ПОЛЛИНИ МАУРИЦИО

ПОЛЛИНИ МАУРИЦИО - итальянский пиа­нист.

Окон­чил Ми­лан­скую консерваторию имени Дж. Вер­ди (1959 год, учил­ся у К. Ви­дус­со), брал уро­ки у А. Бе­не­дет­ти Ми­ке­ланд­же­ли. 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов в Же­не­ве (1957), пер­вые пре­мии ме­ж­ду­народных кон­кур­сов имени Э. Поц­цо­ли в Се­ре­ньо (Ита­лия, 1959) и имени Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ве (1960). С 1960-х годов ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах (в 1977 году впер­вые в СССР); не­од­но­крат­но вы­сту­пал в нью-йорк­ском Кар­не­ги-хол­ле (впер­вые в 1968 году). С 1995 года уча­ст­ник Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля. В ре­пер­туа­ре пре­об­ла­да­ет му­зы­ка XVIII-XIX веков. Ис­пол­нял так­же со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров XX века (но­вая вен­ская шко­ла, Б. Бар­ток, С.С. Про­кофь­ев, И.Ф. Стра­вин­ский, Л. Бе­рио, Л. Но­но, П. Бу­лез). Сре­ди ау­дио­за­пи­сей - со­б­ра­ние фортепиано со­чи­не­ний Шо­пе­на , пол­ное со­б­ра­ние фортепиано со­чи­не­ний А. Шён­бер­га.