ПОЛОВЦОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын государственного секретаря действительного тайного советника А.А. Половцова (1832–1909), из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. Окончил гимназию Императорского Санкт-Петербургского историко-филологического института. 17.11.1896 поступил вольноопределяющимся в 44-й драгунский Нижегородский полк. 17.6.1898 сдал экзамен на право производства в офицеры при Николаевском кавалерийском училище и получил звание эстандарт-юнкера. 8.1.1899 переведен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 30.3.1899 произведен в корнеты (со старшинством с 8.8.1898). 11.10.1901 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.12.1902 произведен в поручики (со старшинством с 8.8.1902). 31.5.1904 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-ротмистры за особые успехи в науках. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 8.6.1904 причислен к Генеральному штабу и командирован в распоряжение наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. 13.7.1904 командирован в распоряжение командующего Маньчжурской армией. 5.8.1904 командирован в распоряжение начальника авангарда 2-го Сибирского армейского корпуса. 21.8.1904 командирован в распоряжение начальника штаба 3-го Сибирского армейского корпуса. 25.9.1904 назначен обер-офицером для поручений при штабе Восточного отряда. 8.12.1904 назначен в распоряжение генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего. 16.3.1905 назначен в распоряжение начальника штаба 1-й Маньчжурской армии. 10.6.1905 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением старшим адъютантом штаба 1-го кавалерийского корпуса. 20.12.1905 назначен старшим адъютантом штаба 37-й пехотной дивизии. 6.12.1906 отчислен от должности старшего адъютанта штаба 37-й пехотной дивизии с прикомандированием к Главному управлению Генерального штаба. В 1907 г. совершил поездку по Индии с целью сбора военно-статистическоской информации и изучения северо-индийского театра военных действий. С 16.11.1907 по 14.1.1909 прикомандирован к 1-му Туркестанскому стрелковому батальону для цензового командования ротой. 12.12.1907 назначен старшим адъютантом 1-й кавалерийской дивизии. 29.1.1909 назначен старшим адъютантом штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. 26.11.1909 назначен в распоряжение начальника Генерального штаба. В 1909 г. был командирован в составе чрезвычайного посольства в Пекин. 27.2.1911 произведен в подполковники (со старшинством с 29.3.1909) с зачислением в запас Генерального штаба по Петербургскому уезду. 18.7.1914 призван на действительную службу. 1.9.1914 назначен командующим Татарским конным полком. 16.7.1915 произведен в полковники за боевые отличия. 25.2.1916 назначен начальником штаба Кавказской туземной конной дивизии. В феврале 1917 г., находясь в отпуске в Петрограде, принял активное участие в революционных событиях. Включен в состав военной комиссии Временного правительства. В апреле 1917 г. вернулся на фронт. 7.4.1917 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 15.2.1917). 22.5.1917 назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Руководил подавлением июльского выступления большеви­ков. 12.7.1917 отстранен от должности и назначен в распоряжение военного министра. 2.9.1917 назначен командующим Кавказского туземного конного корпуса. 9.9.1917 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением командиром корпуса. 20.10.1917 назначен военным губернатором Терской области и командующим в ней войсками. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В декабре 1917 г. неудачно пытался формировать Кабардинский конный полк в Ессентуках. В 1919 г. выехал во Францию. Председатель русской секции Союза французских комбатантов. Видный масон. Переехал в Монако. Работал одним из директоров казино Монте-Карло. Погребен на кладбище в Монте-Карло.

Жена (1-я): Елена Францевна (урожденная Заруцкая). Жена (2-я): Елена Владимировна (урожденная Охотникова) (?–14.6.1975, Монте-Кар­ло).