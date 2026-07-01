ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский издатель-просветитель.

Дво­ря­нин . В 1860-1861 годы учил­ся на ма­те­ма­тическом от­де­ле­нии фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Санкт-Пе­тербургского университета. Вы­иг­рав в ло­те­рею 40 тысяч рублей, за­нял­ся из­да­тель­ской дея­тель­но­стью под фир­ма­ми «Н. По­ля­ков и Кo», «Рус­ская книж­ная тор­гов­ля» (1865-1868), «Из­да­ние Н.П. По­ля­ко­ва» (с 1869). Пер­во­на­чаль­но из­да­вал главным образом пе­ре­во­ды ес­тественно-на­учных тру­дов, с 1869 года - пре­имущественно со­ци­аль­но-по­ли­тическую литературу. Пер­вым опуб­ли­ко­вал на русский язык со­чи­не­ния Л. Бёр­не (том 1-2, 1869), Ф. Лас­са­ля (том 1, 1870 год; 2-й том унич­то­жен цен­зу­рой), «Ис­то­рию Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции» Л. Бла­на (том 1, 1871) и другие, а так­же 1-й том «Ка­пи­та­ла» К. Мар­кса в пе­ре­во­де Г.А. Ло­па­ти­на и Н.Ф. Да­ни­ель­со­на (1872), «По­ло­же­ние ра­бо­че­го клас­са в Рос­сии» В.В. Бер­ви-Фле­ров­ско­го (1869), «Ис­то­ри­че­ские пись­ма» П.Л. Лав­ро­ва (1870), «Со­ци­аль­но-пе­да­го­ги­че­ские ус­ло­вия ум­ст­вен­но­го раз­ви­тия рус­ско­го на­ро­да» А.П. Ща­по­ва (1870) и другие. С 1869 года кон­так­ти­ро­вал с круж­ком «чай­ков­цев», ко­то­рые при­об­ре­та­ли его из­да­ния со скид­кой 50-70% и рас­про­стра­ня­ли зна­чительную часть ти­ра­жей. Со­вме­ст­но с «чай­ков­ца­ми» Поляков вы­пус­тил «Аз- бу­ку со­ци­аль­ных на­ук» Бер­ви-Фле­ров­ско­го (часть 1-2, 1871). На­ка­ну­не и в пе­ри­од «хо­ж­де­ния в на­род» середины 1870-х годов на­род­ни­ки ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли из­да­ния Полякова для про­па­ган­ды в сре­де мо­ло­дёжи. За пуб­ли­ка­цию книг, по­ся­гаю­щих на «ре­ли­ги­оз­ное ве­ро­ва­ние, прин­цип соб­ст­вен­но­сти и ува­же­ние к вер­хов­ной вла­сти», Поляков по­сто­ян­но под­вер­гал­ся цен­зур­ным взы­ска­ни­ям, в 1872-1874 годы унич­то­же­ны 12 из­дан­ных им книг (14 то­мов про­све­ти­тель­ско­го ха­рак­те­ра). Убыт­ки со­ста­ви­ли 65 тысяч рублей, к концу 1874 года Поляков был ра­зо­рён, но по его хо­да­тай­ст­ву пе­ред великим князем Алек­сан­дром Алек­сан­д­ро­ви­чем (бу­ду­щий император Алек­сандр III ), под­дер­жан­но­му К.П. По­бе­до­нос­це­вым, 10% убыт­ков бы­ли ком­пен­си­ро­ва­ны каз­ной.

В 1875-1879 годы Поляков со­труд­ни­чал с кни­го­тор­го­вой фир­мой «А. Чер­ке­сов и Кo», уча­ство­вал в из­да­тель­ских пред­при­яти­ях журнала «Зна­ние». Под­дер­жи­вал свя­зи с учё­ны­ми, пуб­ли­ци­ста­ми и биб­лио­фи­ла­ми П.А. Еф­ре­мо­вым и А.Н. Пы­пи­ным, кни­го­про­дав­цем И.Г. Мар­ты­но­вым (смотреть в статье Мар­ты­но­вы), не­ко­то­рое вре­мя слу­жил управ­ляю­щим у ба­ро­на Д.Г. фон Дер­ви­за, для С.П. фон Дер­ви­за со­ста­вил ка­та­лог его биб­лио­те­ки в име­нии Ки­ри­цы Спас­ско­го уезда Ря­зан­ской гу­бер­нии.