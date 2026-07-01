ПОЛОННАРУВА

ПОЛОННАРУВА - средневековое государство на острове Шри-Ланка.

Воз­ник­ло по­сле ос­во­бо­ж­де­ния ост­ро­ва от вла­сти ди­на­стии Чо­лов в 1073 году ца­рём Вид­жая­ба­ху I (1073-1110) и пе­ре­но­са сто­ли­цы из раз­ру­шен­ной Ану­рад­ха­пу­ры в городе По­лон­на­ру­ва. Ещё в VI веке в свя­зи с вы­год­ным стра­те­гическим по­ло­же­ни­ем го­ро­да (вда­ли от северных гра­ниц) и его эко­но­мическим зна­че­ни­ем (бли­зость к реки Ма­ха­ве­ли-Ганга) ре­ги­он на­чал по­ли­ти­че­ски обо­соб­лять­ся, город По­лон­на­ру­ва стал отдельной административной еди­ни­цей, от­дан­ной в уп­рав­ле­ние на­след­ни­ку пре­сто­ла. В пе­ри­од прав­ле­ния Вид­жая­ба­ху I раз­ви­ва­лись внеш­не­по­ли­тические свя­зи Полоннарува с южно-индийскими го­су­дар­ст­ва­ми Пан­дь­ев и Ча­лукь­ев, про­ти­во­сто­яв­ши­ми Чо­лам. В 1110-1153 годы в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных войн и вос­ста­ний Полоннарува вре­мен­но по­те­ря­ла власть над всей Шри-Лан­кой, со­хра­нив влия­ние лишь на се­ве­ре. Наи­выс­ше­го рас­цве­та дос­тиг­ло при ца­ре Па­ра­кра­ма­ба­ху I (1153-1186), по­да­вив­шим се­па­ра­ти­ст­ские тен­ден­ции и ус­та­но­вив­шим цен­тра­ли­зо­ван­ное еди­но­лич­ное прав­ле­ние над всем ост­ро­вом. Бы­ло уп­разд­не­но древ­нее де­ле­ние стра­ны на 3 час­ти (Рад­жа­ра­та - се­вер­ная, Май­а­ра­та - цент­раль­ная и Ру­ху­ну­ра­та - юж­ная), ре­фор­ми­ро­ва­на санг­ха, вос­ста­нов­ле­на, а за­тем рас­ши­ре­на ир­ри­гационная сис­те­ма, при­шед­шая в упа­док в пе­ри­од меж­до­усо­биц. Бла­го­да­ря соз­да­нию фло­та в Полоннарува по­лу­чи­ла раз­ви­тие внеш­няя тор­гов­ля пря­но­стя­ми, дре­ве­си­ной, жем­чу­гом, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, шёл­ком и другим. Вой­ско Полоннарува за­хва­ти­ло и со­жгло сто­ли­цу государства Пан­дь­ев - Ма­ду­рай , бы­ла пред­при­ня­та во­енно-морская экс­пе­ди­ция в Мьян­му. С конца XII века в Полоннарува уси­ли­лись цен­тро­беж­ные тен­ден­ции, к 1215 году она со­шла с ис­то­рической сце­ны.

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