Орловско-Грязской (1867) железных дорог. Построил одну из важнейших магистралей - Курско-Харьковско-Азовскую железную дорогу (1868 год; проложил её в рекордно короткие сроки, движение открыто в декабре 1869 года), а также линию Воронеж - Ростов (1871). Один из учредителей и основных владельцев акций обществ Фастовской (1873 год, дорога открыта в 1876 году), Оренбургской (1874 год, открыта в 1877 году) и Уральской горнозаводской (1874, открыта в 1878) железных дорог. Пользовался авторитетом в правительственных кругах. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов в рекордные сроки соорудил военно-стратегические Бендеро-Галацкую (длина 304 км, открыта через 3,5 месяца после заключения контракта, что вызвало мировую сенсацию) и Фратешты-Зимницкую железные дороги, которые обеспечили бесперебойное снабжение российской армии на европейском ТВД. Занимался также постройкой прифронтовых Болгарских железных дорог, устройством паромной переправы для российских войск на Дунае, а также организовывал железно-дорожные лазареты. Всего при непосредственном участии Полякова построено 9 крупных железно-дорожных линий общей протяжённостью около 4 тысяч км (1/6 часть длины всех железных дорог России, выстроенных к 1880 году). В 1880 году приобрёл Царскосельскую железную дорогу, коренным образом реконструировал её.
Поляков связывал воедино различные части финансово-промышленного и торгового дела братьев Поляковых (участвовали также Л.С. и Я.С. Поляковы), вместе с ними учредил Азовско-Донской коммерческий (1871), Московский и Донской земельные (1872), Санкт-Петербургско-Московский коммерческий (1883) и другие банки. Основал (совместно с Л.С. Поляковым) Южно-Русское общество каменноугольной промышленности (1872), которое владело крупной высокопроизводительной Корсунской копью близ станции Корсунь (ныне города Горловка). Стал одним из крупнейших предпринимателей в России (его имущество после смерти оценивалось в 31,4 миллионов рублей).
В 1867 году основал в Ельце первое в России железно-дорожное техническое училище (имени императора Александра II), послужившее образцом для других подобных учебных заведений, в 1877 году - первое на Юге России частное горное училище при Корсунской каменноугольной копи. Сделал щедрые пожертвования на создание Катковского лицея (1867) и железно-дорожного училища барона А.И. Дельвига (1870) в Москве, Елецкой мужской классической гимназии (1871 год; её почётный попечитель), образцового студенческого общежития («Коллегии императора Александра II») при Санкт-Петербургском университете (1882) и другие. По его инициативе ежегодно около 23 рублей из дохода на каждую милю протяжённости железных дорог, действовавших под его управлением, перечислялось в учреждённый им школьный фонд. Крупные средства Поляков передавал Русскому техническому обществу, Российскому обществу Красного Креста, детским приютам и другим. Активный деятель Общества для распространения просвещения между евреями, инициатор создания (1880) и председатель Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев России. Пожертвовал свыше 500 тысяч рублей на строительство новых зданий Санкт-Петербургской и Московской хоральных синагог, 200 тысяч рублей на устройство образцовой еврейской богадельни в Санкт-Петербурге.
Награждён орденами Святого Владимира 3-й степени (1871) и другими.