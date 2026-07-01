ПОЛЬСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ПОЛЬСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. Создана 5.1.1942 года в Варшаве членами так называемой инициативной группы, направленной в оккупированную Польшу Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала , и представителями местных коммунистических организаций.

Ста­ла не­фор­маль­ной пре­ем­ни­цей Ком­му­ни­стической пар­тии Поль­ши (1918-1938 годы, до 1925 года Ком­му­ни­стическая ра­бо­чая пар­тия Поль­ши). Во вре­мя ок­ку­па­ции ру­ко­во­дство ППР осу­ще­ст­в­ля­ли: М. Но­во­тко (до ноября 1942 ), П. Фин­дер (до но­ября 1943) и В. Го­мул­ка. В середине 1942 года на­счи­ты­ва­ла 4 тысячи чле­нов, из­да­ва­ла газету «Trybuna Wolno9sci». При­зы­ва­ла польский на­род к ак­тив­ной воо­ружённой борь­бе с гит­ле­ров­ски­ми ок­ку­пан­та­ми за сво­бод­ную, не­за­ви­си­мую, де­мо­кра­тическую Поль­шу. Сфор­ми­ро­ва­ла собственную во­енную ор­га­ни­за­цию (Гвар­дия Лю­до­ва, с 1944 года Ар­мия Лю­до­ва). В мар­те 1943 года опуб­ли­ко­ва­ла про­грамм­ный до­ку­мент, в ко­то­ром из­ло­жи­ла своё ви­де­ние бу­ду­ще­го Поль­ши и спо­со­бов борь­бы за не­го (1-я дек­ла­рация «За что мы бо­рем­ся?»). До осе­ни 1943 года вы­сту­па­ла за взаи­мо­дей­ст­вие с польским пра­ви­тель­ст­вом в эмиг­ра­ции на ос­но­ве про­грам­мы де­мо­кра­ти­за­ции Поль­ши, про­ве­де­ния ра­ди­каль­ной аг­рар­ной ре­фор­мы, сою­за с СССР. По­сле не­уда­чи пе­ре­го­во­ров вста­ла на путь фор­ми­ро­ва­ния аль­тер­на­тив­но­го ор­га­на государственной вла­сти, что бы­ло за­кре­п­ле­но во 2-й про­грамм­ной дек­ла­ра­ции «За что мы бо­рем­ся?» (но­ябрь 1943), от­ка­зы­вав­шей пра­ви­тель­ст­ву в эмиг­ра­ции в пра­ве на власть в Поль­ше. В ночь с 31.12.1943 года на 1.1.1944 года в Вар­ша­ве ини­ции­ро­ва­ла соз­да­ние Край­о­вой Ра­ды На­ро­до­вой (КРН) как вер­хов­но­го ор­га­на государственной вла­сти в Поль­ше, опи­рав­ше­го­ся на со­труд­ни­чав­шие с ППР по­ли­тической си­лы: блок ле­вых со­циа­ли­стов и лю­дов­цев (чле­нов польских кре­сть­ян­ских пар­тий), Бунд, Де­мо­кра­тическую пар­тию, под­поль­ные проф­сою­зы. Во гла­ве КРН встал член ППР Б. Бе­рут. В ию­ле 1944 года ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии ор­га­на ис­пол­нительной вла­сти в Поль­ше - Польского комитета национального ос­во­бо­ж­де­ния (ПКНО) и раз­ра­бот­ке его про­грамм­но­го до­ку­мен­та (так называемый Июль­ский ма­ни­фест; об­на­ро­до­ван 22.7.1944 года в Хел­ме), пре­ду­смат­ри­вав­ше­го про­ве­де­ние ра­ди­каль­ных по­ли­тических, эко­но­мических и со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, со­юз с СССР и дер­жа­ва­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, при­зна­ние но­вых гра­ниц Поль­ши на вос­то­ке и при­ра­ще­ние её тер­ри­то­рии за счёт Гер­ма­нии на за­па­де. Чле­ны ППР во­шли, по­ми­мо ПКНО, в другие ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти, Вой­ско Поль­ское, ми­ли­цию, ор­га­ны государственной безо­пас­но­сти, при­ни­ма­ли уча­стие в Вар­шав­ском вос­ста­нии 1944 года. ППР со­хра­ня­ла клю­че­вые по­сты во Временном пра­ви­тель­ст­ве Польской рес­пуб­ли­ки (за­ме­ни­ло ПКНО 31.12.1944 года) и во Временном пра­ви­тель­ст­ве национального един­ст­ва (соз­да­но 25.6.1945 года по ре­ше­нию Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945). В апреле 1945 года на­счи­ты­ва­ла около 200-300 тысяч чле­нов. Ис­поль­зуя своё влия­ние в об­ще­ст­ве и тес­ные свя­зи с СССР, ши­ро­ко при­бе­гая к дав­ле­нию на оп­по­зи­цию (груп­пи­ро­ва­лась во­круг С. Ми­ко­лай­чи­ка и воз­глав­ляе­мой им пар­тии Поль­ске строн­ниц­тво лю­до­ве), ис­поль­зуя ме­то­ды фаль­си­фи­ка­ций (при­ме­ни­тель­но к ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма в ию­не 1946 года и вы­бо­ров в сейм в январе 1947 года), ППР обес­пе­чи­ла се­бе и сво­им со­юз­ни­кам до­ми­ни­рую­щие по­зи­ции в государственном ап­па­ра­те и по­ли­тической жиз­ни Поль­ши. В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны» от­ка­за­лась от ра­нее про­воз­гла­шён­но­го (на 1-м съез­де ППР в декабре 1945 года) сле­до­ва­ния так называемого польского пу­ти к со­циа­лиз­му; по­бор­ник этой идеи Го­мул­ка с со­гла­сия И.В. Ста­ли­на в сентябре 1948 года был от­стра­нён от ру­ко­во­дства ППР, из пар­тии ис­клю­че­ны около 30 тысяч его сто­рон­ни­ков, её ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём стал Бе­рут . 14.12.1948 года 2-й съезд ППР при­нял ре­ше­ние об объ­еди­не­нии с Поль­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­ти­ей (фак­ти­че­ски по­гло­тил её), в ре­зуль­та­те че­го 15.12.1948 года бы­ла об­ра­зо­ва­на Поль­ская объ­е­ди­нён­ная ра­бо­чая пар­тия.

Исторические ис­точники:

Polska Partia Robotnicza: dokumenty programowe 1942-1948 / Red. M. Malinow­ski. Warsz., 1984.

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