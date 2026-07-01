ПОЛОННАРУВА
ПОЛОННАРУВА - средневековое государство на острове Шри-Ланка.
Возникло после освобождения острова от власти династии Чолов в 1073 году царём Виджаябаху I (1073-1110) и переноса столицы из разрушенной Анурадхапуры в городе Полоннарува. Ещё в VI веке в связи с выгодным стратегическим положением города (вдали от северных границ) и его экономическим значением (близость к реки Махавели-Ганга) регион начал политически обособляться, город Полоннарува стал отдельной административной единицей, отданной в управление наследнику престола. В период правления Виджаябаху I развивались внешнеполитические связи Полоннарува с южно-индийскими государствами Пандьев и Чалукьев, противостоявшими Чолам. В 1110-1153 годы в результате междоусобных войн и восстаний Полоннарува временно потеряла власть над всей Шри-Ланкой, сохранив влияние лишь на севере. Наивысшего расцвета достигло при царе Паракрамабаху I (1153-1186), подавившим сепаратистские тенденции и установившим централизованное единоличное правление над всем островом. Было упразднено древнее деление страны на 3 части (Раджарата - северная, Майарата - центральная и Рухунурата - южная), реформирована сангха, восстановлена, а затем расширена ирригационная система, пришедшая в упадок в период междоусобиц. Благодаря созданию флота в Полоннарува получила развитие внешняя торговля пряностями, древесиной, жемчугом, драгоценными камнями, шёлком и другим. Войско Полоннарува захватило и сожгло столицу государства Пандьев - Мадурай, была предпринята военно-морская экспедиция в Мьянму. С конца XII века в Полоннарува усилились центробежные тенденции, к 1215 году она сошла с исторической сцены.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)