ПОЛТАВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Полтавский районный историко-краеведческий музей открыт в 1993 году в системе государственных музеев.

Экспозиция включает отдел природы и историческую тематику. В ней показан процесс заселения и развития Полтавского района за сто лет, представлены документы переселенческой политики конца XIX начала XX веков, история отдельных сел Полтавского района.

Основная масса переселенцев - украинцы . В экспозиции присутствуют этнографические комплексы, характеризующие быт украинцев, основные хозяйственные занятия - земледелие и скотоводство, ремесла. Период советской истории показан через события коллективизации, раскулачивания, жизнь тыла в годы Великой Отечественной войны , материалы участников фронтовых сражений.

Документы послевоенного времени рассказывают о развитии сельского хозяйства в период освоения целины, о социальном и культурном развитии района в 1970-1980-е годы. В музее имеется художественный отдел, в котором экспонируются работы художников и современные декоративно-прикладные изделия. Фонды музея насчитывают 24565 единиц хранения.

Иллюстрации:

Полтавский районный историко-краеведческий музей;

Ветераны в Музее;

Зал История заселения Полтавского района;

Зал Полтавчане в Великой Отечественной войне;

Зал природа Полтавского района;

Зал Хозяйство и быт переселенцев;

Костюмированная фотосессия. Ночь в музее;

На выставке история игрушки;

Фольклорный час Русская каша - сила наша.