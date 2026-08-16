Пóльско швéдская вой­нá 1626–1629

Пóльско-швéдская вой­нá 1626–1629 — военный конфликт между Речью Посполитой (РП) и Швецией, в ходе которого польский король Сигизмунд III Ваза намеревался вернуть себе шведскую корону и вел прогабсбургскую политику. Он неофициально помогал императору Священной Римской империи Фердинанду I в вой­нах с Чехией и Трансильванией, готовил вторжение в Швецию. Шведский король Густав II Адольф овладел в 1621 Ригой, а в 1625 большей частью Лифляндии, став получателем пошлин с литовской торговли через балтийские порты. В 1626 он перенес военные действия на территорию РП. 6 июля 1626 шведы высадились в Пиллау и захватили Королевскую Пруссию, намереваясь взять под контроль нижнее течение Вислы. Они не смогли взять лишь Гданьск. Командовавший польской армией с ноября 1626 гетман С. Конецпольский пытался прийти на помощь осажденному Гданьску: в 1627 был отбит порт Пуцк, выиграно морское сражение под Оливой, но шведы продолжали удерживать другие крепости и города. Полякам не хватало сил, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, даже после присылки в 1629 на помощь полякам австрийского корпуса. Понимая, что вой­на принимает затяжной характер и это помешает ему принять участие в германских делах, Густав Адольф 26 сентября 1629 в Альтмарке (Стары-­Тарг) заключил невыгодное для РП шестилетнее перемирие. Шведы удержали захваченные территории Лифляндии, большинство портов на южном побережье Балтийского моря кроме Пуцка, Гданьска, Кенигсберга и Лиепаи, получали большую часть пошлин с польской торговли, проходящей через Гданьск, поляки лишались права строить и держать там военный флот. Княжество Пруссия получало на 6 лет Жулавы с Мальборком, Штум и Илаву. Альтмаркский договор облегчил Густаву Адольфу вступление в Тридцатилетнюю вой­ну 1618–1648 .

Лит. : Szelągowski A. O. O ujście Wisły. Wielka wojna Pruska. Warszawa, 1905; Frost R. I. The Northern Wars: War, State, and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. New York, 2000. Г. Ф. Матвеев.