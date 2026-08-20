ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное образование в X и 2-й трети XII - конца XIII веков, политическое образование в составе Древнерусского государства и Великого княжества Литовского .

Сто­ли­ца - город По­лоцк. Сло­жи­лось во 2-й половине IX - 2-й половине X веков на ос­но­ве ран­не­го­су­дарственного объ­е­ди­не­ния по­ло­чан (западных кри­ви­чей). Древ­ней­шая тер­ри­то­рия Полоцкого княжества охва­ты­ва­ла зем­ли по реке Западная Дви­на и её при­то­ку По­ло­те. В начале - середина XI века она рас­ши­ри­лась в ме­ж­ду­ре­чье Западной Дви­ны и Ло­ва­ти, при­мер­но то­гда же в со­став Полоцкого княжества во­шли тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния северных дре­го­ви­чей с цен­тра­ми в го­ро­де на реке Ме­на (смотреть в статье Минск) и на го­ро­ди­ще «За­мо­чек» (смотреть в статье За­славль), а так­же зем­ли по реке Друть. С началом XI века дан­ни­ками по­лоц­ких кня­зей бы­ли ли­вы, кур­ши и зем­га­лы, лит­ва и часть лат­га­лов. В 1021 году в Полоцком княжестве во­шли го­ро­да Ус­вят и Ви­тебск с ок­ре­ст­но­стя­ми.

Во 2-й половине X века пра­ви­те­лем Полоцкого княжества был князь Рог­во­лод (со­глас­но «По­вес­ти вре­мен­ных лет», скан­ди­нав по про­ис­хож­де­нию). Около 978 года князь Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич со­вер­шил по­ход на По­лоцк, убил князя Рог­во­ло­да, на­силь­но взял се­бе в жё­ны его дочь Рог­не­ду, а по­сле за­ня­тия Кие­ва вклю­чил Полоцкое княжество в со­став Древнерусского государства.

Около 988 года Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич вы­де­лил Полоцкое княжество в дер­жа­ние сво­ему стар­ше­му сы­ну от Рог­не­ды Изя­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу (? - 1001), по­том­ки ко­то­ро­го пра­ви­ли там вплоть до по­след­ней четверти XIII века. В прав­ле­ние кня­зей Бря­чи­сла­ва Изя­сла­ви­ча (1001 или 1003 - 1044) и Все­сла­ва Бря­чи­сла­ви­ча (1044-1067, 1071-1101) Полоцкое княжество за­ни­ма­ло дос­та­точ­но обо­соб­лен­ное по­ло­же­ние от древних тер­ри­то­рий Древнерусского государства, по­лоц­кие кня­зья ред­ко уча­ст­во­ва­ли в об­ще­рус­ских во­енных ак­ци­ях. Полоцкое княжество рас­ши­ря­лось на се­ве­ро-за­па­де за счёт при­об­ре­те­ния со­юз­ни­ков и дан­ни­ков в При­бал­ти­ке, на юге - за счёт под­чи­не­ния северной груп­пы дре­го­ви­чей; на се­ве­ро-вос­то­ке в хо­де вой­ны по­лоц­ким князь­ям уда­лось удер­жать за со­бой два нов­го­род­ских по­гос­та. В 1069 году Полоцкое княжество бы­ло под­чи­не­но ки­ев­ским князем Изя­сла­вом Яро­сла­ви­чем, на­прав­ляв­шим на кня­же­ние в По­лоцк сво­их сы­но­вей - Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча (1069) и Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча (1069-1071).

