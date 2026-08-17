ПОЛОНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

ПОЛОНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, прозаик, член-корреспондент АН (1886), действительный статский советник (1876).

Дво­ря­нин . Окон­чил Ря­зан­скую гим­на­зию (1838) и юри­дический факультет Московского университета (1844). В 1845-1846 годы жил в Одес­се; в 1846-1851 годы слу­жил в Тиф­ли­се в кан­це­ля­рии на­ме­ст­ни­ка М.С. Во­рон­цо­ва, од­но­вре­мен­но был по­мощ­ни­ком ре­дак­то­ра газеты «За­кав­каз­ский вест­ник». С 1851 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1857-1858 годы вы­ез­жал за гра­ни­цу (Гер­ма­ния, Ита­лия, Фран­ция). В 1859-1860 годы ре­дак­ти­ро­вал журнал «Рус­ское сло­во». В 1860-1896 годы слу­жил в Комитете иностранной цен­зу­ры.

На­ча­лом сво­ей литературной дея­тель­но­сти Полонский счи­тал 1837 год, ко­гда под­нёс при­вет­ст­вен­ное сти­хо­тво­ре­ние бу­ду­ще­му императору Алек­сан­д­ру II и за­слу­жил по­хва­лу В.А. Жу­ков­ско­го. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1840 году. В 1844 году в Мо­ск­ве вы­шел его пер­вый по­этический сборник «Гам­мы», в 1846 году в Одес­се - сборник «Сти­хо­тво­ре­ния 1845 го­да», в Тиф­ли­се - сборники «Са­зан­дар» (1849) и «Не­сколь­ко сти­хо­тво­ре­ний» (1851). Итог сво­ей ран­ней ли­ри­ке Полонский под­вёл в сборниках «Сти­хо­тво­ре­ния» (1855 год; 1859 год; оба из­даны в Санкт-Пе­тер­бур­ге), ко­то­рые бы­ли одоб­ре­ны кри­ти­кой и при­нес­ли ему ши­ро­кую из­вест­ность. Полонский вос­при­ни­мал­ся как пре­ем­ник по­этов пуш­кин­ской по­ры, вир­ту­оз­но вла­дев­ший сти­хотворной тех­ни­кой, вни­ма­тель­ный к пред­мет­ным де­та­лям и тон­ко­стям ду­шев­ных пе­ре­жи­ва­ний. Осо­бен­ный ус­пех име­ли ха­рак­тер­ные для Полонского сти­хо­тво­ре­ния ро­манс­но­го ти­па с ед­ва на­ме­чен­ным ли­рическим сю­же­том («До­ро­га», 1842 год; «Зим­ний путь», 1844 год; «За­твор­ни­ца», 1847 год; «Пес­ня цы­ган­ки», 1853 год; «Ко­ло­коль­чик», 1854 год) и «гру­зин­ские» сти­хо­тво­ре­ния с экзо­ти­че­ски­ми для русской пуб­ли­ки реа­лия­ми («Не жди», «По­сле празд­ни­ка», оба 1849 год; «Та­ма­ра и пе­вец её Шо­та Рус­та­вель», 1851 год, и другие). Боль­шое ме­сто в ли­ри­ке Полонского за­ни­ма­ют ро­ман­тические мо­ти­вы: («При­шли и ста­ли те­ни но­чи…», 1844 год; «Кач­ка в бу­рю», 1850 год; «Ста­рый са­зан­дар», 1855 год; «На ко­раб­ле», 1856 год; «Сны», 1856-1859 годы).

