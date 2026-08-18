ПОЛУБОТОК ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
ПОЛУБОТОК ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ - глава малороссийского казачества.
Сын Л.А. Полуботка (? - 29.9.1695), генерального бунчужного (1672-1678), генерального есаула (1678-1683) и полковника Переяславского полка (1683-1687, 1689-1690) Запорожского войска; зять гетмана И.С. Самойловича (с 1680). Полуботок владел латинскими и польскими языками; возможно, учился в 1670-е годы в Киево-Могилянской коллегии (академия с 1694 года). С 1680 года в Черниговском полку Запорожского войска, полковник (не позднее мая 1705 - 1723). В 1708 года, во время Северной войны 1700-1721 годов, после измены гетмана И.С. Мазепы, сохранил верность Петру I, один из кандидатов на место гетмана «войска Запорожского обеих сторон Днепра». Участвовал в Полтавской битве 1709 года. Разбогател благодаря царским пожалованиям, а также скупая земли у казаков и крестьян и, по-видимому, захватывая земли ратуш сотенных городов (к началу 1720-х годов ему принадлежали земли на территории Гадячского, Лубенского, Нежинского, Сумского, Черниговского полков Левобережной Украины и Ахтырского полка Слободской Украины). Вероятно, занимался торговой деятельностью, пытался на подконтрольной ему территории Черниговского полка монополизировать торговлю табаком, водкой, зерном.
После смерти гетмана И.И. Скоропадского указом Петра I от 11.7.1722 года Полуботок назначен до выборов нового гетмана управлять Левобережной Украиной совместно с генеральной старши́ной. Часто подписывался как «наказный гетман», хотя таковым не являлся. По распоряжению Петра I «во всех делах и советах» должен был «иметь сношение и сообщение» с Малороссийской коллегией, образованной весной 1722 года во главе с бригадиром С.Л. Вельяминовым. В 1722 году Полуботок ввёл запрет на привлечение казаков генеральной, полковой и сотенной старшинами, местной гражданской администрацией и духовенством к каким-либо работам, помимо службы (решение продиктовано инструкцией императора Петра I от 16 мая, направленной Вельяминову), распорядился расширить состав полковых судов за счёт «честных и разумных людей» (универсал от 19 августа), обязал полковников заключать в тюрьмы крестьян, бунтовавших против своих владельцев (универсал от 13 декабря).
Одновременно Полуботок, пытавшийся добиться проведения выборов гетмана, начал борьбу с Малороссийской коллегией. От имени генеральной и полковой старшин, а также «сотников и товариства» он инициировал обвинения С.Л. Вельяминова в превышении полномочий. Жалобы были рассмотрены и удовлетворены Сенатом в отсутствие Петра I, руководившего Персидским походом 1722-1723 годов. В частности, Вельяминову было предписано требовать от Генеральной канцелярии копии не всех, а только отдельных важных бумаг и относиться к генеральной старшине «со всякою учтивостью». В свою очередь, Вельяминов сообщил императору, что Полуботок в нарушение установленного Петром I порядка не поставил Малороссийскую коллегию в известность о рассылке своих универсалов по полкам и отказался собрать требуемые сведения о налогоплательщиках. Указом Петра I от 16.4.1723 года, расширившим полномочия Малороссийской коллегии, Полуботок был вызван в Санкт-Петербург вместе с генеральным судьёй И.Ф. Чернышом и генеральным писарем С. Савичем «для ответу». Тем не менее Полуботок вновь обратился к императору с просьбой об избрании гетмана «вольными голосами», на что Пётр I указом от 23.6.1723 года не разрешил «в сем деле докучать». Полуботок приехал в Санкт-Петербург в августе того же года, в сентябре дал показания в Тайной канцелярии. Тогда же совершил подлог. Он привёз написанную «малороссийским письмом» челобитную об отмене налогов с хозяйств казацкой старшины (введены в 1722), а также пустой бланк с подписями старшины, предназначенный для перевода текста на «великорусское письмо». Используя пустой бланк, Полуботок при переводе дополнил челобитную просьбой об учреждении вместо Малороссийской коллегии генерального суда из 7 человек. Одну челобитную он подал в Сенат, а вторую - в Коллегию иностранных дел. Это совпало с действиями полковника Миргородского полка Д.П. Апостола, который в ноябре через посредника подал прямо в руки Петру I челобитные казацкой старшины (в свою очередь исправленные Апостолом) с просьбами не только отменить налоги со старшины, но и разрешить выборы гетмана. Император, расценив челобитные как «неосновательные и противные прошения», распорядился заключить всю казацкую делегацию во главе с Полуботоком в Петропавловскую крепость. В конце 1723 - начале 1724 годов всё имущество Полуботока описано. В манифесте Петра I от 15.6.1724 года Полуботок назван «недоброжелательным своему Отечеству» и императору человеком. Скончался до вынесения судебного приговора. Манифестом императрицы Екатерины I от 8.2.1725 года семья покойного Полуботока была помилована (вскоре вдове и сыновьям Полуботока было возвращено имущество). В том же манифесте просьбы упразднить Малороссийскую коллегию императрицей расценены как стремление Полуботока и поддерживавших его лиц избавиться от инстанции, препятствовавшей их обогащению за счёт утесняемого ими простого «малороссийского» народа.
Судьба Полуботока описана в поэмах Т.Г. Шевченко «Сон» и С.В. Руданского «Павло Полуботок»; оба поэта вложили в уста Полуботока негативную оценку Петра I и его политики в отношении запорожских казаков. Полуботок изображён на картине В.А. Волкова «Император Пётр I посещает наказного гетмана Полуботка в каземате Петропавловской крепости в 1724 год» (1900). В украинской научно-популярной и учебной литературе Полуботок рассматривается как национальный герой, боровшийся и погибший за независимость Украины. Его именем названы улицы во Львове, Ровно, Чернигове и других украинских городах. Национальным банком Украины в честь Полуботока выпущена памятная серебряная монета достоинством 10 гривен (2003).
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 4049; Т. 7. № 4196, 4252, 4418, 4532, 4651;
Милорадович Г.А. Книга пожиткам бывшего Черниговского полковника П. Полуботка... // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1862. Кн. 3;
Черниговская летопись по новому списку (1587-1725) и Коломацкие челобитные. К., 1890;
Універсали П. Полуботка (1722-1723). Київ, 2008.