По­сле смер­ти Все­сла­ва Бря­чи­сла­ви­ча на­ча­лось дроб­ле­ние Полоцкого княжества ме­ж­ду его мно­го­численными сы­новь­я­ми, ве­ду­щую роль сре­ди ко­то­рых в 1100-1110-х годах иг­рал мин­ский князь Глеб Все­сла­вич. По­лоц­кий стол фор­маль­но ос­та­вал­ся «ста­рей­шим» для Изя­сла­ви­чей, при этом из Полоцкого княжества фак­ти­че­ски вы­де­ли­лись и обо­со­би­лись Мин­ское кня­же­ст­во, Друц­кое кня­же­ст­во и Ви­теб­ское кня­же­ст­во. В 1-й половине XII века сфор­ми­ро­ва­лись три основные ли­нии по­лоц­ких Изя­сла­ви­чей (мин­ские Гле­бо­ви­чи, друц­кие Рог­во­ло­ди­чи и ви­теб­ско-изя­слав­ские Свя­то­сла­ви­чи), пред­став­ляв­шие в во­енно-по­ли­тическом от­но­ше­нии прак­ти­че­ски рав­но­ве­ли­кие си­лы. По­это­му в XII-XIII веках пре­тен­ден­ты на по­лоц­кий стол не­ред­ко ис­ка­ли под­держ­ки из­вне. В 1-й тре­ти XII века его за­ни­ма­ли Ро­ман Все­сла­вич (ве­ро­ят­но, 1101-1014), Да­вид Все­сла­вич (ве­ро­ят­но, 1114-1127 и 1128-1129), Рог­во­лод - Бо­рис Все­сла­вич (1127-1128). Серьёз­ное дав­ле­ние на Изя­сла­ви­чей ока­зывали ки­ев­ские кня­зья Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах (1113-1125) и Мсти­слав Вла­ди­ми­ро­вич Ве­ли­кий (1125-1132), ко­то­рые в 1116 и 1127 годы со­вер­ши­ли во­енные по­хо­ды на них. В 1129 году Мсти­слав Вла­ди­ми­ро­вич вы­слал боль­шин­ст­во по­том­ков Все­сла­ва Бря­чи­сла­ви­ча в ссыл­ку в Ви­зан­тию, об­ви­нив их в на­ру­ше­нии кре­ст­но­го це­ло­ва­ния (Изя­сла­ви­чи от­ка­за­лись от уча­стия в по­хо­де на по­лов­цев). Пра­ви­те­ля­ми Полоцкого княжества ста­ли сы­но­вья ки­ев­ско­го кня­зя - Изя­слав Мсти­сла­вич (1129-1132) и Свя­то­полк Мсти­сла­вич (1132).

Вско­ре по­сле смер­ти Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча к вла­сти в Полоцкое княжество вер­ну­лись Изя­сла­ви­чи. В По­лоц­ке ут­вер­дил­ся князь Ва­силь­ко Свя­то­сла­вич (1132 - около 1143/1144). По­сле его смер­ти борь­ба за власть в Полоцком княжестве раз­вер­ну­лась ме­ж­ду друц­ки­ми Рог­во­ло­ди­ча­ми и мин­ски­ми Гле­бо­ви­ча­ми. В середине XII века бла­го­да­ря ди­на­стическим бра­кам они бы­ли ин­тег­ри­ро­ва­ны в по­ли­тическую жизнь Южной Ру­си: в 1143 году дочь Ва­силь­ко Свя­то­сла­ви­ча ста­ла же­ной бу­ду­ще­го чер­ни­гов­ско­го и ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча; в том же го­ду друц­кий князь Рог­во­лод (Ва­си­лий) Рог­во­ло­до­вич (Бо­ри­со­вич) же­нил­ся на до­че­ри пе­ре­яс­лав­ско­го (в бу­ду­щем ки­ев­ско­го) князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча; в 1140-х годах или 1150-х годах. Все­слав Ва­силь­ко­вич же­нил­ся на до­че­ри смо­лен­ско­го (позд­нее ки­ев­ско­го) князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. В ре­зуль­та­те клю­че­вое влия­ние на со­бы­тия в Полоцком княжестве в середине - 2-й половине XII века ста­ли ока­зы­вать смо­лен­ские Рос­ти­сла­ви­чи (пре­ж­де все­го, князь Да­вид Рос­ти­сла­вич) и чер­ни­го­во-се­вер­ские Оль­го­ви­чи. При этом Рос­ти­сла­ви­чи в 1160-1170-х годах де­ла­ли став­ку на ви­теб­ских Свя­то­сла­ви­чей, а в 1180-х годах пы­та­лись опе­реть­ся на друц­ких Рог­во­ло­ди­чей. В свою оче­редь, Оль­го­ви­чи в конце 1150-х годов и в 1190-х годах вы­сту­па­ли на сто­ро­не друц­ких Рог­во­ло­ди­чей, а в начале 1180-х годов дей­ст­во­ва­ли в сою­зе с ви­теб­ски­ми Свя­то­сла­ви­ча­ми.

