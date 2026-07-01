ПОЛЬСКИЙ КОРИДОР
ПОЛЬСКИЙ КОРИДОР - термин, используемый для обозначения полосы земли, переданной по условиям Версальского мирного договора 1919 года Германией Польше с целью обеспечить ей доступ к Балтийскому морю.
Польское «Korytarz polski», немецкое «Polnischer Korridor») («Данцигский коридор», «Висленский коридор»).
Ширина «Польского коридора.» не превышала 200 км (в самом узком месте составляла 30 км, на морском побережье - 71 км). «Польский коридор» разрезал Германию надвое, отделяя Пруссию Восточную от других германских земель, к нему примыкала территория населённого преимущественно немцами «Вольного города Данциг» (ныне Гданьск), отторгнутая по Версальскому мирному договору 1919 года от Германии и поставленная под управление Лиги Наций (в Данциге Польша располагала особыми правами). На землях «Польского коридора» в 1919 году было образовано польское Поморское воеводство. Из-за постоянного давления Германии и фактической блокады ею участка морского побережья, отошедшего к Польше, польское правительство не имело полного суверенитета над «Польским коридором». С приходом к власти в Германии в 1933 году А. Гитлера был открыто поставлен вопрос о пересмотре условий Версальского мирного договора 1919 года. С 1938 года нацистское правительство всё более настойчиво выдвигало требование возвращения в состав Германии «Вольного города Данциг» и предоставления ей через «Польский коридор» экстерриториальных путей сообщения, связывающих основную германскую территорию с Восточной Пруссией. Отказ польского правительства удовлетворить эти требования был использован Германией как один из поводов для развязывания германо-польской войны 1939 года. После разгрома Польши «Польский коридор» и «Вольный город Данциг» вошли в германский имперский округ Данциг - Западная Пруссия. В результате поражения Германии во 2-й мировой войне в 1945 году этот округ, а также Восточная Померания и южныне районы Восточной Пруссии были переданы Польше, немецкое население выселено из них в Германию.