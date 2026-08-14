ПОЛИТИЗДАТ
ПОЛИТИЗДАТ - В РСФСР и СССР центральное партийно-государственное издательство.
Находилось в Москве. Образовано в 1918 году как издательство «Коммунист» при ЦК РКП(б) при слиянии издательств «Прибой», «Волна», «Жизнь и знание». В 1919 году вошло в состав Госиздата в качестве отдела партийной литературы. В 1930 году отдел реорганизован в издательство Масспартгиз в составе ОГИЗа. В 1931 году Масспартгиз преобразован в издательство Партиздат при ЦК ВКП(б). В 1940 году оно объединено с издательством Соцэкгиз в Госполитиздат (в 1940-1949 годы входил в состав ОГИЗа), который в 1963 году переименован в Политиздат ЦК КПСС. Имел отделение в Ленинграде. Тематические планы издательства утверждались ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. Оно выпускало собрания сочинений основоположников и теоретиков марксизма, В.И. Ленина, И.В. Сталина, деятелей КПСС и международного коммунистического и рабочего движения. Издавало документы, материалы, исследования по истории КПСС и СССР, бюллетени сессий ВС СССР, книги и брошюры по философии, экономике, учебники и наглядные пособия для партийной учёбы и прочее. В 1991 году преобразовано в издательство «Республика».