ПОЛЬСКИЕ ЛЕГИОНЫ
ПОЛЬСКИЕ ЛЕГИОНЫ - добровольческие национальные воинские формирования, создававшиеся в XVIII-XX века из поляков в иностранных государствах для борьбы за восстановление независимости Польши.
Вместе с тем правительства государств, на территориях которых они формировались, часто использовали их для реализации своих политических и экономических интересов. Впервые польские легионы (2 легиона численностью около 9 тысяч человек под командованием генерала Я.Х. Домбровского) созданы в 1797 году в Северной Италии из пленных поляков и эмигрировавших участников Польского восстания 1794 года. В 1798 году они участвовали на стороне Франции в ликвидации Церковного государства (смотреть Папская область) и военных действиях против Неаполитанского королевства. В 1799 году, во время войны со 2-й антифранцузской коалицией (смотреть Антифранцузские коалиции), Франция взяла на себя содержание легионов, и они сражались в Италии против российских и австрийских войск (смотреть Итальянский поход 1799 года). В 1799 году сформирован Придунайский легион (командующий - генерал К. Князевич; около 6 тысяч человек), действовавший в Южной Германии в 1799-1800 годы. В 1801 году польские легионы реорганизованы в 3 полубригады и 1 уланский полк. 2-я и 3-я полубригады принимали участие в подавлении восстания во французской колонии Сан-Доминго (остров Гаити), а 1-я полубригада и уланский полк, оставшиеся в Италии, в 1805-1807 годы приняли участие в войнах против 3-й и 4-й антифранцузских коалиций. Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов император Наполеон I создал 2 польских легиона (8 тысяч человек под командованием генералов И. Зайончека и Х. Володковича). Всего с начала формирования в польских легионах служило свыше 30 тысяч человек. В 1848 году в Италии по инициативе польского поэта А. Мицкевича сформирован польский легион (около 500 человек), который участвовал в австро-итальянской войне 1848-1849 годы. Польские легионы создавались также в Португалии (в 1828-1834) и Венгрии (в 1848). В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов из польских иммигрантов в Стамбуле были созданы 2 легиона - европейский и азиатский, последний воевал на Кавказском фронте. Легионеры понесли большие потери 23.8.1877 года в ходе битвы у селения Кизляр. Во время 1-й мировой войны идею создания польских легионов выдвинули польские деятели во главе с Ю. Пилсудским, рассчитывавшие на частичное решение польского национального вопроса при помощи Германии и Австро-Венгрии. В составе австро-венгерской армии против Российской империи действовали Восточный (в районе города Львов) и Западный (в районе города Краков) польские легионы. После занятия российскими войсками Восточной Галиции Восточный легион в сентябре 1914 года самораспустился, а вместо Западного легиона были сформированы 3 бригады легионеров (по 5-6 тысяч человек каждая; 1-й бригадой командовал Пилсудский, 2-й - Ю. Галлер, 3-й - З. Зелиньский, позднее Б. Роя), которые в 1914-1916 годы участвовали в боевых действиях в Галиции, Западных Карпатах и на Волыни в составе австро-венгерской армии, а в 1917 - начале 1918 годов были распущены. Польские легионы имелись и во французских войсках на Западном фронте. На территории Российской империи в октябре 1914 года сформированы Пулавский и Люблинский легионы, воевавшие на стороне российской армии в районе города Радом (ныне Польша) и в Полесье. В марте 1915 года они преобразованы в дружины государственного ополчения, а в сентябре - в бригаду польских стрелков. Она стала ядром созданной в январе 1917 года дивизии польских стрелков, вошедшей в августе 1917 года в состав сформированного Временным правительством в Белоруссии 1-го Польского корпуса генерала Ю. (И.Р.) Довбор-Мусницкого, который в январе 1918 года выступил против советской власти (смотреть Довбор-Мусницкого выступление 1918 года).