Пóльские восстáния

Пóльские восстáния 1830–1831; 1863–1864 — вооруженные выступления польского народа против политики Российской империи, проводимой на территории Царства Польского .

Ноябрьское восстание ( пол. Powstanie listopadowe, 17[29] ноября 1831 — 20 ноября [01 декабря] 1831) стало следствием проводимой российскими властями политики в Царстве Польском. Причины ноябрьского восстания: разочарование в политике Александра I поляков, надеявшихся, что Конституция 1815 станет толчком для дальнейшего расширения самостоятельности местных властей и восстановления Польши в границах до 1772 (см. Разделы Речи Посполитой ); нарушение русским императором и его наместником некоторых пунктов польской конституции; деятельность тайных обществ; влияние революций 1830 во Франции и Бельгии. Восстание началось в ночь с 17 на 18 ноября 1830, когда жители Варшавы во главе со студентами университета атаковали Бельведерский дворец — резиденцию наместника, великого князя Константина Павловича — и захватили арсенал. Польские вой­ска поддержали восставших, наместнику удалось бежать. Примерно через неделю после событий 17 ноября о восстании стало известно в Петербурге. На его подавление была отправлена армия под командованием графа И. И. Дибича-­Забалканского . В январе 1831 польский Сейм объявил о детронизации династии Романовых . Число восставших увеличилось с 35 до 130 тыс. человек (против 125,5 тыс. русской армии). Надеясь окончить вой­ну решительной победой, Дибич не обратил должного внимания на обеспечение вой­ск продовольствием, особенно на надежное устройство перевозочной части, и это вскоре отозвалось для русских крупными затруднениями. 2[14] февраля 1831 произошло сражение при Сточеке, в котором победили поляки. В сражении при Грохове (7[19] февраля 1831) Дибичу удалось разбить восставших, и они вынуждены были отступить в Варшаву. Дибич действовал нерешительно, поскольку сил для штурма Варшавы после битвы при Грохове у него не было (часть вой­ск была отправлена в Литву для борьбы с повстанцами у Вильно). В мае 1831 он разгромил поляков под Остроленкой, но в конце месяца умер от холеры. В июне пост главнокомандующего занял граф И. Ф. Паскевич . Под его руководством армия смогла переправиться через р. Вислу и к началу сентября взять Варшаву штурмом. После короткой паузы и переговоров в октябре 1831 капитулировали последние два польских гарнизона — в Модлине и Замостье. По итогам восстания Николаем I был в 1832 был введен Органический статут , по которому Польша лишилась конституции, Сейма и армии.

Восстание 10 [22] января 1863 — 6[18] июня 1864 стало следствием политики реформ (см. Реформы Александра II ), проводимой царской властью в центральных губерниях России в 1861–1864. Отмена крепостного права, земские преобразования стали толчком к развитию национального движения в Царстве Польском. Поводом к массовому выступлению против царской власти стал указ о рекрутском наборе. В январе 1863 разразился открытый бунт. В условленный день в разных местах Польши и Литвы повстанцы напали на русские вой­ска. Мятежом руководил тайный комитет Жонда народового ( пол . Rząd Narodowy — народное правительство). Объявленная российской властью 31 марта 1863 всеобщая амнистия успеха не имела. Левобережная Польша продолжала волноваться. В марте в тот район были двинуты 10‑я пехотная дивизия и отряд 1‑й гвардейской дивизии. 2‑я гвардейская пехотная дивизия подавляла мятеж в правобережной Польше. На правом берегу, в областях с преобладающим русским населением, восстание успеха не имело. Подавить его было поручено новому наместнику, графу Ф. Ф. фон Бергу, а в Литве действовал М. Н. Муравьев , который часто жестокими действиями быстро справился со своей задачей. В Царстве Польском дело подавления восстания шло медленнее. Но и там к лету 1864 вожди движения были либо взяты в плен, либо бежали за границу. По итогам восстания были проведены преобразования: бывшая территория Царства Польского была разделена на 10 губерний; часто использовалось новое название — Привислинский край. П. в. ускорило проведение крестьянской реформы, при этом на более выгодных для крестьян условиях, чем в остальной России (суммы выкупных платежей уменьшены для польских крестьян на 20 %, для крестьян Северо- и Юго-­Западного краев на 30 %). Началась русификация края. После П. в. в западных губерниях некоторое время сохранялось военное положение.

Ист. : Записки Н. В. Берга о польских заговорах и восстаниях после 1831 года // Русский архив. 1870. Вып. 10. Стб. 1821–1928; Восстание 1863 года. Материалы и документы. 24 т. / Ред. С. Кеневич, И. С. Миллер и др. Вроцлав–М., 1958–1978.

Лит. : Пузыревский А. К. Польско-­русская вой­на 1831 года. В 2 т. СПб., 1890; Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010; Leszczyński M. Ostrołęka 1831. Warsawa, 2011; Айрапетов О. Р. Царство Польское в политике империи в 1863–1864 гг. М., 2012; Русский Сборник: исследования по истории России. Т. XV. Польское восстание 1863 года. М., 2013; Польское январское восстание 1863: Исторические судьбы России и Польши / Отв. ред. Н. А. Макаров. М., 2014. Н. А. Копылов .