В 1860-1870-х годах Полонский под­вер­гал­ся на­пад­кам за мел­кость тем и не­яс­ность гражданской по­зи­ции; кри­ти­ка про­ти­во­пос­тав­ля­ла его Н.А. Не­кра­со­ву , за­чис­ляя в ря­ды при­вер­жен­цев «чис­то­го ис­кус­ст­ва», хо­тя Полонский не из­бе­гал гражданской те­ма­ти­ки (его стихотворение «Уз­ни­ца» (1878) - от­клик на суд над В.И. За­су­лич), при­дер­жи­вал­ся уме­рен­но ли­бе­раль­ных взгля­дов и пе­ча­тал­ся в жур­на­лах различной на­прав­лен­но­сти. Своё мне­ние об от­но­ше­нии по­эзии к об­щественной жиз­ни Полонский вы­ра­зил в про­грамм­ных сти­хо­тво­ре­ни­ях «Для не­мно­гих» (1860), «Од­но­му из ус­та­лых» (1863), «По­эту-гра­ж­да­ни­ну» (1864), «В аль­бом Ш.» (1871). В позд­них по­этических сборниках - «От­тис­ки» (1866), «Сно­пы» (1871), «Ози­ми» (часть 1-2, 1876 год), «На за­ка­те» (1881) и «Ве­чер­ний звон» (1890) - на­ря­ду с чис­той ли­ри­кой, есть сю­жет­ные сти­хо­тво­ре­ния с ост­рой со­ци­аль­ной («Ми­азм», 1868 год; «Ста­рая ня­ня», 1881 год) и по­ли­тической про­б­ле­ма­ти­кой («На ули­цах Па­ри­жа», 1871 год), а так­же про­из­ве­де­ния на ле­ген­дар­но-ис­то­рические те­мы («Ка­зи­мир Ве­ли­кий», 1874).

Сре­ди по­эм Полонского вы­даю­щий­ся ус­пех име­ла лишь пер­вая - «Куз­не­чик-му­зы­кант» (1859), «шут­ка в ви­де по­эмы», в ко­то­рой ал­ле­го­ри­че­ски пред­став­ле­но по­ло­же­ние ар­ти­ста в ве­ли­ко­свет­ском об­ще­ст­ве. Ин­те­рес пред­став­ля­ют от­час­ти ав­то­био­гра­фический ро­ман в сти­хах «Све­жее пре­да­нье» (1861-1862 годы, не окон­чен), по­эма «Ке­ли­от» (1874) о вой­не гре­ков за не­за­ви­си­мость от ту­рок, а так­же по­эмы «Боль­ной пи­са­тель» (1860), «Бра­тья» (1866-1870, не окон­чена), «Ми­ми» (1873), «Меч­та­тель. Юно­ша 30-х го­дов XIX сто­ле­тия» (1893) и са­ти­рическая по­эма «Со­ба­ки» (1892). Полонскому при­над­ле­жат так­же две сти­хотворные дра­мы: «Да­ред­жа­на, ца­ри­ца Име­ре­тин­ская» (1852) из ис­то­рии Гру­зии XVII века и «Раз­лад» (1864) о Поль­ском вос­ста­нии 1863-1864 годов .

Наи­бо­лее зна­чительные про­за­ические со­чи­не­ния - ро­ма­ны «При­зна­ния Сер­гея Ча­лы­ги­на» (1867 год, не окон­чен), в ко­то­ром гла­за­ми ре­бён­ка по­ка­за­на эпо­ха де­каб­ри­стов, и «Же­нить­ба Атуе­ва» (1869) о воз­вра­ще­нии «ни­ги­ли­ста» к обыч­ной жиз­ни. Ав­тор ро­ма­нов «Де­шё­вый го­род» (1879), «Кру­тые гор­ки» (1880-1881), «Не­ча­ян­но» (1886), сборник «По­вес­ти и рас­ска­зы» (часть 1-2, 1896 год); книга вос­по­ми­на­ний «Ста­ри­на и моё дет­ст­во» (1890), «Мои сту­ден­че­ские вос­по­ми­на­ния» (1898), ме­му­ар­но­го очер­ка «И.С. Тур­ге­нев у се­бя в его по­след­ний при­езд на ро­ди­ну» (1884). Из пи­са­те­лей Полонский тес­нее все­го был свя­зан с А.А. Фе­том и А.Н. Май­ко­вым; в по­след­ние го­ды Полонский под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с А.П. Че­хо­вым. Как по­эт Полонский пред­вос­хи­тил не­ко­то­рые от­кры­тия сим­во­ли­стов, не­по­средственное влия­ние ока­зал на А.А. Бло­ка.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1885-1886;

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний: В 5 т. СПб., 1896;

Сти­хо­тво­ре­нья и по­эмы / Ред. и прим. Б.М. Эй­хен­бау­ма. Л., 1935;

Сти­хо­тво­ре­ния / Вступ. ст., под­гот. тек­ста и прим. Б.М. Эй­хен­бау­ма. Л., 1954;

Ли­ри­ка. Про­за. М., 1984;

Со­чи­не­ния: В 2 т. / Вступ. ст. и ком­мент. И.Б. Му­ши­ной. М., 1986;

Про­за. М., 1988;

Ли­ри­ка. М., 1990.