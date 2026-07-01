ПОЛУТОН
ПОЛУТОН - музыкальный интервал, равный половине целого тона.
(греческое àhmit9onion, латинское semitonium). Наименьший в традиционной и академической музыке Европы. Как и другие интервалы, полутон в разных строях имеют разные числовые значения. Например, лимма Пифагорова строя =256/243, полутон чистого строя =16/15, в равномерно-темпериро-ванном строе все полутоны. Независимо от математического значения полутон в том или ином строе «музыкально-логические» полутоны нотируются одинаково: как малая секунда (например, e-f), увеличенная прима (e-eis, e-es) или дважды уменьшённая терция (e-geses). При игре на музыкальных инструментах с нефиксированной высотой звука (например, смычковых) и в пении величина полутона может ощутимо варьироваться, что чаще всего связано с интерпретацией музыкантом полутоновых тяготений тонального лада.