ПОЛЬСКИЙ КОРИДОР

ПОЛЬСКИЙ КОРИДОР - термин, используемый для обозначения полосы земли, переданной по условиям Версальского мирного договора 1919 года Германией Польше с целью обеспечить ей доступ к Балтийскому морю.

Польское «Kory­tarz polski», немецкое «Polnischer Korridor») («Дан­циг­ский ко­ри­дор», «Вис­лен­ский ко­ри­дор»).

Ши­ри­на «Польского коридора.» не пре­вы­ша­ла 200 км (в са­мом уз­ком мес­те со­став­ля­ла 30 км, на морском по­бе­ре­жье - 71 км). «Польский коридор» раз­ре­зал Гер­ма­нию на­двое, от­де­ляя Прус­сию Вос­точ­ную от других германских зе­мель, к не­му при­мы­ка­ла тер­ри­то­рия на­се­лён­но­го пре­имущественно нем­ца­ми «Воль­но­го го­ро­да Дан­циг» (ны­не Гданьск), от­торг­ну­тая по Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­вору 1919 года от Гер­ма­нии и по­став­лен­ная под управ­ле­ние Ли­ги На­ций (в Дан­ци­ге Поль­ша рас­по­ла­га­ла осо­бы­ми пра­ва­ми). На зем­лях «Польского коридора» в 1919 году бы­ло об­ра­зова­но польское По­мор­ское вое­вод­ст­во. Из-за по­сто­ян­но­го дав­ле­ния Гер­ма­нии и фак­тической бло­ка­ды ею уча­ст­ка морского по­бе­ре­жья, ото­шед­ше­го к Поль­ше, польское пра­ви­тель­ст­во не име­ло пол­но­го су­ве­ре­ни­те­та над «Польским коридором». С при­хо­дом к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 году А. Гит­ле­ра был от­кры­то по­став­лен во­прос о пе­ре­смот­ре ус­ло­вий Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года. С 1938 года на­ци­ст­ское пра­ви­тель­ст­во всё бо­лее на­стой­чи­во вы­дви­га­ло тре­бо­ва­ние воз­вра­ще­ния в со­став Гер­ма­нии «Воль­но­го го­ро­да Дан­циг» и пре­дос­тав­ле­ния ей че­рез «Польский коридор» экс­тер­ри­то­ри­аль­ных пу­тей со­об­ще­ния, свя­зы­ваю­щих основную германскую тер­ри­то­рию с Восточной Прус­си­ей. От­каз польского пра­ви­тель­ст­ва удов­ле­тво­рить эти тре­бо­ва­ния был ис­поль­зо­ван Гер­ма­ни­ей как один из по­во­дов для раз­вя­зы­ва­ния гер­ма­но-поль­ской вой­ны 1939 года. По­сле раз­гро­ма Поль­ши «Польский коридор» и «Воль­ный го­род Дан­циг» во­шли в германский им­пер­ский округ Дан­циг - Западная Прус­сия. В ре­зуль­та­те по­ра­же­ния Гер­ма­нии во 2-й ми­ро­вой вой­не в 1945 году этот ок­руг, а так­же Восточная По­ме­ра­ния и южныне рай­оны Восточной Прус­сии бы­ли пе­ре­да­ны Поль­ше, немецкое на­се­ле­ние вы­се­ле­но из них в Гер­ма­нию.

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