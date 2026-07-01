ПОЛЬКА
ПОЛЬКА (чешское polka) - чешский народный танец; музыкальный жанр.
Тактовый размер 24, темп подвижный. Этимология термина «Полька» - предмет дискуссий: по мнению одних исследователей (З. Неедлы), слово «polka» означает «польская»; согласно другой точке зрения, название происходит от чешского pculka - «полшага». Танцевальные движения сложились под влиянием экосеза, контрданса и кадрили. Живой и простой по форме танец в начале XIX века стал популярен в Словакии, Сербии, Венгрии. Во 2-й половине XIX века полька как бальный танец распространилась по всей Европе (среди авторов музыки - И. Штраус-отец и И. Штраус-сын в Австрии, Э. Вальдтейфель во Франции). К жанру польки обращались Б. Сметана, А. Дворжак, А.Г. Рубинштейн, М.А. Балакирев, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и другие.