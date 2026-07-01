ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский издатель-просветитель.
Дворянин. В 1860-1861 годы учился на математическом отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Выиграв в лотерею 40 тысяч рублей, занялся издательской деятельностью под фирмами «Н. Поляков и Кo», «Русская книжная торговля» (1865-1868), «Издание Н.П. Полякова» (с 1869). Первоначально издавал главным образом переводы естественно-научных трудов, с 1869 года - преимущественно социально-политическую литературу. Первым опубликовал на русский язык сочинения Л. Бёрне (том 1-2, 1869), Ф. Лассаля (том 1, 1870 год; 2-й том уничтожен цензурой), «Историю Великой французской революции» Л. Блана (том 1, 1871) и другие, а также 1-й том «Капитала» К. Маркса в переводе Г.А. Лопатина и Н.Ф. Даниельсона (1872), «Положение рабочего класса в России» В.В. Берви-Флеровского (1869), «Исторические письма» П.Л. Лаврова (1870), «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» А.П. Щапова (1870) и другие. С 1869 года контактировал с кружком «чайковцев», которые приобретали его издания со скидкой 50-70% и распространяли значительную часть тиражей. Совместно с «чайковцами» Поляков выпустил «Аз- буку социальных наук» Берви-Флеровского (часть 1-2, 1871). Накануне и в период «хождения в народ» середины 1870-х годов народники широко использовали издания Полякова для пропаганды в среде молодёжи. За публикацию книг, посягающих на «религиозное верование, принцип собственности и уважение к верховной власти», Поляков постоянно подвергался цензурным взысканиям, в 1872-1874 годы уничтожены 12 изданных им книг (14 томов просветительского характера). Убытки составили 65 тысяч рублей, к концу 1874 года Поляков был разорён, но по его ходатайству перед великим князем Александром Александровичем (будущий император Александр III), поддержанному К.П. Победоносцевым, 10% убытков были компенсированы казной.
В 1875-1879 годы Поляков сотрудничал с книготорговой фирмой «А. Черкесов и Кo», участвовал в издательских предприятиях журнала «Знание». Поддерживал связи с учёными, публицистами и библиофилами П.А. Ефремовым и А.Н. Пыпиным, книгопродавцем И.Г. Мартыновым (смотреть в статье Мартыновы), некоторое время служил управляющим у барона Д.Г. фон Дервиза, для С.П. фон Дервиза составил каталог его библиотеки в имении Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии.