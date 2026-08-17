ПОЛЯКИ

ПОЛЯКИ - Население Польши.

(са­мо­на­зва­ние - Polacy). За­пад­но­сла­вян­ский на­род, основное на­се­ле­ние Поль­ши (36,4 миллионов человек, вклю­чая 418 тысяч слен­зан и 17 тысяч ка­шу­бов - 2011 год, пе­ре­пись). Жи­вут так­же на се­ве­ро-за­па­де Бе­ло­рус­сии (тре­тья по чис­лен­но­сти эт­ническая груп­па: 294,5 тысяч человек, из них в Грод­нен­ской области - 230,8 тысяч человек; польский язык счи­та­ют род­ным 15,9 тысяч человек - 2009 год, пе­ре­пись), на за­па­де Ук­раи­ны (в основном в Жи­то­мир­ской, Хмель­ниц­кой, Тер­но­поль­ской и Львов­ской об­лас­тях; 144,1 тысяч человек, 18,7 тысяч человек го­во­рят в основном по-поль­ски - 2001 год, пе­репись), на вос­то­ке Лит­вы (в основном Виль­нюс­ский и Шаль­чи­нинк­ский рай­оны; 200 тысяч человек - 2011 год, пе­ре­пись), на юго- вос­то­ке Лат­вии (44,8 тысяч человек, из них 16,5 тысяч человек в Дау­гав­пилс­ском крае - 2011 год, пе­ре­пись), на се­ве­ро-вос­то­ке Че­хии (Те­шин­ская Си­ле­зия на вос­то­ке Мо­рав­ско-Си­лез­ско­го края; тре­тья по чис­лен­но­сти эт­ническая груп­па: 62,8 тысяч человек - 2001 год, пе­ре­пись), в Сло­ва­кии (3,1 тысячи человек), а так­же в Рос­сии (в основном в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ка­ли­нин­град­ской и Тю­мен­ской об­лас­тях, Ка­ре­лии и Крас­но­дар­ском крае; 47 тысяч человек - 2010 год, пе­ре­пись). По дан­ным МИД Поль­ши (2008), вы­ход­цы из Поль­ши (по­ло­ния) про­жи­ва­ют так­же в Гер­ма­нии (2 миллиона человек), Бра­зи­лии (до 2 миллионов человек), Ве­ли­ко­бри­та­нии (1,1 миллиона человек), Фран­ции (1 миллион человек), Ир­лан­дии (до 250 тысяч человек), Ав­ст­ра­лии (165 тысяч человек), Ни­дер­лан­дах (160 тысяч человек), Ита­лии (150 тысяч человек), Нор­ве­гии (150 тысяч человек), Ис­па­нии (145 тысяч человек), Ар­ген­ти­не (140 тысяч человек), Че­хии (130 тысяч человек), Ав­ст­рии (100 тысяч человек), Шве­ции (100 тысяч человек) и других; в США жи­вут 10,1 миллионов человек польского про­ис­хо­ж­де­ния, из них 3,7 миллиона человек - на Се­ве­ро-Вос­то­ке и 3,3 миллиона человек на Среднем За­па­де, по-поль­ски го­во­рят 593,6 тысяч человек (дан­ные Бю­ро пе­ре­пи­си на 2009 год); в Ка­на­де - 984,6 тысяч человек, из них око­ло по­ло­ви­ны в провинции Он­та­рио, 242,9 тысяч человек го­во­рят на польском языке (2006, пе­ре­пись). Го­во­рят на поль­ском язы­ке. Ве­рую­щие в основном ка­то­ли­ки.

Поляки сфор­ми­ро­ва­лись из западно-славянских пле­мён бас­сей­нов Од­ры и Вис­лы в рам­ках Польского государства (смотреть в статье Поль­ша). В ре­зуль­та­те Крев­ской унии 1385 года и Люб­лин­ской унии 1569 года поляки со­ста­ви­ли часть эли­ты Лит­вы, Бе­ло­рус­сии и Ук­раи­ны (ме­ст­ное на­се­ле­ние под­вер­га­лось зна­чительной по­ло­ни­за­ции), по­сле раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той XVIII века - Российской им­пе­рии. Раз­гром Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года, Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов и Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов при­вёл к зна­чительной польской эмиг­ра­ции в стра­ны Западной Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки, а так­же к по­яв­ле­нию польского на­се­ле­ния в Си­би­ри. На польских зем­лях в со­ста­ве Российской им­пе­рии про­во­ди­лась по­ли­ти­ка ру­си­фи­ка­ции, в со­ста­ве Гер­ма­нии (с 1871) - гер­ма­ни­за­ции. Поляки уча­ст­во­ва­ли в русском ре­во­люционном дви­же­нии, соз­да­ва­ли национальные ре­во­люционные ор­га­ни­за­ции. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны польские час­ти вое­ва­ли на сто­ро­не как Ав­ст­ро-Ве­нг­рии, так и Рос­сии. По­сле об­ра­зо­ва­ния Польской рес­пуб­ли­ки (1918) и ус­та­нов­ле­ния советско-польской гра­ни­цы (1921) в СССР ос­та­лось 782,3 тысячи поляков, из них на Ук­раи­не - 476,4 тысяч человек, в Бе­ло­рус­сии - 97,5 тысяч человек (1926 год, пе­ре­пись). Бы­ли соз­да­ны польские ав­то­ном­ные рай­оны на Ук­раи­не (1925-1935 годы; центр - в поселке Марх­левск, ны­не Дов­быш Жи­то­мир­ской области) и в Бе­ло­рус­сии (1932-1938 годы; центр - в городе Дзер­жинск Мин­ской области). В 1930-е годы на­ча­лись ре­прес­сии про­тив поляк СССР. С 1933 года ве­лись аре­сты по так называемому де­лу Польской во­енной организации (ПОВ), соз­дан­ной в 1914 году Ю.К. Пил­суд­ским. В 1935-1936 годы из при­гра­нич­ных рай­онов в Северный Ка­зах­стан бы­ли вы­се­ле­ны до 40 тысяч поляк. В хо­де так называемой польской опе­рации НКВД 1937-1938 годов бы­ли осу­ж­де­ны 139,8 тысяч поляк, из них при­го­во­ре­ны к рас­стре­лу 111,1 тысяч человек. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны и ок­ку­па­ции Поль­ши Гер­ма­ни­ей около 1,5 миллионов поляк по­гиб­ли, про­ис­хо­ди­ли мас­со­вые пе­ре­се­ле­ния (в ча­ст­но­сти, свыше 0,5 миллиона поляк бы­ли пе­ре­се­ле­ны из при­сое­ди­нён­ной к 3-му Рей­ху Ве­ли­кой Поль­ши). На при­сое­ди­нён­ных к СССР Западной Ук­раи­не и Западной Бе­ло­рус­сии (так называемой Восточной Кре­сы) в 1939-1941 годы ор­га­на­ми НКВД бы­ли аре­сто­ва­ны свыше 100 тысяч бывших польских гра­ж­дан, в ла­ге­рях во­ен­но­плен­ных со­дер­жа­лись свыше 40 тысяч бывших польских во­ен­но­слу­жа­щих (около 15 тысяч во­ен­но­плен­ных и 7,3 тысяч за­клю­чён­ных поляк бы­ли рас­стре­ля­ны в 1940 году, смотреть в статье Ка­тынь), свыше 300 тысяч поляк бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны (по дан­ным НКВД на 1.8.1941 года, в СССР на­счи­ты­ва­лось 381,2 тысяч осу­ж­дён­ных и ссыль­ных бывших польских гра­ж­дан). По­сле ус­та­нов­ле­ния ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний ме­ж­ду СССР и польским пра­ви­тель­ст­вом в Лон­до­не (со­гла­ше­ние Си­кор­ско­го-Май­ско­го 30.7.1941 года) польские спец­по­се­лен­цы и за­клю­чён­ные бы­ли ам­ни­сти­ро­ва­ны; к осе­ни ос­во­бо­ж­де­ны 341,9 тысяч человек. Из них к сентябрю 1942 года 80 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих и свыше 37 тысяч чле­нов их се­мей эва­куи­ро­ва­ны в Иран в со­ста­ве ар­мии генерала Ан­дер­са. Из ос­тав­ших­ся в СССР польских во­ен­но­слу­жа­щих бы­ла сфор­ми­ро­ва­на 1-я Польская ар­мия (смотреть в статье Ар­мия Лю­до­ва); свыше 165 тысяч поляк по­лу­чи­ли советское гра­ж­дан­ст­во. На ок­ку­пи­ро­ван­ной Гер­ма­ни­ей Западной Ук­раи­не поляки под­вер­га­лись эт­ническим чи­ст­кам со сто­ро­ны Ор­га­ни­за­ции ук­ра­ин­ских на­цио­на­ли­стов. По­сле вой­ны из Западной Ук­раи­ны, Западной Бе­ло­рус­сии и Лит­вы в Поль­шу бы­ли пе­ре­се­ле­ны до 1,2 миллионов поляк и ев­ре­ев в 1945-1946 годы и 249,2 тысяч человек в 1955-1959 годы (по пе­ре­пи­си 1959 года, в СССР про­жи­ва­ли 1,4 миллиона поляк, из них в БССР - 538,9 тысяч человек, УССР - 363,3 тысяч человек, Ли­товской ССР - 230,1 тысяч человек, Ка­захской ССР - 53,1 тысяч человек).

Вы­де­ля­ют­ся эт­но­гра­фические груп­пы: ве­ли­ко­по­ля­не (в том числе по­зна­ня­цы в По­знань­ском по­вя­те, тас­та­ци в Сьред­ском и Вже­синь­ском по­вя­тах, ка­ли­ша­цы в Ка­лиш­ском по­вя­те, бис­ку­пя­не в Гос­тынь­ском по­вя­те, ха­за­цы в Ра­вич­ском по­вя­те Ве­ли­ко­поль­ско­го вое­вод­ст­ва, куя­вя­ки и па­лу­ша­не на юге Ку­яв­ско-По­мор­ско­го вое­вод­ст­ва); лен­чи­ца­не - на се­ве­ре и се­рад­за­не - на юге Лод­зин­ско­го вое­вод­ст­ва; слен­за­не и гу­ра­лы - в Ниж­не­си­лез­ском, Ополь­ском, Си­лез­ском и Ма­ло­поль­ском вое­вод­ст­вах, а так­же в Че­хии и Сло­ва­кии; ма­ло­по­ля­не (в том числе гу­ра­лы, кра­ко­вя­цы в Кра­ков­ском по­вя­те Ма­ло­поль­ско­го вое­вод­ст­ва, сан­до­мир­цы на вос­то­ке Свен­ток­ши­ско­го вое­вод­ст­ва, ля­со­вя­цы и же­шу­вя­цы в Под­кар­пат­ском вое­вод­ст­ве, люб­ли­ня­цы в Люб­лин­ском вое­вод­ст­ве); ма­зу­ры и вар­мя­ки - в Ма­зо­вец­ком и Вар­минь­ско-Ма­зур­ском вое­вод­ст­вах, на се­ве­ре Люб­лин­ско­го, се­ве­ро-вос­то­ке Лод­зин­ско­го, се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де Под­ляс­ко­го вое­водств; ка­шу­бы - в По­мор­ском вое­вод­ст­ве.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Центральной Ев­ро­пы. За­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем и жи­вот­но­вод­ст­вом. Бы­ли раз­ви­ты гон­чар­ст­во , тка­че­ст­во, вы­шив­ка, резь­ба по де­ре­ву, вы­ре­за­ние узо­ров из бу­ма­ги (вы­ци­на­нок). Тра­диционное жи­ли­ще в основном сруб­ное; на за­па­де и се­ве­ре (на зем­лях, вхо­див­ших в Прус­сию) рас­про­стра­не­ны кар­кас­но-стол­бо­вая (су­ми­ко-лонт­ко­вая) и фах­вер­ко­вая (рыг­ло­вая) кон­ст­рук­ции. Пе­ред вхо­дом в дом ино­гда уст­раи­ва­ют на­вес на стол­бах (под­се­ни). Кры­ша час­то со­ло­мен­ная. С XVIII века с унич­то­же­ни­ем ле­сов до­ма ста­ли стро­ить в основном из кир­пи­ча. Дом со­сто­ял из жи­ло­го по­ме­ще­ния (из­ба) с пе­чью, се­ней (сень) с ка­ми­ном (ко­мин) и кла­до­вой (ко­мо­ра); се­ни обыч­но рас­по­ла­га­лись по­се­ре­ди­не по­строй­ки (пла­ни­ров­ка, сход­ная с пла­ни­ров­кой фран­кон­ско­го до­ма; при этом печь, стоя­щая в цен­тре до­ма, вы­хо­ди­ла усть­ем в се­ни, очаг с ды­мо­хо­дом по­ме­щал­ся пе­ред её усть­ем, угол с оча­гом час­то об­но­сил­ся сте­ной и пре­вра­щал­ся в кух­ню), ино­гда - с од­но­го её кон­ца. На се­ве­ро-за­па­де хлеб­ная печь мог­ла ста­вить­ся вне до­ма или при­страи­вать­ся к се­ням сна­ру­жи. В из­бе, в уг­лу, про­ти­во­по­лож­ном от пе­чи, по­ме­ща­лись стол и до­маш­ний ал­тарь. Оде­ж­да слен­зан, гу­ра­лов, ля­со­вя­ков и же­шу­вя­ков ши­лась из бе­ло­го льна и не­кра­ше­ной шер­сти; слен­зан, ма­зу­ров, поляки