ПОЛКОВНИК
ПОЛКОВНИК - войсковое воинское звание (чин) старших офицеров многих государств.
Должностную категорию полковник имеет командир полка. Основные знаки различия в Вооруженных Силах РФ - погоны с двумя просветами цвета по роду войск (службы) и тремя большими звёздами.
Происходит от слова «полк», которым с XII века на Руси обозначали часть боевого порядка войска (полк передовой, большой, сторожевой, засадный, правой руки, левой руки). В начале XVI века с появлением полков как частей с самостоятельным управлением и хозяйством их командиров стали называть полковниками. Чин полковника в российской армии введён в 1630-е годы для командиров полков нового строя. В 1680 году в полковников переименованы командиры стрелецких полков в связи с преобразованием стрелецких приказов в полки (смотреть Стрелецкое войско). Полковниками назывались также командиры полков реестровых казаков Речи Посполитой и малороссийских казаков Левобережной Украины в период гетманства. Чин полковник был настолько тесно связан с должностью командира полка, что полки именовались по именам их командиров. По Воинскому уставу 1716 года на полковника возложены ответственность и наблюдение за строевой частью и внутренней жизнью полка во всех отношениях. Постепенно связь чина полковник с должностью командира полка становилась менее тесной, и к концу XVIII века полковник приобрёл одно только значение чина. Производство в полковники допускалось только на вакансии с соблюдением условий отдельно для строевых и административных чинов. Так, для строевых чинов производство в полковники допускалось при 15 годах выслуги в офицерских чинах, вне очереди - за отличия по службе, в возрасте не старше 54 лет. В XVIII веке существовал также чин вице-полковник в полках, где полковником был сам император или наследник престола (упразднён императором Павлом I). Упразднён декретом СНК в декабре 1917 года. В Вооруженных Силах СССР воинское звание полковник введено постановлением ЦИК и СНК от 22.9.1935 года, сохранено в Вооруженных Силах РФ как войсковое воинское звание старших офицеров. В ВМФ РФ званию полковник соответствует корабельное воинское звание капитан 1 ранга. Равнозначные звания (чины) имеются в иностранных армиях: в Германии с началом XIV века Feld-Oberst, затем Oberst; во Франции с 1534 года Colonel и другие.