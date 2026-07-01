ПОЛКОВНИК

ПОЛКОВНИК - войско­вое во­ин­ское зва­ние (чин) стар­ших офи­це­ров многих го­су­дарств.

Долж­но­ст­ную ка­те­го­рию полковник име­ет ко­ман­дир пол­ка. Основные зна­ки раз­ли­чия в Воо­руженных Си­лах РФ - по­го­ны с дву­мя про­све­та­ми цве­та по ро­ду войск (служ­бы) и тре­мя боль­ши­ми звёз­да­ми.

Про­ис­хо­дит от сло­ва « полк », ко­то­рым с XII века на Ру­си обо­зна­ча­ли часть бое­во­го по­ряд­ка вой­ска (полк пе­ре­до­вой, боль­шой, сто­ро­же­вой, за­сад­ный, пра­вой ру­ки, ле­вой ру­ки). В начале XVI века с по­яв­ле­ни­ем пол­ков как час­тей с са­мо­сто­ятельным управ­ле­ни­ем и хо­зяй­ст­вом их ко­ман­ди­ров ста­ли на­зы­вать полковниками. Чин полковника в российской ар­мии вве­дён в 1630-е годы для ко­ман­ди­ров пол­ков но­во­го строя. В 1680 году в полковников пе­ре­име­но­ва­ны ко­ман­ди­ры стре­лец­ких пол­ков в свя­зи с пре­об­ра­зо­ва­ни­ем стре­лец­ких при­ка­зов в пол­ки (смотреть Стре­лец­кое вой­ско). Полковниками на­зы­ва­лись так­же ко­ман­ди­ры пол­ков рее­ст­ро­вых ка­за­ков Ре­чи По­спо­ли­той и ма­ло­рос­сий­ских ка­за­ков Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны в пе­ри­од гет­ман­ст­ва. Чин полковник был на­столь­ко тес­но свя­зан с долж­но­стью ко­ман­ди­ра пол­ка, что пол­ки име­но­ва­лись по име­нам их ко­ман­ди­ров. По Во­ин­ско­му ус­та­ву 1716 года на полковника воз­ло­же­ны от­вет­ст­вен­ность и на­блю­де­ние за строе­вой ча­стью и внутренней жиз­нью пол­ка во всех от­но­ше­ни­ях. По­сте­пен­но связь чи­на полковник с долж­но­стью ко­ман­ди­ра пол­ка ста­но­ви­лась ме­нее тес­ной, и к концу XVIII века полковник при­об­рёл од­но толь­ко зна­че­ние чи­на. Про­из­вод­ст­во в пол­ков­ни­ки до­пус­ка­лось толь­ко на ва­кан­сии с со­блю­де­ни­ем ус­ло­вий от­дель­но для строе­вых и административных чи­нов. Так, для строе­вых чи­нов про­из­вод­ст­во в полковники до­пус­ка­лось при 15 го­дах вы­слу­ги в офи­цер­ских чи­нах, вне оче­ре­ди - за от­ли­чия по служ­бе, в воз­рас­те не стар­ше 54 лет. В XVIII веке су­ще­ст­во­вал так­же чин ви­це-полковник в пол­ках, где полковником был сам им­пе­ра­тор или на­след­ник пре­сто­ла (уп­разд­нён императором Пав­лом I ). Уп­разд­нён дек­ре­том СНК в декабре 1917 года. В Воо­руженных Си­лах СССР во­ин­ское зва­ние полковник вве­де­но по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК и СНК от 22.9.1935 года, со­хра­не­но в Воо­руженных Си­лах РФ как вой­ско­вое во­ин­ское зва­ние стар­ших офи­це­ров. В ВМФ РФ зва­нию полковник со­от­вет­ст­ву­ет ко­ра­бель­ное во­ин­ское зва­ние ка­пи­тан 1 ран­га. Рав­но­знач­ные зва­ния (чи­ны) име­ют­ся в иностранных ар­ми­ях: в Гер­ма­нии с началом XIV века Feld-Oberst, за­тем Oberst; во Фран­ции с 1534 года Colonel и другие.

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