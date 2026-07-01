ПОЛУТОН

ПОЛУТОН - музыкальный интервал , равный половине целого тона.

(греческое àhmit9onion, латинское semi­to­nium). Наи­мень­ший в тра­диционной и ака­де­мической му­зы­ке Ев­ро­пы. Как и другие ин­тер­ва­лы, полутон в раз­ных стро­ях име­ют раз­ные чи­сло­вые зна­че­ния. Например, лим­ма Пи­фа­го­ро­ва строя =256/243, полутон чи­сто­го строя =16/15, в рав­но­мер­но-тем­пе­ри­ро-ван­ном строе все полутоны. Не­за­ви­си­мо от ма­те­ма­тического зна­че­ния полутон в том или ином строе «му­зы­каль­но-ло­ги­чес­кие» по­лу­то­ны но­ти­ру­ют­ся оди­на­ко­во: как ма­лая се­кун­да (например, e-f), уве­ли­чен­ная при­ма (e-eis, e-es) или дваж­ды умень­шён­ная тер­ция (e-geses). При иг­ре на музыкальных ин­стру­мен­тах с не­фи­кси­ро­ван­ной вы­со­той зву­ка (например, смыч­ко­вых) и в пе­нии ве­ли­чи­на полутона мо­жет ощу­ти­мо ва­рьи­ро­вать­ся, что ча­ще все­го свя­за­но с ин­тер­пре­та­ци­ей му­зы­кан­том по­лу­то­но­вых тя­го­те­ний то­наль­но­го ла­да .

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