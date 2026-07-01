ПОЛОГОВА АДЕЛИНА ГЕРМАНОВНА
ПОЛОГОВА АДЕЛИНА ГЕРМАНОВНА - российский скульптор, действительный член РАХ, заслуженный художник РФ (2002).
Училась в Свердловском художественном училище (1942-1948), Московском институте прикладного и декоративного искусства (1948-1952) у А.А. Стемпковского, Высшем художественно-промышленном училище в Ленинграде (1952-1955) у В.И. Ингала, В.И. Дерунова. Жила в Москве. Классическое понимание формы у Пологовой сочетается с традициями народного искусства и элементами примитивизма; её скульптурным композициям свойственны неизменная архитектоничность, ёмкость образно-психологических решений, лиризм, декоративность. Пологова часто использует полихромию, выявляя фактурные возможности различных материалов и их сочетаний. Среди работ - «После купания» (мрамор, 1956 год, Центральный театр кукол, Москва), «Мальчик, которого не боятся птицы» (фаянс, подглазурная роспись, 1965 год; известняк, 1985 год), «Ужин в семье колхозника К. Буланова» (шамот, роспись, 1972 год; все - ГТГ), «Как этот мир велик в лучах рабочей лампы» (дерево, 1984 год, ГРМ), «Белые облака бесконечны и вечны» (дерево, роспись, 1997-1998 годы). Многие произведения посвящены теме материнства (цикл «Материнство» (1983-1988), «Иди и след мой сохрани» (дерево, роспись, позолота, 1987 год, ГТГ) и другие). Исполняла портреты современников - пианистки М.В. Юдиной (бронза, ГТГ), В.А. Фаворского с дочерью (гипс, ГРМ, оба 1967 год), также В. Беринга (1987), Серафима Саровского (1990), Н.В. Гоголя (1991 год; все - дерево, роспись, ГТГ) и другие. Работала в области монументально-декоративного искусства: оформление Ташкентского республиканского театра кукол (1978-1981), интерьера ресторана «Москва» в Олимпийской деревне в Москве (1980). Государственная премия СССР (1989).