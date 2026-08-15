ПОЛОВЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОЛОВЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель, предприниматель, меценат и коллекционер, действительный тайный советник (1885), почетный член АХ (1869) и Петербургской АН (1884).
Дворянин. Тесть графа А.А. Бобринского (1852-1927). Окончил Училище правоведения (1851). Затем на службе в Сенате, секретарь (1854-1857), обер-прокурор (1867-1873) 1-го департамента, секретарь (1857-1858), обер-секретарь (1860-1867) общего собрания 1-3-го департаментов и Департамента герольдии; товарищ герольдмейстера (1858); обер-секретарь 1-го отделения 3-го департамента (1858-1860). С 1873 года сенатор, присутствовал в 4-м (1873-1876) и 1-м (1876-1883) департаментах Сената. В 1880-1881 годы был одним из четырёх сенаторов, руководивших ревизиями 9 губерний (Половцов ревизовал Киевскую и Черниговскую), имевшими основной целью сбор данных о положении губернского и уездного управления и о деятельности земских, городских и крестьянских органов самоуправления. Государственный секретарь (1(13).1.1883-1(13).7.1892). Статс-секретарь Е.И.В. (1883). Пользуясь большим влиянием на председателя Государственного совета великого князя Михаила Николаевича, добился права регулярных личных докладов у императора Александра III; способствовал повышению роли Государственной канцелярии в законотворческом процессе, привлечению в неё наиболее способных служащих, что создало учреждению в глазах современников репутацию «гражданской гвардии». Член Государственного совета (с 1892).
Женившись в 1861 году на воспитаннице и единственной наследнице барона А.Л. Штиглица - Н.М. Июневой (согласно семейному преданию, внебрачная дочь великого князя Михаила Павловича), стал обладателем одного из крупнейших в России состояний (около 16-17 миллионов рублей в середине 1880-х годов). В 1883 году приобрёл (за 5,5 миллионов рублей) на имя жены Богословский горнозаводской округ в Верхотурском уезде Пермской губернии (свыше 0,5 миллионов га), в котором в 1894 году под руководством А.А. Ауэрбаха был построен крупнейший на Урале сталеплавильный завод, названный в честь жены Половцова Надеждинским и положивший начало города Надеждинск (ныне Серов Свердловской области). Супруги были крупными акционерами Невской бумагопрядильной мануфактуры, Невской ниточной мануфактуры в Санкт-Петербурге, Кренгольмской мануфактуры бумажных изделий в Нарве, владели несколькими винокуренными и мукомольными производствами в Воронежской и Тамбовской губерниях, более чем 50 тысяч га земли в Санкт-Петербургской губернии, особняками в Санкт-Петербурге (улица Большая Морская, 52; ныне Дом архитектора) и Царском Селе, усадьбой в Монте-Карло. Половцову принадлежало образцовое имение в родовом поместье Рапти на берегу Череменецкого озера, в котором действовали заводы рысистых лошадей и фазанов, выращивались ландыши для продажи в столице; в 1886-1892 годы Половцов построил в Рапти усадебный комплекс (архитекторы И.А. Стефаниц и Л.Х. Маршнер; взорван германскими войсками во время Великой Отечественной войны).
Один из основателей (1866), секретарь (1866-1879) и председатель (1879-1909) Русского исторического общества, редактор 40 томов его «Сборника»; на собственные средства (свыше 150 тысяч рублей) в 1896-1909 годы издал 13 томов «Русского биографического словаря». Член-учредитель Общества любителей древней письменности (1877). Действительный член Русского (1864) и Московского (1869) археологических, Русского географического (1864) и Санкт-Петербургского юридического (1878) обществ. Председатель совета и фактический руководитель Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица (основано в 1876 году; ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия), содержавшегося на проценты от завещанного Штиглицем капитала; Половцов построил при нём здание музея (открыт в 1896), для которого приобрёл ряд коллекций.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1887 год, алмазными знаками к нему - в 1891 году), Святого Владимира 1-й степени (1896) и другими.
Дневник Половцова (вёл в 1859-1908 годы; хранится в Государственном архиве РФ; опубликован частично - за 1871, 1877-1878, 1883-1908 годы) - один из наиболее ценных источников по истории государственного управления и государственных учреждений Российской империи в конце XIX - начале XX веков.
Сочинения:
Дневник [1901-1908] // Красный архив. 1923. Т. 3-4;
Из дневника (1895-1900 гг.) // Там же. 1931. Т. 3;
Из дневника [1894] // Там же. 1934. Т. 6;
Дневник государственного секретаря. М., 2005. Т. 1-2.