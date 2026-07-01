ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ

ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ (пол­ки ино­зем­но­го строя) - во­ин­ские час­ти русской ар­мии XVII века, сфор­ми­ро­ван­ные на но­вой ор­га­ни­за­ци­он­ной ос­но­ве (вме­сто де­ся­тич­ной сис­те­мы вве­де­на рот­ная ор­га­ни­за­ция) в хо­де во­енной ре­фор­мы 1630-1632 годов, наи­бо­лее пол­но от­ве­чав­шие так­тическим тре­бо­ва­ни­ям сво­его вре­ме­ни.

Хо­тя полки нового строя не яв­ля­лись по­сто­ян­ным вой­ском, но в них от­чёт­ли­во про­смат­ри­ва­лись эле­мен­ты ре­гу­ляр­но­сти, за­ло­жив­шие пред­по­сыл­ки для соз­да­ния национальной ре­гу­ляр­ной ар­мии. Полки нового строя фор­ми­ро­ва­лись с учё­том опы­та ор­га­ни­за­ции на­ём­ных западно-ев­ропейских ар­мий. По срав­не­нию с по­ме­ст­ным вой­ском они име­ли бо­лее чёт­кую струк­ту­ру, од­но­об­раз­ное воо­ру­же­ние и фор­му оде­ж­ды, оп­ре­де­лён­ную сис­те­му ие­рар­хии ко­манд­но­го со­ста­ва, про­хо­ди­ли сис­те­ма­тическое во­енное обу­че­ние. Впер­вые в русской ар­мии для полков нового строя вве­ли во­ин­ские зва­ния, со­от­вет­ст­во­вав­шие оп­ре­де­лён­ным штат­ным долж­но­стям, что упо­ря­до­чи­ло во­про­сы под­чи­нён­но­сти и чёт­ко рег­ла­мен­ти­ро­ва­ло долж­но­ст­ные обя­зан­но­сти ко­манд­но­го со­ста­ва от кап­ра­ла до пол­ков­ни­ка. Полки нового строя на­хо­ди­лись в ве­де­нии Ино­зем­ско­го при­ка­за (с 1649 года так­же Рей­тар­ско­го при­ка­за), так как зна­чительная часть их ко­манд­но­го со­ста­ва и час­тич­но ря­до­во­го со­став­ля­ли на­ём­ни­ки-ино­стран­цы. В 1630-1632 годы сфор­ми­ро­ва­ли 7 полков нового строя (6 сол­дат­ских и 1 рей­тар­ский). Сол­дат­ский (пехотный) полк чис­лен­но­стью 1,8 тысяч человек со­сто­ял из 8 рот по 200 сол­дат в ка­ж­дой (120 муш­ке­тё­ров и 80 ко­пей­щи­ков (смотреть Пи­ки­нё­ры)) и имел пол­ко­вую ар­тил­ле­рию (6-12 ору­дий ка­либ­ром 1-3 фун­та). Ко­манд­ный со­став, управ­ле­ния пол­ка и рот на­счи­ты­ва­ли 200 человек. Пе­хо­та бы­ла воо­ру­же­на муш­ке­та­ми, копь­я­ми и шпа­га­ми. Рей­тар­ский полк (тя­жё­лая ка­ва­ле­рия) чис­лен­но­стью 2 тысячи человек вклю­чал 12 рот по 167 человек в ка­ж­дой, 1/3 из ко­то­рых со­став­ля­ли ко­пей­щи­ки, 2/3 - рей­та­ры. На воо­ру­же­нии рей­та­ров бы­ли муш­ке­ты , па­ла­ши, из средств за­щи­ты - ме­тал­лические ла­ты; ко­пей­щи­ков - ко­пья и шпа­ги. Ком­плек­то­ва­ние полков нового строя про­во­ди­лось за счёт воль­ных «охо­чих лю­дей» (доб­ро­воль­цев), по­сту­пав­ших на во­енную служ­бу по най­му. Воо­ру­же­ни­ем, в от­ли­чие от по­ме­ст­но­го вой­ска, их обес­пе­чи­ва­ло го­су­дар­ст­во. По­ми­мо жа­ло­ва­нья, ря­до­вым сол­да­там вы­да­ва­лись «кор­мо­вые день­ги». Ко­манд­ный со­став со­сто­ял из дво­рян (смотреть Дво­рян­ст­во) и иностранных на­ём­ни­ков. Все 7 полков нового строя при­ни­ма­ли уча­стие в Смо­лен­ской вой­не 1632-1634 годов (смотреть в статье Рус­ско-поль­ские вой­ны XVII века), про­явив до­воль­но вы­со­кие бое­вые ка­че­ст­ва. В хо­де вой­ны сфор­ми­ро­ва­ли ещё 3 полка нового строя (2 сол­дат­ских и 1 дра­гун­ский). При этом из-за