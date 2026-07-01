Пóлоцк

Пóлоцк ( др.-вост. слав. ­Полотескъ, Полотьск, Полтеск) — город на севере Беларуси . В X–XIII вв. политико-­административный, экономический и религиозный центр Полоцкой ­земли. Упоминается в Повести временных лет под 862. С Х в. начинается активное экономическое развитие П., чему способствовало размещение города на западнодвинском ответвлении торгового пути «Из варяг в греки». Во 2‑й половине Х в. в П. правит независимый от Рюриковичей князь Рогволод . После похода на П. Владимира Святославича (около 980) город на несколько десятилетий входит в состав Древнерусского государства с центром в Киеве . В 1‑й половине ХІ в. формируется отдельная от других Рюриковичей полоцкая княжеская династия Рогволодовичей, а П. и Полоцкое княжество выходят из-под политической зависимости Киева. В период правления полоцкого князя Всеслава Брячиславича (1044–1101) происходят конфликты П. с Новгородом и южнорусскими князьями Рюриковичами. При Всеславе в 1044–1066 был построен Софийский собор — архитектурная доминанта П. и сакральный центр Полоцкого княжества. В ХІІ в. в П. правят потомки Всеслава Брячиславича (летописные «Всеславичи» , «Рогволодовы внуки»). В политической жизни П. все большее влияние приобретает городское собрание — вече. В ХІІ в. активно развивается храмовое строительство, формируется полоцкая архитектурная школа. Духовное и культурное развитие П. и Полоцкого княжества этого периода связано с деятельностью Евфросинии Полоцкой (1104–1167), основательницы Спасо-­Евфросиньева монастыря (сохранились здания XII–XIX вв.). В начале ХІІІ в. П. попадает в политическую зависимость от Смоленского княжества. После монгольского нашествия на Русь (1237–1241) город постепенно входит в политическую орбиту Литвы. С 1307 в составе Великого княжества Литовского. С конца XIII — начала XIV в. П. находится под властью великих князей Литовских. В 1498 город получает Магдебургское право . 15 февраля 1563 в ходе Ливонской вой­ны П. занят армией московского царя Ивана IV . В 1579 отвоеван вой­сками короля Речи Посполитой Стефаном Баторием . С 1579 и до 1772 (в 1654–1667 занят русскими вой­сками) — в составе Речи Посполитой. В результате двух первых разделов Речи Посполитой 1772 и 1793 П. вошел в состав Российской империи. С 1924 — в составе Белорусской ССР. После провозглашения Республики Беларусь независимым государством в 1991 П. — административный центр Полоцкого района Витебской области.

Лит. : Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1 Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. Минск, 2000; Дук Д. У. Полацк і палачане (ІХ–ХVIII стст.). Наваполацк, 2010. Ю. Н. Кежа.