Пер­во­на­чаль­но ус­пех в борь­бе за Полоцкое княжество со­пут­ст­во­вал Рог­во­ло­ду (Ва­си­лию) Рог­во­ло­до­ви­чу (Бо­ри­со­ви­чу) (около 1143/1144 - 1151), за­тем пред­ста­ви­те­лю мин­ских Гле­бо­ви­чей Рос­ти­сла­ву Гле­бо­ви­чу (1151-1158). В конце 1150-х годов при под­держ­ке чер­ни­гов­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча в По­лоцк вер­нул­ся Рог­во­лод (Ва­си­лий) Рог­во­ло­до­вич (Бо­ри­со­вич) (1158-1161), а с уси­ле­ни­ем по­зи­ций Рос­ти­сла­ви­чей по­лоц­кий стол за­нял ви­теб­ский князь Все­слав Ва­силь­ко­вич (1161-1166, 1166 - ве­ро­ят­но, не ра­нее 1181 года). В 1166 году его прав­ле­ние пре­ры­ва­лось крат­ко­вре­мен­ным за­хва­том По­лоц­ка князем Во­ло­да­рем Гле­бо­ви­чем.

В 1180-х годах сло­жил­ся со­юз мин­ских Гле­бо­ви­чей и друц­ких Рог­во­ло­ди­чей, при­вед­ший к ста­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тического по­ло­же­ния в Полоцком княжестве. Воз­мож­но, в начале 1180-х годов в По­лоц­ке не­дол­гое вре­мя кня­жил друц­кий князь Глеб Рог­во­ло­до­вич (не ра­нее 1181 - около 1184). За­тем на дли­тель­ное вре­мя по­лоц­кий стол за­нял пред­ста­ви­тель мин­ских кня­зей Вла­ди­мир Во­ло­да­ре­вич (около 1184 - 1216). Около 1184 года Вла­ди­мир Во­ло­да­ре­вич раз­ре­шил Мей­нар­ду про­по­ве­до­вать ка­то­ли­цизм у ли­вов. В 1184, 1206, 1208, 1216 годы по­лоц­кий князь ак­тив­но вме­ши­вал­ся в со­бы­тия в При­бал­ти­ке, од­на­ко не смог про­ти­во­стоять по­сте­пен­но­му пе­ре­хо­ду рас­по­ла­гав­ших­ся в сред­нем и ниж­нем те­че­нии реки Западная Дви­на кня­жеств Ер­си­ка и Кок­не­се под кон­троль риж­ских епи­ско­пов.

Смерть Вла­ди­ми­ра Во­ло­да­ре­ви­ча вы­зва­ла но­вую борь­бу за Полоцкое княжество. 17.1.1223 года смо­лен­ские вой­ска за­хва­ти­ли По­лоцк, сме­стив пра­вив­ших здесь кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба (их при­над­леж­ность к той или иной ли­нии по­лоц­ких кня­зей не ус­та­нов­ле­на). По­лоц­ким кня­зем (1223-1232) стал Свя­то­слав Мсти­сла­вич, стар­ший сын ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча Ста­ро­го. По-ви­ди­мо­му, имен­но по­лоц­кий князь Свя­то­слав Мсти­сла­вич и ви­теб­ский князь Бря­чи­слав (Ва­силь­ко­вич?) упо­ми­на­лись как под­чи­нён­ные смо­лен­ско­му князю Мсти­сла­ву Да­ви­до­ви­чу в его до­го­во­ре с Ри­гой и «Гот­ским бе­ре­гом» (1229).