не­дос­тат­ка доб­ро­воль­цев для вновь фор­ми­руе­мых пол­ков пра­ви­тель­ст­во при­бег­ло к на­бо­ру да­точ­ных лю­дей (по­жиз­нен­но во­ен­но­обя­зан­ные в XVI-XVII века, вы­став­ляв­шие­ся городским и сель­ским на­се­ле­ни­ем для служ­бы в вой­ске в во­енное вре­мя). Дра­гун­ский полк имел чис­лен­ность 1,6 тысяч человек и со­сто­ял из 12 рот по 120 человек в ка­ж­дой. В его со­став вхо­ди­ла так­же кон­ная ар­тил­ле­рия (12 лёг­ких ору­дий). Дра­гу­ны име­ли на воо­ру­же­нии муш­кет, саб­лю и 2 пис­то­ле­та. Об­щая чис­лен­ность полков нового строя к кон­цу вой­ны дос­ти­га­ла 17 тысяч человек. По­сле Смо­лен­ской вой­ны полки нового строя рас­фор­ми­ро­ва­ли. В даль­ней­шем они не­од­но­крат­но вновь соз­да­ва­лись в свя­зи с уг­ро­зой вой­ны или не­об­хо­ди­мо­стью уси­ле­ния ох­ра­ны гра­ниц, но за­тем сно­ва рас­пус­ка­лись. Полки нового строя хо­ро­шо за­ре­ко­мен­до­ва­ли се­бя в вой­нах, ко­то­рые Рос­сия в середине XVII века ве­ла с Ре­чью По­спо­ли­той и Шве­ци­ей. Тем не ме­нее с их уком­плек­то­ва­ни­ем в этот пе­ри­од воз­ни­ка­ли боль­шие труд­но­сти. Важ­ную роль в уст­ра­не­нии это­го не­до­стат­ка сыг­ра­ла во­енная ре­фор­ма 1679-1682 годов, в ре­зуль­та­те ко­то­рой вве­ли стро­гий учёт слу­жи­лых лю­дей и уч­ре­ди­ли по­ря­док их рас­пре­де­ле­ния по пол­кам в со­от­вет­ст­вии с раз­ря­дом (тер­ри­то­ри­аль­ные рай­оны). С это­го вре­ме­ни фор­ми­ро­ва­ние полков нового строя ста­ло осу­ще­ст­в­лять­ся пу­тём на­бо­ра да­точ­ных и «охо­чих» лю­дей. Рей­тар­ские пол­ки уком­плек­то­вы­ва­лись главным образом дво­ря­на­ми (мел­ко­по­ме­ст­ны­ми и бес­по­ме­ст­ны­ми), а так­же го­ро­до­вы­ми ка­за­ка­ми. В по­след­ней четверти XVII века полки нового строя со­стоя­ли из 10 рот (пехотная ро­та - 150 человек, кон­ная - 100 человек) и име­ли свою ар­тил­ле­рию (до 20 лёг­ких ору­дий). На воо­ру­же­нии сол­дат вме­сто ко­пья и шпа­ги поя­ви­лись пи­ка и саб­ля, у дра­гун - до­пол­ни­тель­но ко­рот­кая пи­ка и вме­сто муш­ке­та ка­ра­бин, у рей­та­ров муш­кет за­ме­ни­ли ка­ра­би­ном и до­ба­ви­ли 2 пис­то­ле­та. В ка­че­ст­ве за­щит­но­го воо­ру­же­ния ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли ме­тал­лические ла­ты. Воо­ру­же­ние и сна­ря­же­ние полки нового строя по-преж­не­му по­лу­ча­ли от го­су­дар­ст­ва. Про­ве­дён­ная ре­фор­ма по­зво­ли­ла рез­ко уве­ли­чить ко­ли­че­ст­во полков нового строя. В середине 1680-х годов их на­счи­ты­ва­лось уже 67 (41 сол­дат­ский, 26 дра­гун­ских, ко­пей­ных и рей­тар­ских) об­щей чис­лен­но­стью около 92 тысяч человек (свыше 61 тысячи пе­хо­ты и свыше 30 тысяч кон­ни­цы), что со­став­ля­ло бо­лее по­ло­ви­ны всех воо­руженных сил Русского государства. К концу XVII века дос­туп ино­стран­цев в русскую ар­мию был рез­ко ог­ра­ни­чен (к 1696 году их ос­та­ва­лось лишь около 1 тысячи человек), что обу­сло­ви­ло национальную од­но­род­ность ко­манд­но­го со­ста­ва полков нового строя. С на­ча­лом строи­тель­ст­ва русской ре­гу­ляр­ной ар­мии в конце XVII - начале XVIII веков. Пполки нового строя рас­фор­ми­ро­ва­ли, а их лич­ный со­став об­ра­ти­ли на фор­ми­ро­ва­ние но­вых час­тей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)