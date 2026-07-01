ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ
ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ (полки иноземного строя) - воинские части русской армии XVII века, сформированные на новой организационной основе (вместо десятичной системы введена ротная организация) в ходе военной реформы 1630-1632 годов, наиболее полно отвечавшие тактическим требованиям своего времени.
Хотя полки нового строя не являлись постоянным войском, но в них отчётливо просматривались элементы регулярности, заложившие предпосылки для создания национальной регулярной армии. Полки нового строя формировались с учётом опыта организации наёмных западно-европейских армий. По сравнению с поместным войском они имели более чёткую структуру, однообразное вооружение и форму одежды, определённую систему иерархии командного состава, проходили систематическое военное обучение. Впервые в русской армии для полков нового строя ввели воинские звания, соответствовавшие определённым штатным должностям, что упорядочило вопросы подчинённости и чётко регламентировало должностные обязанности командного состава от капрала до полковника. Полки нового строя находились в ведении Иноземского приказа (с 1649 года также Рейтарского приказа), так как значительная часть их командного состава и частично рядового составляли наёмники-иностранцы. В 1630-1632 годы сформировали 7 полков нового строя (6 солдатских и 1 рейтарский). Солдатский (пехотный) полк численностью 1,8 тысяч человек состоял из 8 рот по 200 солдат в каждой (120 мушкетёров и 80 копейщиков (смотреть Пикинёры)) и имел полковую артиллерию (6-12 орудий калибром 1-3 фунта). Командный состав, управления полка и рот насчитывали 200 человек. Пехота была вооружена мушкетами, копьями и шпагами. Рейтарский полк (тяжёлая кавалерия) численностью 2 тысячи человек включал 12 рот по 167 человек в каждой, 1/3 из которых составляли копейщики, 2/3 - рейтары. На вооружении рейтаров были мушкеты, палаши, из средств защиты - металлические латы; копейщиков - копья и шпаги. Комплектование полков нового строя проводилось за счёт вольных «охочих людей» (добровольцев), поступавших на военную службу по найму. Вооружением, в отличие от поместного войска, их обеспечивало государство. Помимо жалованья, рядовым солдатам выдавались «кормовые деньги». Командный состав состоял из дворян (смотреть Дворянство) и иностранных наёмников. Все 7 полков нового строя принимали участие в Смоленской войне 1632-1634 годов (смотреть в статье Русско-польские войны XVII века), проявив довольно высокие боевые качества. В ходе войны сформировали ещё 3 полка нового строя (2 солдатских и 1 драгунский). При этом из-за недостатка добровольцев для вновь формируемых полков правительство прибегло к набору даточных людей (пожизненно военнообязанные в XVI-XVII века, выставлявшиеся городским и сельским населением для службы в войске в военное время). Драгунский полк имел численность 1,6 тысяч человек и состоял из 12 рот по 120 человек в каждой. В его состав входила также конная артиллерия (12 лёгких орудий). Драгуны имели на вооружении мушкет, саблю и 2 пистолета. Общая численность полков нового строя к концу войны достигала 17 тысяч человек. После Смоленской войны полки нового строя расформировали. В дальнейшем они неоднократно вновь создавались в связи с угрозой войны или необходимостью усиления охраны границ, но затем снова распускались. Полки нового строя хорошо зарекомендовали себя в войнах, которые Россия в середине XVII века вела с Речью Посполитой и Швецией. Тем не менее с их укомплектованием в этот период возникали большие трудности. Важную роль в устранении этого недостатка сыграла военная реформа 1679-1682 годов, в результате которой ввели строгий учёт служилых людей и учредили порядок их распределения по полкам в соответствии с разрядом (территориальные районы). С этого времени формирование полков нового строя стало осуществляться путём набора даточных и «охочих» людей. Рейтарские полки укомплектовывались главным образом дворянами (мелкопоместными и беспоместными), а также городовыми казаками. В последней четверти XVII века полки нового строя состояли из 10 рот (пехотная рота - 150 человек, конная - 100 человек) и имели свою артиллерию (до 20 лёгких орудий). На вооружении солдат вместо копья и шпаги появились пика и сабля, у драгун - дополнительно короткая пика и вместо мушкета карабин, у рейтаров мушкет заменили карабином и добавили 2 пистолета. В качестве защитного вооружения широкое распространение получили металлические латы. Вооружение и снаряжение полки нового строя по-прежнему получали от государства. Проведённая реформа позволила резко увеличить количество полков нового строя. В середине 1680-х годов их насчитывалось уже 67 (41 солдатский, 26 драгунских, копейных и рейтарских) общей численностью около 92 тысяч человек (свыше 61 тысячи пехоты и свыше 30 тысяч конницы), что составляло более половины всех вооруженных сил Русского государства. К концу XVII века доступ иностранцев в русскую армию был резко ограничен (к 1696 году их оставалось лишь около 1 тысячи человек), что обусловило национальную однородность командного состава полков нового строя. С началом строительства русской регулярной армии в конце XVII - начале XVIII веков. Пполки нового строя расформировали, а их личный состав обратили на формирование новых частей.