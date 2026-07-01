ПОЛУБОЯРОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал бронетанковых войск (1962), Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 3 (по новому стилю – 16) июня 1901 года в городе Туле. В 1917 году окончил гимназию. В ноябре 1919 года добровольцем поступил в РККА . Участвовал в Гражданской войне в составе автоброневых подразделений. В 1926 году окончил Ленинградскую АБШ, в 1931 году – курсы ТЭКО, в 1938 году – ВАММ РККА, в 1941 году – КУВНАС при ВАГШ РККА. Служил на командных должностях в различных автобронетанковых соединениях. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в качестве начальника автобронетанкового отдела ЗабВО. С января 1941 года возглавлял АБТУ сначала ЛенВО, затем ПриВО.

Великая Отечественная война

С июня 1941 года – в действующей армии. Первоначально был начальником АБТУ Северо-Западного фронта, затем заместителем командующего Калининским фронтом. В августе 1942 года был назначен командиром 17-го танкового корпуса. Большое внимание уделял вопросам боевой подготовки танковых бригад, лично проводил практические показные занятия с командным составом. Лично участвовал в боевых действиях, проявляя смелость и храбрость. Благодаря его умелому руководству возглавляемому им соединению всегда удавалось добиваться значительных успехов. Так, только в боях в районе Подклетное – Рабочий посёлок – Роща Фигурная осенью 1942 года танкисты уничтожили: 5 танков, 9 самолётов, 9 грузовых автомашин, 51 орудие, 28 миномётов, 2000 солдат и офицеров противника, захватили десятки тысяч боеприпасов.

В январе 1943 года корпус Полубоярова был преобразован в 4-й гвардейский. Во главе этого соединения он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украинской ССР. В конце декабря 1943 года корпус успешно держал оборону в районе города Малина и станции Чеповичи Житомирской области, отразив множество яростных контратак противника. Полубоярову удалось организовать чёткое взаимодействие огневых средств, боевой техники и живой силы корпуса, а также неотступное преследование, окружение и разгром противника. Умелым манёвром он организовал глубокий рейд в тыл противника, в результате чего последний понёс большие потери. К 10 января 1944 года танкисты Полубоярова уничтожили более 8500 солдат и офицеров противника, 577 лошадей, 86 ручных и 65 станковых пулемётов, 8 миномётов, 87 орудий, 213 танков, 40 бронемашин, 7 легковых и 213 грузовых автомашин, 2 трактора, сбили 5 самолётов, захватили множество пленных и трофеев.

В дальнейшем корпус Полубоярова отличился при прорыве немецкой обороны на Западной Украине, особенно при разгроме окружённой Бродско-Львовской группировки вермахта, при штурме города Жешува. Командир корпуса умело ставил задачи перед подчинёнными частями, отлично организовал применение танков в бою. Враг в результате его действия понёс колоссальные потери – более 15 тысяч убитыми и пленными, 21 танк, 62 орудия, 15 самоходок, 33 пулемёта, 38 миномётов, множество другой техники и вооружения.

Впоследствии корпус Полубоярова успешно действовал при освобождении Польши и Чехословакии, в боях в Германии. Прорвав мощную вражескую оборону к югу от населённого пункта Стопница, он на второй день наступления вышел к реке Ниде и завязал бои на подступах к городу Кракову. Умело предприняв обходные манёвры с юга и северо-запада, он обеспечил охват и в дальнейшем освобождение этого важного промышленного и культурного центра Польши. В ходе последующего наступления корпус вошёл на территорию Силезского промышленного района, стремительным ударом обеспечив захват города Катовице – сердца этого региона.

На заключительном этапе войны 4-й гвардейский танковый корпус участвовал в штурме Берлина и броске на Прагу, в том числе в штурме города Дрездена. За время войны корпус Полубоярова освободил тысячи населённых пунктов, нанеся врагу огромные потери в живой силе и боевой технике. Он 15 раз отмечался Приказами Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, был удостоен двух орденов. Самому же Полубоярову за весенние бои 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Послевоенная карьера

С апреля 1946 года командовал 5-й гвардейской танковой армией. В марте 1949 года переведён в центральный аппарат БТ и МВ, был заместителем, первым заместителем командующего, а с мая 1954 года – командующим этим родом войск. С мая 1969 года – в ГГИ МО СССР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР четырёх созывов, членом ЦК КП Белоруссии. Умер 17 сентября 1984 года.