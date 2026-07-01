ПОЛЬСКИЕ ЛЕГИОНЫ

ПОЛЬСКИЕ ЛЕГИОНЫ - добровольческие национальные воинские формирования, создававшиеся в XVIII-XX века из поляков в иностранных государствах для борьбы за восстановление независимости Польши .

Вме­сте с тем пра­ви­тель­ст­ва го­су­дарств, на тер­ри­то­ри­ях ко­то­рых они фор­ми­ро­ва­лись, час­то ис­поль­зо­ва­ли их для реа­ли­за­ции сво­их по­ли­тических и эко­но­мических ин­те­ре­сов. Впер­вые польские легионы (2 ле­гио­на чис­лен­но­стью около 9 тысяч человек под ко­мандованием генерала Я.Х. Дом­бров­ско­го) соз­да­ны в 1797 году в Северной Ита­лии из плен­ных по­ля­ков и эмиг­ри­ро­вав­ших уча­ст­ни­ков Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года. В 1798 году они уча­ст­во­ва­ли на сто­ро­не Фран­ции в ли­к­ви­да­ции Цер­ков­но­го государства (смотреть Пап­ская об­ласть) и во­енных дей­ст­ви­ях про­тив Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 1799 году, во вре­мя вой­ны со 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей (смотреть Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции), Фран­ция взя­ла на се­бя со­дер­жа­ние ле­гио­нов, и они сра­жа­лись в Ита­лии про­тив российских и австрийских войск (смотреть Италь­ян­ский по­ход 1799 года). В 1799 году сфор­ми­ро­ван Приду­най­ский ле­ги­он (командующий - генерал К. Кня­зе­вич; около 6 тысяч человек), дей­ст­во­вав­ший в Южной Гер­ма­нии в 1799-1800 годы. В 1801 году польские легионы ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в 3 по­лу­бри­га­ды и 1 улан­ский полк. 2-я и 3-я по­лу­бри­га­ды при­ни­ма­ли уча­стие в по­дав­ле­нии вос­ста­ния во французской ко­ло­нии Сан-До­мин­го (остров Гаи­ти), а 1-я по­лу­бри­га­да и улан­ский полк, ос­тав­шие­ся в Ита­лии, в 1805-1807 годы при­ня­ли уча­стие в вой­нах про­тив 3-й и 4-й ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ций. Во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов император На­по­ле­он I соз­дал 2 польских легиона (8 тысяч человек под ко­мандованием ге­не­ра­лов И. Зай­он­че­ка и Х. Во­лод­ко­ви­ча). Все­го с на­ча­ла фор­ми­ро­ва­ния в польских легионах слу­жи­ло свыше 30 тысяч человек. В 1848 году в Ита­лии по ини­циа­ти­ве польского по­эта А. Миц­ке­ви­ча сфор­ми­ро­ван польский легион (около 500 человек), ко­то­рый уча­ст­во­вал в ав­ст­ро-италь­ян­ской вой­не 1848-1849 годы. Польские легионы соз­да­ва­лись так­же в Пор­ту­га­лии (в 1828-1834) и Венг­рии (в 1848). В хо­де русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов из польских им­ми­гран­тов в Стам­бу­ле бы­ли соз­да­ны 2 ле­гио­на - ев­ро­пей­ский и ази­ат­ский, по­след­ний вое­вал на Кав­каз­ском фрон­те. Ле­гио­не­ры по­нес­ли боль­шие по­те­ри 23.8.1877 года в хо­де бит­вы у се­ле­ния Киз­ляр. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны идею соз­да­ния польских легионов вы­дви­ну­ли польские дея­те­ли во гла­ве с Ю. Пил­суд­ским, рас­счи­ты­вав­шие на час­тич­ное ре­ше­ние поль­ско­го национального во­про­са при по­мо­щи Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии. В со­ста­ве ав­ст­ро-венгерской ар­мии про­тив Российской им­пе­рии дей­ст­во­ва­ли Вос­точ­ный (в рай­оне города Львов) и За­пад­ный (в рай­оне города Кра­ков) польские легионы. По­сле за­ня­тия российскими вой­ска­ми Восточной Га­ли­ции Восточный ле­ги­он в сентябре 1914 года са­мо­рас­пус­тил­ся, а вме­сто Западного ле­гио­на бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 3 бри­га­ды ле­гио­не­ров (по 5-6 тысяч человек ка­ж­дая; 1-й бри­га­дой ко­ман­до­вал Пил­суд­ский, 2-й - Ю. Гал­лер, 3-й - З. Зе­линь­ский, позд­нее Б. Роя), ко­то­рые в 1914-1916 годы уча­ст­во­ва­ли в бое­вых дей­ст­ви­ях в Га­ли­ции, Западных Кар­па­тах и на Во­лы­ни в со­ста­ве ав­ст­ро-венгерской ар­мии, а в 1917 - начале 1918 годов бы­ли рас­пу­ще­ны. Польские легионы име­лись и во французских вой­сках на Западном фрон­те. На тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии в октябре 1914 года сфор­ми­ро­ва­ны Пу­лав­ский и Люб­лин­ский ле­гио­ны, вое­вав­шие на сто­ро­не российской ар­мии в рай­оне города Ра­дом (ны­не Поль­ша) и в По­ле­сье. В мар­те 1915 года они пре­об­ра­зо­ва­ны в дру­жи­ны государственного опол­че­ния, а в сентябре - в бри­га­ду польских стрел­ков. Она ста­ла ядром соз­дан­ной в январе 1917 года ди­ви­зии польских стрел­ков, во­шед­шей в августе 1917 года в со­став сфор­ми­ро­ван­но­го Вре­мен­ным пра­ви­тель­ст­вом в Бе­ло­рус­сии 1-го Польского кор­пу­са генерала Ю. (И.Р.) Дов­бор-Мус­ниц­ко­го , ко­то­рый в январе 1918 года вы­сту­пил про­тив советской вла­сти (смотреть Дов­бор-Мус­ниц­ко­го вы­сту­п­ле­ние 1918 года).

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