Под­ля­шья - из по­ло­са­той шер­стя­ной тка­ни. В середине XIX век рас­про­стра­нил­ся кре­сть­ян­ский кос­тюм из фаб­рич­ных тка­ней (например, кра­ков­ский кос­тюм: у жен­щин - коф­та на ко­кет­ке, юб­ка с цве­точ­ным ор­на­мен­том, бе­лый фар­тук, су­кон­ный или бар­хат­ный, рас­ши­тый зо­ло­том кор­саж; у муж­чин - ру­ба­ха и каф­тан дли­ной до ко­лен, ши­ро­кие шта­ны в крас­но-бе­лую по­лос­ку, сук­ман из бе­ло­го или ко­рич­не­во­го сук­на; ха­рак­тер­ный муж­ской го­лов­ной убор - кон­фе­де­рат­ка с крас­ным вер­хом и ба­раш­ко­вым око­лы­шем). Для тра­диционной кух­ни ха­рак­тер­ны ту­шё­ная ка­пус­та (би­гос), кис­лые по­хлёб­ки из му­ки (жур), из со­ка ква­ше­ной ка­пус­ты (ква­ш­ни­ца), из ква­ше­ной свёк­лы (барщч) с му­кой, са­лом, мас­лом, сме­та­ной.

Свят­ки (Го­ды) со­про­во­ж­да­ют­ся ко­ля­до­ва­ни­ем, ря­же­ни­ем, га­да­ния­ми. На Мас­ле­ни­цу пе­кут ола­дьи, пон­чи­ки; на Пас­ху (Вель­ка­ноц) вы­пе­ка­ют об­ря­до­вый хлеб (баб­ка вел­ка­ноч­на - смотреть Ку­лич), кра­сят яй­ца (смотреть Пас­халь­ное яй­цо), об­ли­ва­ют друг дру­га во­дой в «об­ли­ван­ные дни». Убор­ка уро­жая со­про­во­ж­да­лась до­жин­ка­ми.

Уст­ное твор­че­ст­во .

Народная во­каль­ная му­зы­ка пре­имущественно од­но­го­лос­ная. Мно­го­го­ло­сие ха­рак­тер­но для рай­онов Поль­ши, при­ле­гаю­щих к Бе­ло­рус­сии и Ук­раи­не, для поль­ско-ли­товского по­гра­ни­чья; встре­ча­ет­ся у гу­ра­лов. Во­каль­ная му­зы­ка вклю­ча­ет пес­ни ка­лен­дар­но-об­ря­до­вые, се­мей­но-об­ря­до­вые, ли­рические, сол­дат­ские (рек­рут­ские); при­пев­ки (пшыс­пев­ки) яв­ля­ют­ся ча­стью тан­це­валь­ной му­зы­ки, а так­же вхо­дят в сва­деб­ный об­ряд. До середины XX века со­хра­ня­лось ис­пол­не­ние бал­лад стран­ст­вую­щи­ми му­зы­кан­та­ми (дзя­ды вэн­д­ров­нэ). «Пес­ни на­бож­нэ» по­ют­ся вне цер­ков­ной служ­бы, в том числе в па­лом­нических пу­те­ше­ст­ви­ях («пи­лиг­рим­ки»), «пес­ни по­гжэ­бо­вэ» - во вре­мя по­гре­баль­но­го об­ря­да. С про­слав­ле­ни­ем Вос­кре­се­ния Гос­под­ня свя­зан уни­каль­ный муж­ской об­ряд «Ал­ли­луй­ка» - хо­ж­де­ние по де­рев­ням с пе­ни­ем пас­халь­ных цер­ков­ных пес­но­пе­ний (со­вер­ша­ет­ся по­сле Пас­хи, со­хра­нил­ся в поль­ско-ли­товское по­гра­ни­чье). Пе­ние ко­лэнд/ко­ля­док рас­про­стра­не­но по­все­ме­ст­но у ка­то­ли­ков и пра­во­слав­ных. Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка - не­отъ­ем­ле­мая часть сва­деб­но­го об­ря­да и «за­ба­вы» (тан­це­валь­но­го ве­че­ра). Пас­ту­ше­ские наи­гры­ши на аэ­ро­фо­нах в про­шлом вы­пол­ня­ли сиг­наль­ную функ­цию. Сре­ди них осо­бые наи­гры­ши - хей­на­лы - ис­пол­ня­лись во вре­мя Ро­ж­де­ст­вен­ско­го по­ста на боль­шой де­ревянной тру­бе ли­гав­ка (близ­ка западно-ев­ропейскому аль­пий­ско­му ро­гу). Ли­гав­ка из­вест­на в польских зем­лях с XI века, встре­ча­ет­ся главным образом в Ма­зо­вии; ана­ло­гич­ные ин­ст­ру­мен­ты - ба­зу­на у ка­шу­бов, тром­би­та/трем­би­та у гу­ра­лов-под­га­лян. Зна­чительное ме­сто сре­ди аэ­ро­фо­нов за­ни­ма­ют раз­но­вид­но­сти во­лын­ки (ду­ды, ко­зел бя­лы, ко­зел чар­ны и другие). На­ря­ду со скрип­кой, ко­то­рая ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся как соль­ный и ан­самб­ле­вый ин­ст­ру­мент, из­вест­ны тра­диционные раз­но­вид­но­сти смыч­ко­вых: ма­зан­ки, генс­ле, зло­бцо­ки, су­ка бил­го­рай­ска, ба­сэт­ля, ма­ры­на (два по­след­них ин­ст­ру­мен­та - ба­со­вые); рас­про­стра­не­нако­лёс­ная ли­ра - «ли­ра кор­бо­ва». Сре­ди аэ­ро­фо­нов: пас­ту­ше­ские гвизд­ки, бе­ка­че, пи­щал­ки, фу­яр­ки. Рас­про­стра­не­но ан­самб­ле­вое ин­ст­ру­мен­таль­ное му­зи­ци­ро­ва­ние, ан­самбль («ка­пе­ла») в ка­ж­дом рай­оне Поль­ши име­ет свой со­став. В Ма­зо­вии обя­за­тель­ный со­ли­рую­щий ин­ст­ру­мент ан­самб­ля - скрип­ка, к ко­то­рой до­бав­ля­ют­ся бас (ба­сэт­ля), бу­бен (бэм­бэ­нек) или ба­ра­бан (бэм­бэн вель­ки), гар­мо­ни­ка (хар­мо­ния). Для Ве­ли­ко­поль­ши ха­рак­тер­ны «ка­пе­лы ду­дяр­ске» (вклю­ча­ют во­лын­ки раз­ных ви­дов, скрип­ку, клар­нет, бас), для Си­ле­зии - ан­самб­ли ду­хо­вых, для Под­га­лья - смыч­ко­вые ан­самб­ли (2 скрип­ки, «аль­тов­ка вен­гер­ская», бас), в поль­ско-бе­ло­русском по­гра­ни­чье, в Тар­нув­ском по­вя­те (Ма­ло­поль­ское вое­вод­ст­во) и Под­кар­пат­ском вое­вод­ст­ве в со­став ка­пе­ллы вхо­дят цим­ба­лы, и другое. По­все­ме­ст­но рас­про­стра­не­ны тан­цы в со­про­во­ж­де­нии ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки: хо­ро­вод­ные; кол­лек­тив­ные двух­ряд­ные; пар­ные - «тан­цы ви­ро­вэ» (хо­рео­гра­фическая ос­но­ва - вра­ще­ние пар: обе­рек, поль­ка, вальс) и «тан­цы фи­гу­ро­вэ» (ход­зо­ны - народный ва­ри­ант по­ло­не­за, ма­зур (смотреть в статье Ма­зур­ка), кра­ко­вяк). На­ча­ло по­сле­до­ва­тель­но­му изу­че­нию фольк­ло­ра по­ло­жил эт­но­граф, фольк­ло­рист и ком­по­зи­тор О. Коль­берг (1814-1890), ко­то­рый впер­вые со­брал и сис­те­ма­ти­зи­ро­вал по об­лас­тям па­мят­ни­ки польской народной куль­ту­ры. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны народная му­зы­ка ста­ла ут­ра­чи­вать свою пер­во­на­чаль­ную об­ря­до­вую функ­цию, в XX-XXI века из народной прак­ти­ки по­сте­пен­но исче­за­ют ло­каль­ные музыкальные осо­бен­но­сти, про­ис­хо­дит уни­фи­ка­ция ва­ри­ан­тов пе­сен и тан­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)