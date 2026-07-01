ПОЛЬСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПОЛЬСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. Создана 5.1.1942 года в Варшаве членами так называемой инициативной группы, направленной в оккупированную Польшу Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала, и представителями местных коммунистических организаций.
Стала неформальной преемницей Коммунистической партии Польши (1918-1938 годы, до 1925 года Коммунистическая рабочая партия Польши). Во время оккупации руководство ППР осуществляли: М. Новотко (до ноября 1942 ), П. Финдер (до ноября 1943) и В. Гомулка. В середине 1942 года насчитывала 4 тысячи членов, издавала газету «Trybuna Wolno9sci». Призывала польский народ к активной вооружённой борьбе с гитлеровскими оккупантами за свободную, независимую, демократическую Польшу. Сформировала собственную военную организацию (Гвардия Людова, с 1944 года Армия Людова). В марте 1943 года опубликовала программный документ, в котором изложила своё видение будущего Польши и способов борьбы за него (1-я декларация «За что мы боремся?»). До осени 1943 года выступала за взаимодействие с польским правительством в эмиграции на основе программы демократизации Польши, проведения радикальной аграрной реформы, союза с СССР. После неудачи переговоров встала на путь формирования альтернативного органа государственной власти, что было закреплено во 2-й программной декларации «За что мы боремся?» (ноябрь 1943), отказывавшей правительству в эмиграции в праве на власть в Польше. В ночь с 31.12.1943 года на 1.1.1944 года в Варшаве инициировала создание Крайовой Рады Народовой (КРН) как верховного органа государственной власти в Польше, опиравшегося на сотрудничавшие с ППР политической силы: блок левых социалистов и людовцев (членов польских крестьянских партий), Бунд, Демократическую партию, подпольные профсоюзы. Во главе КРН встал член ППР Б. Берут. В июле 1944 года активно участвовала в создании органа исполнительной власти в Польше - Польского комитета национального освобождения (ПКНО) и разработке его программного документа (так называемый Июльский манифест; обнародован 22.7.1944 года в Хелме), предусматривавшего проведение радикальных политических, экономических и социальных преобразований, союз с СССР и державами антигитлеровской коалиции, признание новых границ Польши на востоке и приращение её территории за счёт Германии на западе. Члены ППР вошли, помимо ПКНО, в другие органы исполнительной власти, Войско Польское, милицию, органы государственной безопасности, принимали участие в Варшавском восстании 1944 года. ППР сохраняла ключевые посты во Временном правительстве Польской республики (заменило ПКНО 31.12.1944 года) и во Временном правительстве национального единства (создано 25.6.1945 года по решению Крымской (Ялтинской) конференции 1945). В апреле 1945 года насчитывала около 200-300 тысяч членов. Используя своё влияние в обществе и тесные связи с СССР, широко прибегая к давлению на оппозицию (группировалась вокруг С. Миколайчика и возглавляемой им партии Польске стронництво людове), используя методы фальсификаций (применительно к результатам референдума в июне 1946 года и выборов в сейм в январе 1947 года), ППР обеспечила себе и своим союзникам доминирующие позиции в государственном аппарате и политической жизни Польши. В условиях «холодной войны» отказалась от ранее провозглашённого (на 1-м съезде ППР в декабре 1945 года) следования так называемого польского пути к социализму; поборник этой идеи Гомулка с согласия И.В. Сталина в сентябре 1948 года был отстранён от руководства ППР, из партии исключены около 30 тысяч его сторонников, её генеральным секретарём стал Берут. 14.12.1948 года 2-й съезд ППР принял решение об объединении с Польской социалистической партией (фактически поглотил её), в результате чего 15.12.1948 года была образована Польская объединённая рабочая партия.
Исторические источники:
Polska Partia Robotnicza: dokumenty programowe 1942-1948 / Red. M. Malinowski. Warsz., 1984.