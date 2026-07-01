ПОЛОГОВА АДЕЛИНА ГЕРМАНОВНА

ПОЛОГОВА АДЕЛИНА ГЕРМАНОВНА - российский скульптор, действительный член РАХ, заслуженный художник РФ (2002).

Учи­лась в Сверд­лов­ском ху­дожественном училище (1942-1948), Московском институте при­клад­но­го и де­ко­ра­тив­но­го искусства (1948-1952) у А.А. Стемп­ков­ско­го, Выс­шем ху­дожественно-промышленном училище в Ле­нин­гра­де (1952-1955) у В.И. Ин­га­ла, В.И. Де­ру­но­ва. Жи­ла в Мо­ск­ве. Клас­сическое по­ни­ма­ние фор­мы у Пологовой со­че­та­ет­ся с тра­ди­ция­ми народного искусства и эле­мен­та­ми при­ми­ти­виз­ма ; её скульп­тур­ным ком­по­зи­ци­ям свой­ст­вен­ны не­из­мен­ная ар­хи­тек­то­нич­ность, ём­кость об­раз­но-пси­хо­ло­гических ре­ше­ний, ли­ризм, де­ко­ра­тив­ность. Пологова час­то ис­поль­зу­ет по­ли­хро­мию, вы­яв­ляя фак­тур­ные воз­мож­но­сти различных ма­те­риа­лов и их со­че­та­ний. Сре­ди ра­бот - «По­сле ку­па­ния» (мра­мор, 1956 год, Центральный те­атр ку­кол, Мо­ск­ва), «Маль­чик, ко­то­ро­го не бо­ят­ся пти­цы» (фа­янс, под­гла­зур­ная рос­пись, 1965 год; из­вест­няк, 1985 год), «Ужин в се­мье кол­хоз­ни­ка К. Бу­ла­но­ва» (ша­мот, рос­пись, 1972 год; все - ГТГ), «Как этот мир ве­лик в лу­чах ра­бо­чей лам­пы» (де­ре­во, 1984 год, ГРМ), «Бе­лые об­ла­ка бес­ко­неч­ны и веч­ны» (де­ре­во, рос­пись, 1997-1998 годы). Многие про­из­ве­де­ния по­свя­ще­ны те­ме ма­те­рин­ст­ва (цикл «Ма­те­рин­ст­во» (1983-1988), «Иди и след мой со­хра­ни» (де­ре­во, рос­пись, по­зо­ло­та, 1987 год, ГТГ) и другие). Ис­пол­ня­ла порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков - пиа­ни­ст­ки М.В. Юди­ной (брон­за, ГТГ), В.А. Фа­вор­ско­го с до­че­рью (гипс, ГРМ, оба 1967 год), так­же В. Бе­рин­га (1987), Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (1990), Н.В. Го­го­ля (1991 год; все - де­ре­во, рос­пись, ГТГ) и другие. Ра­бо­та­ла в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го искусства: оформ­ле­ние Таш­кент­ско­го рес­пуб­ли­кан­ско­го те­ат­ра ку­кол (1978-1981), ин­терь­е­ра рес­то­ра­на «Мо­ск­ва» в Олим­пий­ской де­рев­не в Мо­ск­ве (1980). Государственная премия СССР (1989).