Вско­ре по­сле ухо­да Свя­то­сла­ва Мсти­сла­ви­ча на кня­же­ние в Смо­ленск (1232) пра­ви­те­лем Полоцкого княжества, ве­ро­ят­но, стал ви­теб­ский князь Бря­чи­слав (Ва­силь­ко­вич?). Его власть опи­ра­лась на род­ст­вен­ные и цер­ков­ные свя­зи с Северо-Восточной Ру­сью. Ещё в 1209 году вла­ди­мир­ский князь Все­во­лод Юрь­е­вич Боль­шое Гнез­до же­нил­ся 2-м бра­ком на Со­фии, до­че­ри ви­теб­ско­го князя Ва­силь­ка Бря­чи­сла­ви­ча (то есть, по всей ви­ди­мо­сти, се­ст­ре Бря­чи­сла­ва), а в 1239 году уже сам Бря­чи­слав вы­дал свою дочь за­муж за нов­го­род­ско­го князя Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча. В конце 1230-х годов про­изош­ло рез­кое уси­ле­ние во­енного дав­ле­ния на Полоцкое княжество со сто­ро­ны ли­товских кня­зей. По-ви­ди­мо­му, за по­мощь про­тив них до 23.5.1254 года по­лоц­кий князь Кон­стан­тин Без­ру­кий (не позд­нее 1245 - около 1258) от­дал Ли­вон­ско­му ор­де­ну пра­ва на зем­ли в Ниж­нем Под­ви­нье и дань с лат­га­лов.

Около 1258-1263 годов в Полоцком княжестве пра­вил (по при­гла­ше­нию по­ло­чан) пле­мян­ник ли­товского князя Мин­дов­га - Тов­ти­вил. В 1262 году как вас­сал великого князя вла­ди­мир­ско­го Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го он при­ни­мал уча­стие в по­хо­де на город Дерпт (ны­не Тар­ту). По­сле ги­бе­ли Тов­ти­ви­ла в борь­бе с ли­товским князем Тре­ня­той (Трой­на­том) Полоцкое княжество пе­ре­шло в ру­ки князя Гер­де­ня (1264-1267). Его вла­сти под­чи­ни­лось и Ви­теб­ское княжество, что вы­зва­ло во­енные дей­ст­вия про­тив Полоцкого княжества со сто­ро­ны со­се­дей. В 1266-1267 годы с по­мо­щью пско­ви­чей и нов­го­род­цев князь Дов­монт одер­жал ряд по­бед над Гер­де­нем, ко­то­рый был убит в од­ной из битв. Од­на­ко в По­лоц­ке ук­ре­пил­ся вас­сал ли­товского князя Вой­шел­ка - Изя­слав (воз­мож­но, про­ис­хо­дил из мин­ских Гле­бо­ви­чей; так­же, ве­ро­ят­но, что он од­но ли­цо со свис­лоч­ским князем Изя­сла­вом, чьи вла­де­ния в 1257 году раз­гро­ми­ли монгольские вой­ска под ко­мандованием ной­о­на Бу­рун­дая). Под­твер­див, как и ра­нее Гер­день, тор­го­вый до­го­вор с Ри­гой и «Гот­ским бе­ре­гом», князь Изя­слав не смог на­ла­дить от­но­ше­ния с со­сед­ни­ми русскими кня­же­ст­ва­ми.

