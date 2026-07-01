ПОЛЬКА

ПОЛЬКА (чешское polka) - чешский народный танец; музыкальный жанр.

Так­то­вый раз­мер 24, темп подвиж­ный. Эти­мо­ло­гия тер­ми­на «Полька» - пред­мет дис­кус­сий: по мне­нию од­них ис­сле­до­ва­те­лей ( З. Не­ед­лы ), сло­во «pol­ka» оз­на­ча­ет «поль­ская»; со­глас­но другой точ­ке зре­ния, на­зва­ние про­ис­хо­дит от чешского pculka - «пол­ша­га». Тан­це­валь­ные дви­же­ния сло­жи­лись под влия­ни­ем эко­се­за, контр­дан­са и кад­ри­ли. Жи­вой и про­стой по фор­ме та­нец в начале XIX века стал по­пу­ля­рен в Сло­ва­кии, Сер­бии, Венг­рии. Во 2-й половине XIX века полька как баль­ный та­нец рас­про­стра­ни­лась по всей Ев­ро­пе (сре­ди ав­то­ров му­зы­ки - И. Штра­ус-отец и И. Штра­ус-сын в Ав­ст­рии, Э. Вальд­тей­фель во Фран­ции). К жан­ру польки об­ра­ща­лись Б. Сме­та­на, А. Двор­жак, А.Г. Ру­бин­штейн, М.А. Ба­ла­ки­рев, П.И. Чай­ков­ский, С.В. Рах­ма­ни­нов и другие.

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