Политический центр

Политический центр (Политцентр) — правительство, существовавшее в Иркутске в январе 1920. 12 ноября 1919 Всесибирское совещание земских собраний и городских дум избрало П. ц. во главе с Ф. Ф. Федоровским, в который вошли социалисты-революционеры (эсеры), меньшевики и др. П. ц. выступал против режима А. В. Колчака и установления советской власти, за создание «буферной» власти в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. 24 декабря началось восстание сторонников П. ц., к 5 января 1920 власть в городе перешла к П. ц., который сформировал Временный совет Сибирского народного управления, став его исполнительным органом. П. ц. потребовал от союзников выдать Колчака, 15 января он был арестован и передан П. ц. В связи с наступлением белых на Иркутск, 21–23 января, опираясь на партизан и красногвардейцев, власть в городе взял большевистско-­левоэсеровский ревком. Позднее идея «буфера» реализовалась в Дальневосточной республике .

Лит .: Вендрих Г. А . Декабрьско-­январские бои 1919–1920 гг. в Иркутске. Иркутск, 1957; Добровольский А. В . Эсеры Сибири во власти и в оппозиции (1917—1923). Новосибирск, 2002; Новиков П. А. Гражданская вой­на в Восточной Сибири. М., 2005; Цветков В. Ж . Белое дело в России: 1920–1922 гг. М., 2019. А. В. Шубин .