Со­глас­но по­сла­ни­ям па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та V , в конце XIII века без­дет­ный пра­ви­тель Полоцкого княжества за­ве­щал его вла­стям Ли­вон­ско­го ор­де­на. В 1307 году оно пе­ре­шло под кон­троль со­юз­ни­ка Риж­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва в борь­бе с кре­сто­нос­ца­ми - ли­товского князя Ви­те­ня. Ли­товская уг­ро­за бы­ла ог­ра­ни­че­на с по­мо­щью ус­тав­ных гра­мот, за­клю­чав­ших­ся с Ге­ди­ми­но­ви­ча­ми. В начале XIV века Бра­слав­ское По­озе­рье окон­ча­тель­но бы­ло ус­ту­п­ле­но ли­товским князь­ям и ис­клю­че­но из со­ста­ва Полоцкого княжества. Пер­вы­ми по­лоц­ки­ми князь­я­ми из ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей ста­ли брат Ви­те­ня и Ге­ди­ми­на - Во­ин (не ра­нее 1307 - не ра­нее 1329) и стар­ший сын Ге­ди­ми­на На­ри­мант (в кре­ще­нии Глеб) (около 2-й половины 1330-х годов - 1345), уча­ст­во­вав­ший в 1338 году в за­клю­че­нии до­го­во­ра с Ри­гой и «Гот­ским бе­ре­гом». В 1329 году вой­ска Полоцкого княжества уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де на зем­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на, а в 1333 и 1334 годы По­лоцк вы­дер­жал оса­ду со сто­ро­ны войск Ли­вон­ско­го ор­де­на. По­след­ний рас­цвет Полоцкого княжества свя­зан со вре­ме­нем кня­же­ния в нём Ан­д­рея Оль­гер­до­ви­ча (1345-1377, 1381-1387). Во внеш­ней по­ли­ти­ке он ори­ен­ти­ро­вал­ся на ли­товских кня­зей Оль­гер­да и Кей­сту­та. В 1345, 1348, 1360, 1373, 1374, 1375 (два­ж­ды), 1376 и 1377 годы вой­ска Полоцкого княжества и под­чи­нён­ных ему уде­лов уча­ст­во­ва­ли в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив Ли­вон­ско­го ор­де­на. В 1352 и 1357 годы во­лос­ти Полоцкого княжества ра­зо­ря­лись псков­ской ра­тью во гла­ве с из­бор­ским слу­жи­лым князем Ев­ста­фи­ем Фё­до­ро­ви­чем; в 1366, 1381 годы Полоцкое княжество под­верг­лось на­па­де­ни­ям войск Ли­вон­ско­го ор­де­на. В 1378-1381 годы, во вре­мя отъ­ез­да князя Ан­д­рея Оль­гер­до­ви­ча на служ­бу в Мо­ск­ву, в Полоцком княжестве кня­жи­ли его млад­шие бра­тья: Скир­гай­ло (1378-1379) и Луг­вень (1379-1381). В 1381 году Скир­гай­ло при под­держ­ке кре­сто­нос­цев без­ус­пеш­но штур­мо­вал По­лоцк. В начале 1387 года Ан­д­рей Оль­гер­до­вич был оса­ж­дён в По­лоц­ке вой­ска­ми князя Скир­гай­ло, ко­то­рый вы­ма­нил стар­ше­го бра­та на пе­рего­во­ры и ве­ро­лом­но взял его в плен. В 1387-1392 годы Полоцкое княжество на­хо­ди­лось под кон­тро­лем Скир­гай­ло, ко­то­рый ус­ту­пил его ли­товскому князю Ви­тов­ту в об­мен на бу­ду­щую по­мощь в борь­бе за Ки­ев­ское княжество (осу­ще­ств­ле­на в 1394-1395).

В 1392 году Ви­товт ли­к­ви­ди­ро­вал ав­то­но­мию Полоцкого княжества. Власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках ве­ли­ко­кня­же­ско­го на­ме­ст­ни­ка, на­зна­чав­ше­го­ся из чис­ла чле­нов ли­товской ра­ды или род­ст­вен­ни­ков пра­ви­те­лей ВКЛ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)